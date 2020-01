Warner Bros. sta rinunciando alle tradizionali ricerche di mercato e impiegando invece i servizi del sistema di gestione dei progetti che utiliza la AI Artificial Intelligence di Cinelytic.

Il sistema di intelligenza artificiale di Cinelytic è stato fondato quattro anni fa e da allora è stato sottoposto a test.

Dopo aver ottenuto finanziamenti aggiuntivi nel 2018, ora sembra che l’IA sia pronta per mettersi al lavoro.

Nel descrivere la funzione dell’intelligenza artificiale, il fondatore dell’azienda Tobias Queisser ha dichiarato: ” Il sistema è in grado di calcolare in pochi secondi ciò che un tempo era necessario per essere valutato da un essere umano in termini di valutazione generale del pacchetto di film o di valore di una stella ” .

Justice League , un film che doveva essere la pièce de résistance del DCEU, ha finito per costare allo studio un aumento di $ 100 milioni.

Poco dopo l’uscita del film, le voci vorticarono suggerendo che la Warner Bros. sapeva che la Justice League avrebbe fallito nel suo stato attuale , ma lo studio ha deciso di procedere comunque con la sua uscita.

Vale la pena notare che la Warner Bros. sembra aver trovato un diamante da supereroe grezzo con Joker , un film che ha incassato più di $ 1 miliardo e da allora ha diretto diversi show di premi in nomination.

divisione cinematografica della Warner Bros. , ma l’intelligenza artificiale non prenderà alcuna decisione creativa finale. Invece, determinerà solo una probabilità di successo per i film in base al budget, al marchio e al talento associato.

Queisser ha continuato a parlare dello stato attuale dell’intelligenza artificiale della società, dicendo: ” Quello che è bravo a scricchiolare i numeri e abbattere enormi set di dati e mostrare modelli che non sarebbero visibili agli umani.

Ma per il processo decisionale creativo, hai ancora bisogno esperienza e istinto. “