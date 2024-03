Arriva AI ACT europeo per regolamentare il mercato: il commento di Andrea de Micheli Presidente Web3 Alliance

L’Europa all’Avanguardia nell’Intelligenza Artificiale: Il Nuovo Orizzonte dell’Ai Act

Introduzione: In un’epoca segnata da progressi tecnologici senza precedenti, l’Unione Europea si pone all’avanguardia con una mossa strategica che potrebbe ridefinire il panorama globale dell’intelligenza artificiale.

Con l’approvazione dell’Ai Act, l’Europa non solo stabilisce un precedente ma anche si erge come il primo blocco politico a dotarsi di un quadro normativo specifico per l’IA, un passo audace verso la tutela dei diritti fondamentali e la promozione dell’innovazione responsabile.

Raccogliamo la dichiarazione di Andrea De Micheli, Presidente di Web3 Alliance, il primo consorzio italiano che riunisce i player del web 3.0:

“Oggi abbiamo raggiunto un traguardo importante. L’approvazione dell’AI Act rappresenta, infatti, una conquista in tema di regolamentazione e un nuovo punto di partenza per il mercato dell’Intelligenza Artificiale. Con questo provvedimento l’Unione Europea, per prima, ha dimostrato il suo impegno a tutelare non solo i cittadini ma anche le piccole realtà imprenditoriali.

In questo campo cruciale per il nostro futuro sembra quasi esserci un’ideale divisione di compiti a livello continentale, con USA e Cina concentrati sulla ricerca applicata (ed economicamente rilevante) e l’UE pioneristicamente attiva nella regolamentazione e politicamente impegnata in un’opera di tutela di tutte le parti toccate dall’AI.

È possibile auspicare che anche in Europa si finanzi e si realizzi una piattaforma funzionante per un’AI indipendente? È fondamentale però che si agisca di concerto tra Paesi.

L’Intelligenza Artificiale, infatti, è diventata pervasiva e utile in diversi ambiti, rivelandosi come l’agente di una nuova rivoluzione industriale che modificherà profondamente la nostra società. E’ importante quindi che le istituzioni riconoscano gli effetti che questo fenomeno ha portato e porterà in futuro, creando e applicando delle norme in grado di governarlo ma allo stesso tempo incentivarne il progresso. Web3 Alliance è favorevole a questa legislazione perché permetterà la crescita sana e trasparente del mercato e la costruzione di un tessuto industriale competitivo e virtuoso”.

Un Passo Avanti per i Diritti Fondamentali e l’Innovazione

La genesi dell’Ai Act europeo rappresenta un punto di svolta nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale, con l’intento di bilanciare efficacemente l’innovazione tecnologica con la protezione dei diritti individuali e collettivi. L’obiettivo principale è quello di salvaguardare la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale, fronteggiando i rischi potenzialmente insiti nell’uso dei sistemi di IA ad alto rischio.

Questa normativa mira a instaurare un equilibrio tra la necessità di promuovere l’innovazione tecnologica e l’esigenza di proteggere i cittadini da possibili abusi.

Con l’introduzione di categorie di rischio differenziate, l’UE si impegna a prevenire l’uso indiscriminato di tecnologie che potrebbero minacciare la privacy, la sicurezza e la libertà individuale, stabilendo dei paletti chiari per le applicazioni considerate inaccettabili, come la sorveglianza biometrica di massa e il riconoscimento delle emozioni in contesti sensibili come luoghi di lavoro e istituti scolastici.

Verso un’IA Trasparente e al Servizio dell’Umanità

L’Ai Act pone particolare enfasi sulla trasparenza e sulla responsabilità dei sistemi di IA definiti “ad alto rischio”, introducendo requisiti rigorosi per garantire che questi sistemi siano sicuri, affidabili e conformi ai principi etici fondamentali.

Al centro di questa iniziativa vi è la volontà di assicurare che l’IA sia utilizzata in modo che rispetti la dignità umana, promuovendo una tecnologia che sia al servizio dell’umanità e non il contrario.

La normativa richiede che gli sviluppatori e i distributori di sistemi di IA ad alto rischio, inclusi quelli general-purpose come ChatGPT, siano trasparenti riguardo il funzionamento e lo sviluppo delle loro piattaforme.

Ciò significa che i cittadini europei avranno il diritto di comprendere le basi su cui queste tecnologie prendono decisioni che possono influenzare la loro vita. Inoltre, l’etichettatura chiara dei contenuti generati artificialmente servirà a distinguere nettamente la realtà dalla finzione, proteggendo così l’integrità informativa.

Sfide e Opportunità nel Nuovo Scenario Regolamentare

L’adozione dell’Ai Act solleva interrogativi cruciali riguardo l’implementazione pratica e l’impatto a lungo termine di tali regolamentazioni sullo sviluppo dell’IA in Europa e nel mondo.

Mentre l’approccio europeo si distingue per la sua cautela e il suo impegno verso la protezione dei diritti, emerge la sfida di mantenere l’Europa competitiva nell’arena globale dell’innovazione tecnologica.

La necessità di bilanciare regolamentazione e innovazione apre spazi di dialogo tra legislatori, aziende tecnologiche, accademici e società civile. L’Europa, con il suo approccio pionieristico, potrebbe non solo definire gli standard globali per l’uso etico dell’IA ma anche stimolare un’innovazione responsabile che tenga conto delle implicazioni etiche e sociali delle nuove tecnologie.

Le “sandbox” normative e i meccanismi di prova in condizioni reali rappresentano un esempio concreto di come l’UE intende facilitare l’evoluzione dell’IA in un contesto sicuro e controllato, promuovendo allo stesso tempo la competitività delle sue imprese nel rispetto dei valori fondamentali.

In conclusione, l’Ai Act segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia dell’innovazione tecnologica, dove l’Europa si pone come leader nella definizione di un modello di sviluppo dell’intelligenza artificiale che sia sostenibile, etico e all’avanguardia.

Questa legislazione rappresenta un esempio emblematico di come sia possibile conciliare progresso tecnologico e protezione dei diritti umani, delineando un futuro in cui la tecnologia e l’umanità possano coesistere in armonia.