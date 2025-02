ADI e il sostegno sociale: impatto su 760mila famiglie in Italia

### Un nuovo strumento per il sostegno sociale

L’Assegno di Inclusione (ADI), introdotto nel gennaio 2024, segna un passo evolutivo nel panorama del welfare italiano. Questo nuovo strumento è destinato a offrire supporto economico a famiglie in condizioni di difficoltà, mettendo un forte accento sulla tutela delle categorie vulnerabili, tra cui minori, anziani e persone con disabilità. La misura è stata concepita per garantire una risposta più diretta e adeguata alle sfide della povertà e dell’integrazione sociale, contrastando non solo l’emergenza economica, ma anche promuovendo l’autonomia delle famiglie stesse.

Inoltre, il nuovo approccio si accompagna al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), attivo dal settembre 2023, creato per facilitare l’inserimento occupazionale di individui in situazioni di svantaggio. Questo sistema integrato offre un pacchetto di aiuti, più equilibrato e calibrato sulle specifiche necessità delle famiglie, rendendo il sostegno sociale in Italia non solo un aiuto temporaneo, ma un’opportunità di riqualificazione e crescita personale e professionale. L’INPS ha avviato un monitoraggio costante per verificare l’efficacia di queste misure e l’impatto sulla popolazione, fornendo un aggiornamento sui risultati ottenuti e sulle sfide ancora da affrontare in questo ambito.

### Beneficiari e importi dell’Assegno di Inclusione

Secondo le ultime statistiche diffuse dall’INPS, l’Assegno di Inclusione (ADI) si è rivelato un dispositivo di sostegno sociale fondamentale per circa 760 mila famiglie in Italia, pari a un totale di 1,82 milioni di persone. Questo programma, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, ha un obiettivo chiaro: fornire un aiuto economico alle famiglie in difficoltà, con particolare attenzione a gruppi vulnerabili come minori, anziani e individui con disabilità. L’importo medio mensile erogato alle famiglie beneficiare si attesta intorno ai 620 euro, il che rappresenta un cambiamento nella tipologia di sostegno rispetto al passato, orientato verso un aiuto più diretto e mirato.

Nel mese di dicembre 2024, ad esempio, circa 608 mila nuclei familiari hanno ricevuto un pagamento dell’ADI, con un importo medio di 627 euro, confermando così la disponibilità dello stato nell’assistere le famiglie in difficoltà. I dati rivelano che fra questi beneficiari, 235 mila nuclei comprendono minori, 229 mila includono almeno un componente con disabilità e 302 mila hanno membri con più di 60 anni. Inoltre, 12 mila famiglie sono state identificate come aventi componenti in condizioni di particolare svantaggio. Questi numeri sottolineano l’efficacia della misura nell’indirizzare le risorse economiche verso chi ne ha maggiore bisogno, riflettendo l’impegno del governo italiano di rispondere alle istanze sociali più urgenti e di garantire un sostegno economico adeguato e differenziato alle varie categorie.

### Distribuzione geografica dei beneficiari

L’analisi della distribuzione geografica dei beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) rivela tendenze significative nel panorama sociale italiano. I dati mostrano che la maggior parte dei nuclei familiari supportati si concentra nelle regioni del Sud Italia, un trend già evidente al tempo del Reddito di Cittadinanza. Questo fenomeno evidenzia le disparità economiche esistenti tra le diverse aree del paese e la necessità di un intervento mirato per attenuare queste disuguaglianze. L’ADI ha pertanto non solo un valore economico, ma anche sociale, in quanto cerca di riequilibrare le opportunità di accesso ai servizi e al sostegno sociale.

Inoltre, è importante notare che il contesto socio-economico di queste regioni contribuisce in modo sostanziale all’elevato numero di beneficiari. Fattori quali la disoccupazione, il mercato del lavoro poco dinamico e la scarsa accessibilità a servizi essenziali pongono le famiglie meridionali in una condizione di vulnerabilità maggiore. Le misure previdenziali rivestono un ruolo cruciale non solo nell’assistere finanziariamente, ma anche nel facilitare percorsi di inclusione socio-lavorativa, attraverso l’interazione con le politiche di formazione e lavoro.

