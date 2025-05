730 precompilato 2025 disponibile: guida completa per accettare, modificare e inviare in 48 ore

Come funziona il 730 precompilato 2025

Il modello 730 precompilato 2025 è stato predisposto dall’Agenzia delle Entrate per facilitare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024. Dal 15 maggio 2025, i contribuenti potranno accedere al proprio 730 direttamente nell’area riservata del sito dell’Agenzia, con la possibilità di accettare la dichiarazione così com’è, effettuare modifiche o integrazioni e infine procedere all’invio telematico. Questo sistema snellisce la gestione fiscale, riducendo la documentazione cartacea e accelerando i tempi di elaborazione delle pratiche.

Il modello precompilato contiene dati già raccolti da enti esterni come sostituti d’imposta, banche, assicurazioni e amministrazioni pubbliche, che riguardano redditi, oneri deducibili e detraibili. Se le informazioni risultano corrette e complete, si può confermare il modello senza ulteriori interventi, con benefici concreti riguardo alle verifiche da parte del Fisco, che in tali casi sono meno stringenti. In alternativa, è consentito modificare o integrare i dati, ma a seconda della natura delle variazioni, queste potrebbero innescare controlli più approfonditi.

Modifiche ammesse senza perdere lo status di accettazione

La dichiarazione presentata con il modello 730 precompilato mantiene il suo stato di “accettata” anche quando si interviene per apportare correzioni di carattere formale o accessorio, a patto che tali modifiche non influiscano sul reddito complessivo o sull’imposta da versare. È fondamentale distinguere tra interventi che stravolgono i dati fiscali e quelli che sono di natura meramente amministrativa o organizzativa.

Ad esempio, è possibile aggiornare i dati anagrafici personali, come indirizzo o recapito, purché non venga alterato il comune di residenza fiscale, che risulta determinante per il calcolo delle addizionali regionali e comunali IRPEF. Anche la sostituzione o la rettifica del sostituto d’imposta, ossia il datore di lavoro o ente pensionistico incaricato del conguaglio, rientra tra le modifiche ammesse senza perdita dello status di accettazione.

Altre variazioni consentite includono la correzione o integrazione del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico, l’opzione per la compensazione di crediti d’imposta tramite il quadro I, e la scelta della presentazione congiunta per coniugi, che consente di trasmettere una dichiarazione unica e coordinata.

Inoltre, è possibile operare variazioni relative alla gestione degli acconti, scegliendo di ridurli o non versarli, o richiedere un piano di rateizzazione delle somme dovute, intervenendo sul quadro F. Queste modifiche tecniche, pur alterando parzialmente il contenuto della dichiarazione, non incidono sulle risultanze fiscali e quindi non generano un inasprimento dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, preservando le procedure semplificate e la minore probabilità di accertamenti.

Modalità di supporto e scadenze per l’invio della dichiarazione

La gestione del modello 730 precompilato 2025 può essere affidata direttamente al contribuente oppure a intermediari qualificati, garantendo una maggiore sicurezza e correttezza nella compilazione e nell’invio della dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nell’area riservata on line tutti gli strumenti per operare in autonomia, ma per chi preferisse assistenza professionale, è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o ai professionisti abilitati quali commercialisti e consulenti del lavoro.

Questi soggetti hanno le competenze necessarie per gestire sia l’accettazione sia eventuali modifiche o integrazioni del modello, assumendosi la responsabilità diretta della conformità dei dati forniti. L’intervento degli intermediari è particolarmente consigliato in presenza di situazioni reddituali complesse o di oneri deducibili e detraibili non inclusi nella bozza precompilata. Inoltre, i Caf e i professionisti possono assistere nella richiesta di rateizzazioni o nella scelta delle opzioni di compensazione dei crediti d’imposta.

La scadenza definitiva per la trasmissione del modello 730 precompilato e di quello ordinario è fissata al 30 settembre 2025. È essenziale sottolineare che fino a tale data il contribuente può procedere a tutte le operazioni necessarie: dal semplice invio della dichiarazione precompilata al completo aggiornamento dei dati e alla loro correzione, evitando commistioni con sanzioni o ritardi. Oltre questo termine, non sarà più possibile trasmettere la dichiarazione per l’anno d’imposta 2024 e si incorrerà in procedure sanzionatorie e maggiorazioni previste dalla normativa fiscale.

Si ricorda infine che, anche qualora venga affidato l’incarico a professionisti o Centri di assistenza, è responsabilità del contribuente verificare tempestivamente la correttezza del modello e completare entro i termini tutti gli adempimenti richiesti.