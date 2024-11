La strategia di avvelenamento dei pozzi di Biden

La decisione presa da Joe Biden di autorizzare l’utilizzo di armi a lungo raggio da parte dell’Ucraina non è semplicemente una manovra focalizzata su un determinato quadrante geopolitico. Si tratta di una strategia complessa, progettata per destabilizzare equilibri già fragili in un contesto globale sempre più teso. La prossimità dell’Inauguration Day, previsto per la fine di gennaio, funge da impulso per gli Stati Uniti, che si preparano a mettere in campo una serie di atti volti a riaccendere tensioni, potenzialmente colpendo chiunque si trovi lungo la traiettoria Ovest-Est. In termini pratici, l’Europa si ritroverà nel mirino di conseguenze indesiderate.

Un esempio emblematico di questa strategia è rappresentato dall’articolo recentemente pubblicato dal Wall Street Journal, che mette in luce le preoccupazioni espresse dalla Banca Centrale Europea riguardo le minacce alla stabilità finanziaria, derivanti dalla pressione di tariffe commerciali e dal rischio di una bolla nel mercato dell’AI. Questo tema sembra non ricevere l’attenzione meritata in Europa, mentre negli Stati Uniti si è perfettamente consapevoli della reazione della Cina, già anticipata.

La situazione economica giapponese sta mostrando segni di stagflazione, come dimostrano i dati recenti sui prezzi alla produzione e sull’output industriale. È un’ulteriore indicazione della fragilità non solo economica, ma anche geopolitica di un continente che potrebbe essere direttamente colpito dalle ripercussioni delle decisioni statunitensi. La crescente domanda di misure di stabilizzazione all’interno dell’Unione Europea deve quindi confrontarsi con le ambizioni espansive dell’establishment statunitense, il quale mira a riequilibrare forze in gioco nel contesto globale.

Il recente scenario economico e politico degli Stati Uniti evidenzia un establishment deciso a regolare conti passati, in particolare con la Russia, e a rafforzare la propria posizione di potere globale. La Banca Centrale Europea ha lanciato segnali d’allerta sulla stabilità finanziaria, con preoccupazioni riguardanti tariffe commerciali e il rischio di una bolla nel settore dell’intelligenza artificiale. Sorprendentemente, questo avvertimento non ha ricevuto l’attenzione necessaria in Europa, dove molti sembrano ignorare la portata delle manovre strategiche che si stanno attuando oltre oceano. Al contrario, gli analisti americani sono perfettamente coscienti delle probabilità di una reazione da parte della Cina.

Nel frattempo, il Giappone si trova a fare i conti con indici di stagflazione evidenti, supportati da dati sui prezzi alla produzione e sull’output industriale in calo. La combinazione di questi fattori non fa altro che preparare il terreno per un conflitto economico che potrebbe esplodere da un momento all’altro. La Cina, intuendo il pericolo, ha iniziato un’azione sistematica di deleverage dai Treasury americani, riorientando le proprie risorse verso l’acquisizione di oro fisico, una mossa che testimonia un cambio strategico significativo.

Si stima che questo arretramento sistemico dalle obbligazioni statunitensi, unito all’apprezzamento dell’oro, possa avere ripercussioni dirette sul mercato dei Treasuries e sulla stabilità del dollaro. Anche il Giappone potrebbe richiedere un nuovo intervento da parte della Bank of Japan per arrestare il valore in caduta dello yen rispetto al dollaro, complicando ulteriormente il panorama economico. Di fronte a questa pressione, il neo-eletto governo giapponese ha recentemente incontrato Xi Jinping, suggerendo che una strategia di alleanza potrebbe delinearsi all’orizzonte.

Nelle ultime settimane, inoltre, la giustizia statunitense ha avviato un’inchiesta su Gautam Adani, miliardario indiano, per presunte irregolarità. Questo movimento ha l’aria di essere un avvertimento ai partner di Nuova Delhi, che si sta sempre più avvicinando alle potenze del blocco BRICS. Negli Stati Uniti, la strategia non fa prigionieri e, nell’imminenza della fine dell’amministrazione Biden, la richiesta di lealtà da parte degli alleati si fa sempre più pressante.

Con l’intensificarsi delle azioni militari da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati a sostegno dell’Ucraina, la Russia ha risposto in modo deciso e provocatorio. Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che l’escalation voluta dalla leadership americana limita le possibilità di una risoluzione positiva per l’Ucraina, suggerendo che il sostegno militare occidentale provoca solo un ulteriore aggravamento del conflitto. Queste affermazioni si basano su un’analisi della strategia americana, la quale mira a rafforzare le capacità offensive ucraine attraverso l’invio di armi a lungo raggio, compresi missili e droni, potenzialmente creando una situazione di stallo prolungato sul campo di battaglia.

In questo contesto, Mosca sta sviluppando strategie di ritorsione, che non si limitano al solo ambito militare. Sono state attuate manovre diplomatiche che mirano a creare alleanze con paesi che potrebbero opporre una resistenza alle sanzioni occidentali e approfondire le relazioni con potenze come la Cina e l’India. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una strategia di deterrenza in risposta all’aumento della militarizzazione da parte di Washington. Inoltre, il governo russo ha aperto canali di comunicazione con diversi stati dell’Asia centrale, promettendo cooperazioni economiche e militari come risposta alle pressioni occidentali.

