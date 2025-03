ZTE presenta il futuro della tecnologia mobile con AI for All al MWC

ZTE al MWC 2025: Presentazione della Strategia “AI for All

Durante il Mobile World Congress 2025, ZTE ha delineato la sua ambiziosa visione per il futuro della tecnologia mobile, sottolineando l’importanza di un’accessibilità universale attraverso l’iniziativa “AI for All”. Questa strategia non si limita a innovare, ma mira a trasformare la quotidianità degli utenti mediante l’implementazione dell’intelligenza artificiale nelle interazioni tra dispositivi, persone, veicoli e ambienti domestici. L’azienda, consolidando il suo impegno verso l’innovazione, ha esposto una gamma di prodotti avanzati, progettati per semplificare e arricchire le esperienze degli utenti. ZTE si propone di eliminare le barriere tecnologiche, facendo dell’intelligenza artificiale un patrimonio comune accessibile a tutti, e di rispondere alle crescenti esigenze di un mondo sempre più connesso.

Nuova linea di smartphone nubia

La nuova gamma di smartphone nubia rappresenta un passo significativo nella strategia di ZTE di integrare l’intelligenza artificiale nelle tecnologie mobili. Tra i modelli introdotti emerge il nubia Z70 Ultra, caratterizzato da un display senza bordi da 1,5 K e da una fotocamera innovativa posizionata sotto lo schermo, capace di migliorare le prestazioni fotografiche grazie al sistema Neovision AI Photography. Questo dispositivo, alimentato dalla piattaforma Snapdragon 8 Elite e da una robusta batteria da 6150 mAh, si distingue per la sua capacità di resistere a polvere e acqua con certificazioni IP68/IP69, rendendolo adatto sia ai professionisti della fotografia che agli amatori. Inoltre, la serie nubia Neo 3 è progettata specificamente per i giocatori, con strumenti di intelligenza artificiale come il NeoTurbo Performance Engine che ottimizzano le prestazioni e migliorano l’esperienza di gioco. Modelli come il Neo 3 GT 5G e il Neo 3 5G presentano trigger personalizzabili, un display OLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una batteria potente da 6000 mAh, con ricarica rapida a 80 W. Questa serie, con il claim “Born to Win”, si propone di garantire esperienze di gioco altamente immerse e soddisfacenti.

Design innovativo e nubia Flip 2 5G

L’innovazione nel design si manifesta chiaramente nel nubia Flip 2 5G, un dispositivo pieghevole che riflette la dedizione di ZTE alla combinazione di funzionalità e estetica. Con un peso contenuto di soli 193 grammi, il Flip 2 è progettato per la massima portabilità, pur offrendo un display interno AMOLED da 6,9 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ottimizzando l’esperienza visiva per gli utenti. La presenza di un display esterno OLED da 3 pollici permette interazioni rapide e pratiche, rendendo facile accedere alle notifiche e alle funzioni senza dover aprire il dispositivo. L’innovativo sistema di fotocamera, supportato dall’intelligenza artificiale, facilita scatti multiangolari di alta qualità, ideale per catturare momenti unici in qualsiasi condizione luminosa.

Il nubia Flip 2 5G è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 7300X e una batteria da 4325 mAh che supporta la ricarica rapida a 33 W, assicurando un’esperienza d’uso fluida e continua. Grazie alla combinazione di design intelligente e prestazioni elevate, questo smartphone rappresenta una svolta nelle comunicazioni mobili, portando la versatilità e la potenza tecnologica a un nuovo livello. La sua creazione non solo evidenzia l’abilita di ZTE nel progettare dispositivi che rispondono alle esigenze moderne, ma anche il suo impegno nel rendere la tecnologia intelligente accessibile a una vasta gamma di utenti.

Dispositivi AI e integrazione globale

ZTE ha evidenziato il suo impegno per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana con l’introduzione di nuovi dispositivi progettati per migliorare l’efficacia e l’usabilità delle tecnologie mobili. Un esempio significativo è rappresentato dai nubia LiveFlip, i primi auricolari dotati di tecnologia AI. Questi dispositivi sono concepiti per svolgere attività quotidiane, come traduzioni in tempo reale e prenotazioni di viaggio, fornendo risposte immediate a domande generali. La loro integrazione con gli smartphone ZTE consente un’interazione fluida tra hardware e software, rendendo l’esperienza utente più intuitiva e personalizzata, così che l’intelligenza artificiale diventi un compagno pratico nelle diverse situazioni della vita.

Oltre alla presentazione dei suoi dispositivi, ZTE ha ribadito la sua posizione dominante nel settore del Fixed Wireless Access (FWA) e del Mobile Broadband (MBB), confermandosi leader globale per quattro anni consecutivi. La strategia dell’azienda include innovazioni come lo ZTE G5 Ultra, il primo FWA al mondo che utilizza tecnologie AI-Advanced, capace di supportare velocità fino a 19 Gbps. Questo sviluppo è progettato per ottimizzare l’esperienza di gioco online e lo streaming video, consolidando ulteriormente la reputazione di ZTE come fornitore all’avanguardia nel campo delle comunicazioni.

ZTE sta anche accelerando la sua espansione attraverso alleanze strategiche, come quella con Google, per integrare le capacità del modello AI più avanzato, Gemini. Questo approccio non solo riflette una visione a lungo termine nella trasformazione tecnologica, ma facilita anche l’evoluzione di prodotti che sfruttano al massimo l’intelligenza artificiale. Dopo un significativo incremento delle spedizioni, pari al 60% nel 2024, il brand nubia continua a crescere, affermando la sua presenza in oltre 30 paesi e puntando su una strategia di marketing localizzata che valorizza l’accesso all’innovazione AI per una clientela sempre più diversificata.