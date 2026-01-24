Agente federale spara durante concitato intervento a Minneapolis, nuova vittima riaccende scontro politico su sicurezza e armi

Agente federale spara durante concitato intervento a Minneapolis, nuova vittima riaccende scontro politico su sicurezza e armi

Un agente federale ha ucciso un’altra persona a Minneapolis

Spari in strada e video online

Nel sud di Minneapolis, sabato mattina poco dopo le 9, un agente della polizia federale di frontiera ha ucciso il 37enne statunitense Alex Jeffrey Pretti durante una protesta contro le operazioni anti-immigrazione dell’amministrazione Donald Trump. La vittima partecipava a un corteo già monitorato da numerose unità federali, in un clima di forte tensione per i rastrellamenti in corso in Minnesota.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Si tratta del secondo civile ucciso da agenti federali in città dall’inizio dell’anno: il 7 gennaio un agente dell’ICE, Jonathan Ross, aveva sparato a Renee Nicole Good, 37 anni, durante una manifestazione contro l’agenzia. Anche in quel caso, le autorità avevano parlato di legittima difesa, smentita successivamente da diverse riprese amatoriali.

Per la morte di Pretti stanno circolando online vari video verificati: mostrano un uomo a terra circondato da agenti che lo colpiscono ripetutamente, poi si odono colpi d’arma da fuoco e il corpo smette di muoversi. L’identità dell’agente che ha premuto il grilletto non è stata ancora resa pubblica dalle autorità federali.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Versioni opposte e smentite

Il Dipartimento per la Sicurezza interna, da cui dipendono polizia di frontiera e ICE, sostiene che gli agenti fossero impegnati in un’operazione mirata a rintracciare un uomo presente illegalmente nel paese. Durante il blitz, un soggetto armato – che non sarebbe il ricercato – si sarebbe avvicinato agli agenti, opponendo resistenza al tentativo di disarmo, e uno di loro avrebbe sparato per difendersi.

I video diffusi sui social mostrano però un’altra scena: Pretti sembra impegnato a filmare gli agenti con il cellulare e non appare armato. In una ripresa ravvicinata, si vede un agente che spintona una donna facendola cadere, poi Pretti che si avvicina, viene colpito con spray urticante, sopraffatto da 6-7 agenti e infine si sentono gli spari.

Dinamica simile era emersa nel caso di Renee Nicole Good, dove la narrazione ufficiale di uno sparo per “legittima difesa” era stata già messa in discussione da immagini e testimonianze indipendenti raccolte in città.

Proteste, repressione e scontro politico

Pochi minuti dopo l’uccisione, circa 300 persone tra manifestanti e forze dell’ordine si sono radunate nell’area, con blocchi al traffico e cariche di contenimento. I manifestanti hanno intonato cori come «vergogna» e «andate a casa», mentre gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e spray urticanti, nonostante i -20 °C che rendono la permanenza in strada particolarmente dura.

Dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump, gli agenti federali conducono rastrellamenti in numerose città governate dai Democratici, tra cui Minneapolis, per individuare e rimpatriare presunti immigrati irregolari. Ong e attivisti denunciano arresti arbitrari, umiliazioni in pubblico e casi sistematici di profilazione razziale, con controlli basati su colore della pelle e tratti non caucasici.

Il governatore democratico del Minnesota, Tim Walz, ha scritto su X che lo stato «ne ha avuto abbastanza» e ha chiesto il ritiro degli agenti federali. Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha criticato duramente Washington: «Quanti altri residenti, quanti altri americani devono morire o essere feriti gravemente, perché queste operazioni finiscano?».

FAQ

D: Chi è la vittima dell’ultimo episodio a Minneapolis?
R: Si tratta di Alex Jeffrey Pretti, cittadino statunitense di 37 anni che partecipava a una protesta.

D: Quale agenzia federale è coinvolta nella sparatoria?
R: L’episodio riguarda un agente della polizia federale di frontiera, dipendente dal Dipartimento per la Sicurezza interna.

D: Cosa mostrano i video diffusi online?
R: Riprendono Pretti mentre filma gli agenti, la successiva colluttazione a terra con più agenti e poi i colpi di pistola.

D: Le autorità parlano di legittima difesa?
R: Sì, la versione ufficiale parla di un uomo armato che avrebbe opposto resistenza, ma le immagini lo mettono in dubbio.

D: È il primo caso del genere a Minneapolis quest’anno?
R: No, a gennaio un agente ICE ha ucciso Renee Nicole Good durante un’altra protesta.

D: Qual è il contesto politico delle operazioni federali?
R: Rientrano nella linea dura anti-immigrazione del secondo mandato di Donald Trump, con rastrellamenti nelle città democratiche.

D: Come hanno reagito le autorità locali del Minnesota?
R: Il governatore Tim Walz ha chiesto il ritiro degli agenti federali, mentre il sindaco Jacob Frey ha denunciato l’escalation di violenza.

D: Qual è la fonte giornalistica principale dei fatti riportati?
R: Le informazioni sintetizzano il resoconto originariamente pubblicato dal Post di approfondimento politico citato nell’articolo di provenienza.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com