Soprattutto, la Russia ha iniziato a rafforzare la propria presenza militare nelle aree limitrofe, assicurandosi di essere pronta a qualsiasi eventuale escalation. Le esercitazioni militari e il potenziamento delle difese nei confini occidentali sono stati intensificati, con l’intento di rispondere immediatamente a qualsiasi provazione percepita come una minaccia. Dunque, mentre gli Stati Uniti continuano a sollecitare la Nato a mantenere il sostegno all’Ucraina, Mosca si prepara a un approccio multidimensionale che include sia il rafforzamento delle capacità militari sia il consolidamento di alleanze strategiche.

In questo clima di grande tensione, è chiaro che il conflitto in Ucraina potrebbe allargarsi per coinvolgere non solo le forze che combattono sul campo, ma anche il sistema economico globale, portando ulteriori implicazioni sia per l’Europa che per l’alleanza atlantica.

Negli ultimi mesi, le relazioni tra Cina, Giappone e Stati Uniti si sono ulteriormente complicate, a causa di un crescente conflitto economico e geopolitico. Le recenti azioni di scioglimento del debito statunitense da parte di Pechino e Tokio hanno generato preoccupazioni per la stabilità economica globale. Nel terzo trimestre di quest’anno, la Cina ha ridotto le sue partecipazioni in titoli del Tesoro statunitense per un totale di 51,3 miliardi di dollari, mentre il Giappone ha segnato un record storico con 61,9 miliardi in titoli a lungo termine. Questo disimpegno dalle obbligazioni statunitensi ha portato a un aumento dei rendimenti obbligazionari, evidenziando le tensioni in gioco.

La Cina ha infatti avviato una strategia di deleverage sistematico, spostando l’attenzione verso l’acquisizione di oro fisico, un segno di una chiara intenzione di ridurre l’esposizione nei confronti del dollaro e di garantire un maggiore controllo sulla propria stabilità economica. A fronte di un potenziale rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti, sia Pechino che Tokio stanno affrontando sfide strutturali nelle loro economie, rendendo necessarie manovre protectrici.

In questo contesto, il ruolo del Giappone appare cruciale. Il governo giapponese, attualmente alle prese con la svalutazione dello yen e reporter di stagflazione, si trova di fronte a decisioni difficili. Il neo-contato primo ministro ha recentemente incontrato Xi Jinping; un incontro che potrebbe rappresentare un cambio di rotta e l’inizio di cooperazioni strategiche che sfidano l’influenza americana nella regione.

Mentre gli Stati Uniti continuano a chiedere alleanze solide e impegno attivo nella nuova geopolitica, il Giappone potrebbe trovarsi in una posizione precaria. Se da un lato è favorevole a mantenere relazioni solide con Washington, dall’altro non può ignorare il crescente peso della Cina, con cui deve confrontarsi strategicamente. L’interazione tra questi tre attori, pertanto, non è solamente una questione di economia ma diventa un gioco complesso di potere che potrebbe alterare gli equilibri globali.

Implicazioni per l’Europa e il ruolo dell’alleanza atlantica

Le recenti dinamiche geopolitiche, amplificate dalle manovre statunitensi in Ucraina, pongono l’Europa in una posizione di crescente vulnerabilità. Gli Stati Uniti, attraverso il sostegno militare a Kiev e una strategia di avvelenamento dei pozzi, determinano gli sviluppi regionali, mentre il vecchio continente si ritrova a dover gestire le conseguenze delle scelte americane. La stabilità economica europea, già fragile a causa di una ripresa post-pandemia incerta, potrebbe subire colpi severi a seguito di manovre aggressive da parte di Washington, che mira a riaffermare il proprio controllo geopolitico.

C’è un’allerta crescente in seno all’Unione Europea riguardo le conseguenze che queste tensioni possono avere sulla stabilità finanziaria. Le avvertenze della Banca Centrale Europea sui rischi legati a tariffe doganali, fluttuazioni dei mercati e l’ipotetica bolla del mercato dell’AI sono segnali inquietanti per i politici europei. La lentezza con cui attuano misure di risposta di fronte a tali avvertimenti potrebbe esporre l’Europa a ulteriori shock economici, mentre il conflitto in Ucraina si intensifica.

Il ruolo dell’alleanza atlantica, già messo sotto pressione, potrebbe essere messo a dura prova se i membri non riusciranno a mantenere una posizione unitaria di fronte alle manovre statunitensi. La divisione tra i membri della NATO è palpabile, con paesi come la Germania che esitano a fornire supporto militare deciso, in contrasto con la postura aggressiva di nazioni come Francia e Regno Unito che hanno abbracciato il militarismo di Biden. La coesione dell’alleanza atlantica sarà messa alla prova da tali differenze, con il rischio che l’Europa si ritrovi in balia di un potere esterno, incapace di agire in maniera autonomamente strategica.

In aggiunta, la crescente influenza della Russia, che si sta fortificando attraverso alleanze strategiche con paesi che si oppongono all’egemonia statunitense, potrebbe spingere l’Europa ad una riflessione profonda riguardo le proprie alleanze e politiche di difesa. La conseguenza di questo scenario è che l’Unione Europea potrebbe dover ridefinire la propria posizione nel grande scacchiere geopolitico, trovandosi ad affrontare sfide che vanno ben oltre le questioni economiche, ma che abbracciano il piano strategico e militare, con ricadute significative su scala globale.