I dati suggeriscono che il governo sta cercando di realizzare una strategia di ridistribuzione delle risorse che favorisca specificamente quelle aree più svantaggiate. Questo approccio mira a garantire un accesso equo al sostegno, proponendo un modello nel quale le necessità locali siano interpretate e soddisfatte con maggior flessibilità e tempestività. La distribuzione dell’ADI, pertanto, non è solo una questione di assistenza economica, ma un’opportunità per promuovere una maggiore coesione sociale e svincolare i nuclei familiari dalla spirale della povertà, mediante interventi più incisivi e localizzati.

### Supporto per la formazione e il lavoro

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), avviato nel settembre 2023, rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di reinserimento professionale per le categorie più svantaggiate. Questo strumento è stato progettato con l’intento di affrontare in maniera diretta le difficoltà occupazionali di coloro che si trovano al di fuori del mercato del lavoro, offrendo loro opportunità di riqualificazione. I dati forniti dall’INPS indicano chiaramente come, fino a dicembre 2024, più di 133 mila persone hanno beneficiato di almeno un pagamento tramite questa misura, evidenziando l’efficacia del programma nel sostenere i cittadini in difficoltà.

È importante notare che, sebbene il numero dei beneficiari attivi del SFL abbia mostrato una progressiva diminuzione, con circa 68 mila unità registrate nel mese di dicembre 2024, la composizione demografica di tali beneficiari offre spunti significativi per interventi futuri. In particolare, il 48% dei percettori ha un’età compresa tra i 50 e i 59 anni, sottolineando l’urgenza di politiche dedicate a questo gruppo. Gli individui di questa fascia di età spesso affrontano maggiori ostacoli nel reinserimento lavorativo, a causa di un mercato che può risultare ostile e di competenze non sempre allineate con le richieste contemporanee delle aziende.

Il SFL, quindi, non si limita a erogare semplicemente un aiuto economico; mira piuttosto a garantire alle persone la possibilità di acquisire nuove competenze e di migliorare la propria occupabilità. Attraverso percorsi formativi mirati e l’inserimento in programmi di lavoro, il SFL offre un’opportunità concreta per costruire un futuro lavorativo solido. Questo approccio non solo sostiene economicamente i beneficiari, ma contribuisce a sviluppare una maggiore autonomia e dignità personale, un obiettivo che si allinea perfettamente con la filosofia alla base dell’Assegno di Inclusione.

### Transizione dal Reddito di Cittadinanza all’Assegno di Inclusione

La transizione dal Reddito di Cittadinanza (RdC) all’Assegno di Inclusione (ADI) segna un cambiamento significativo nel panorama del sostegno sociale in Italia. Dallo studio dei dati forniti dall’INPS emerge che, nel luglio 2023, su un totale di 1,07 milioni di famiglie che ricevevano il RdC, il 60% di esse ha successivamente fatto richiesta o ha avuto accesso all’ADI o al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Questo dato indica un orientamento più selettivo e mirato nell’erogazione dei sussidi, con un focus particolare su nuclei familiari in situazioni di fragilità come minori, disabili, anziani e individui segnalati dai servizi sociali.

Un aspetto degno di nota è che il 25% delle famiglie che beneficiavano del RdC non ha presentato domanda per l’ADI, mentre il 15% delle richieste è stato respinto. Questo scenario può essere letto come il risultato di criteri di accesso più rigorosi e di una nuova strategia nel sistema di welfare, finalizzata a garantire un sostegno più efficace e mirato alle fasce più vulnerabili della popolazione. L’introduzione di requisiti aggiornati ha, quindi, permesso una distillazione dei beneficiari, concentrando le risorse su chi realmente ne ha bisogno.

Di particolare interesse è l’analisi dei risultati occupazionali emersi in seguito a questa trasformazione. Circa il 26% dei nuclei familiari che ricevevano il RdC nel 2023 ha registrato almeno un componente che ha trovato occupazione nel 2024. Tali dati suggeriscono che la ristrutturazione del sistema di aiuti stia incentivando i beneficiari a cercare attivamente lavoro, stimolando in questo modo un processo di autonomia economica. Questo cambiamento riflette una strategia più lungimirante che non solo garantisce un supporto immediato, ma promuove anche l’inserimento sociale e lavorativo come obiettivo primario delle nuove politiche di welfare.