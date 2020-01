Lo sviluppo di tecnologie di apprendimento automatico e altre tecnologie di intelligenza artificiale (AI) miglioreranno la sicurezza e l’esperienza dei clienti e non dovrebbero essere considerati una minaccia, secondo gli esperti di Barclays.

La banca sta lavorando per migliorare i propri dati per aiutarla a utilizzare le tecnologie di intelligenza artificiale per rilevare e ridurre le frodi, secondo Keith Little, responsabile delle frodi, servizi commerciali e tecnologia delle capacità della piattaforma.

“In Barclays stiamo creando e implementando efficienze eliminando le attività quotidiane ripetitive che richiedono poca abilità umana ma che altrimenti richiederebbero grandi quantità di tempo dei dipendenti”, ha detto.

Poco ha aggiunto che ricchi set di dati e miglioramenti nella tecnologia del cloud computing hanno permesso all’IA di essere utilizzata “in modo più efficace” nel rilevamento e nella prevenzione delle frodi.

“L’accuratezza dei nostri strumenti di rilevamento delle frodi è fondamentale e, in definitiva, ciò si riduce alla qualità e alla quantità dei dati disponibili per alimentare i nostri algoritmi di decisione”, ha affermato.

Oltre a combattere il crimine informatico, Barclays utilizza anche tecnologie simili per migliorare il servizio clienti, secondo Isaac Ben-Akiva, capo del machine learning presso la banca. Ha evidenziato i chatbot come primo esempio.

“Abbiamo una grande esperienza nella risoluzione delle esigenze dei clienti e, di conseguenza, una vasta gamma di dati sui modi in cui i problemi dei clienti sono causati e risolti”, ha affermato.

“Le macchine hanno la capacità di setacciare questi dati molto più velocemente rispetto agli umani, il che significa che sono in grado di abbinare meglio e rapidamente i clienti con le risposte che cercano in base alla nostra esperienza e conoscenza”.

Tuttavia, un recente sondaggio condotto da TD Bank sui professionisti della tesoreria e della finanza aziendale ha indicato che, sebbene l’interesse per la tecnologia fosse elevato nei settori bancario e finanziario, non corrispondeva alla capacità di attuazione delle società.

In una conferenza di ottobre, la banca ha intervistato 329 delegati, con il 32% che ha affermato che l’adattamento a tecnologie di pagamento più veloci è stata una delle principali sfide operative.

Uno su cinque (22%) ha dichiarato di aspettarsi che le proprie aziende investano di più nell’IA e nell’apprendimento automatico.

Altre aree principali per gli investimenti tecnologici, secondo il sondaggio di TD Bank, includevano dati, analisi e reportistica (23%) e sicurezza informatica e protezione dalle frodi (22%).

“L’adozione dei più recenti standard di pagamento pagherà dividendi a lungo termine per le organizzazioni”, ha affermato Rick Burke, responsabile prodotti e servizi aziendali presso TD Bank. “Il costo per le aziende di non farlo aumenterà esponenzialmente nei prossimi anni e anche l’inazione presenta rischi operativi. Il momento migliore per l’aggiornamento è stato ieri, ma oggi è la tua prossima migliore scommessa. ”

Nonostante il ritardo nell’attuazione delle nuove tecnologie, il sondaggio ha rilevato che le aziende erano ancora preoccupate per i rischi di frode e sicurezza informatica. Questi rischi destano più preoccupazione per molti professionisti finanziari che un’imminente recessione economica.

TD Bank ha scoperto che la metà degli intervistati non credeva che una recessione economica rappresentasse una minaccia quest’anno, mentre il 40% ha dichiarato di essere preoccupato per le frodi e la sicurezza informatica.