Zeekr 7X, SUV elettrico rivoluzionario in Europa: scopri caratteristiche e prezzi competitivi

Zeekr 7X: specifiche e disponibilità in Europa

Il Zeekr 7X è un SUV elettrico che ha già fatto il suo esordio in Cina e ora si prepara a entrare nel mercato europeo. La casa automobilistica cinese, parte del Gruppo Geely, ha avviato un piano strategico per ampliare la propria presenza nel continente, introducendo modelli come il 7X. Attualmente, il veicolo è disponibile per gli ordini in Paesi Bassi, Svezia e Norvegia, con le prime consegne programmate per la prossima estate.

Il SUV misura 4.787 mm di lunghezza e utilizza la piattaforma SEA, sviluppata dal Gruppo Geely. Le caratteristiche del design, realizzato dal centro di progettazione di Gothenburg, mostrano un look moderno e aerodinamico. Con una distanza tra gli assi di 2.900 mm, il 7X ottimizza lo spazio interno, garantendo comfort per i passeggeri e una capienza del bagagliaio che raggiunge i 539 litri. Non sono trascurati gli aspetti tecnologici, con una strumentazione digitale e un avanzato sistema infotainment presentato su uno schermo da 16 pollici, gestito da un processore Qualcomm Snapdragon 8295.

Per quanto riguarda la disponibilità nel mercato europeo, anche se l’azienda ha stabilito un chiaro piano per l’immissione sul mercato, non è ancora stata annunciata la data esatta per il lancio in altri Paesi, inclusa l’Italia. I consumatori locali dovranno quindi attendere ulteriori notizie ufficiali riguardo alla commercializzazione del Zeekr 7X nel loro mercato di riferimento.

Zeekr 7X: design ed interni

Il Zeekr 7X si distingue per un design audace e contemporaneo, frutto dell’expertise del centro di design di Gothenburg, in Svezia. Con una lunghezza di 4.787 mm, il SUV adotta una linea massiccia e imponente, caratterizzata da un frontale con fari sottili e una striscia luminosa che unisce i due gruppi ottici, evidenziando l’assenza del motore endotermico. Questa scelta stilistica non solo conferisce al veicolo un aspetto elegante, ma è anche funzionale, ottimizzando l’aerodinamica del veicolo.

Nel retro, il Zeekr 7X propone un disegno armonioso, con una firma luminosa che riprende il tema anteriore, arricchita da un sottile gruppo ottico che percorre longitudinalmente il portellone. La vista laterale rivela maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria, mentre la linea del tetto culmina in uno spoiler, un elemento che contribuisce all’immagine sportiva del SUV.

Internamente, l’abitacolo presenta un’estetica minimalista e funzionale. Il passo generoso di 2.900 mm garantisce un’adeguata spaziosità, con una capacità del bagagliaio che si attesta sui 539 litri, affiancata da un utile frunk da 66 litri, perfetto per riporre cavi di ricarica e piccoli oggetti. La tecnologia è protagonista, con una strumentazione digitale posta davanti al conducente e un impressionante schermo da 16 pollici centrale, che integra un avanzato sistema infotainment supportato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 8295. Per chi desidera un’esperienza ancora più immersiva, è disponibile un head-up display di ben 36,2 pollici. Il sistema di assistenza vocale, dotato della tecnologia ZeekrGPT, sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare l’interazione con il conducente e i passeggeri, mentre gli aggiornamenti over-the-air (OTA) garantiscono che il veicolo rimanga sempre al passo con le ultime innovazioni.

Zeekr 7X: motori e prestazioni

Il Zeekr 7X offre una gamma di motorizzazioni progettate per soddisfare diverse esigenze di performance e autonomia. I modelli Premium e Long Range sono equipaggiati con un singolo motore elettrico collocato sull’asse posteriore, che eroga una potenza di 310 kW, equivalente a 421 CV, con un coppia massima di 440 Nm. Questa configurazione consente una guida reattiva e sostenuta, idonea per l’uso quotidiano e i lunghi viaggi.

Per gli utenti in cerca di una prestazione sportiva superiore, la versione Performance del SUV integra un secondo motore sull’asse anteriore, portando la potenza totale a 470 kW, cioè 639 CV, e una coppia impressionante di 710 Nm. Grazie a questo sistema potentemente configurato, il Zeekr 7X è capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, ponendosi come una delle opzioni più intriganti nel segmento dei SUV elettrici.

Dotato di un’architettura a 800 V, il veicolo permette ricariche ad alta potenza, facilitando l’esperienza di possesso. La versione Premium è equipaggiata con una batteria “Golden Battery” da 75 kWh, che garantisce un’autonomia di 480 km, mentre le versioni Long Range e Performance montano un pacco batteria da 100 kWh, capace di raggiungere i 615 km di autonomia. Il Zeekr 7X può supportare ricariche in corrente continua fino a 480 kW, permettendo di passare dal 10% all’80% in soli 13 minuti per la versione Premium e 16 minuti per le altre varianti. In corrente alternata, la potenza di ricarica arriva fino a 22 kW.

Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dai sistemi avanzati di assistenza alla guida, che utilizzano 11 telecamere e un radar, garantendo maggiore sicurezza e comodità durante gli spostamenti.

Zeekr 7X: prezzi e mercati europei

Il Zeekr 7X, nuovo SUV elettrico del marchio cinese del Gruppo Geely, si propone con un posizionamento competitivo sul mercato europeo. Per il modello Premium, i prezzi partono da 52.990 euro nei Paesi Bassi. In Svezia, la versione Premium è offerta a 579.000 SEK, mentre in Norvegia il prezzo è fissato a 539.900 NOK. Queste informazioni di pricing sono indicative di un approccio strategico volto a rendere il 7X accessibile a una clientela sempre più attenta alle soluzioni di mobilità sostenibile.

È importante notare che, mentre l’arrivo del Zeekr 7X segna una novità positiva per i mercati di Holanda, Svezia, e Norvegia, non ci sono informazioni ufficiali riguardo a un’eventuale introduzione del modello in Italia o in altri paesi europei conosciuti per il loro mercato automobilistico ben sviluppato. Le reazioni dei consumatori e la domanda di SUV elettrici nelle diverse nazioni europee potrebbero influenzare la decisione dell’azienda di espandere la gamma di offerta.

Per i potenziali acquirenti, la disponibilità di opzioni di finanziamento e leasing non è stata ancora comunicata. Tuttavia, è lecito aspettarsi che siano predisposte diverse modalità di acquisto per facilitare l’approccio alla nuova mobilità elettrica, in linea con le best practice del mercato. In conclusione, vi è un’attesa crescente attorno al Zeekr 7X, e il suo posizionamento competitivo si rivela cruciale per il suo successo commerciale nelle diverse aree geografiche.

Zeekr 7X: tecnologia e sistemi di assistenza alla guida

Il Zeekr 7X coniuga eleganza e innovazione, presentandosi come un SUV non solo all’avanguardia dal punto di vista elettrico, ma anche ricco di tecnologia per la sicurezza e il comfort dei conducenti e dei passeggeri. L’integrazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida è una delle caratteristiche distintive del veicolo, che mira a garantire un’esperienza di guida sicura e senza stress.

Per raggiungere questo obiettivo, il Zeekr 7X è dotato di un complesso sistema di sensori, comprendente 11 telecamere e radar, che lavorano in sinergia per monitorare l’ambiente circostante e facilitare una serie di funzionalità ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Questi sistemi includono la frenata automatica di emergenza, il mantenimento della corsia e l’assistenza al parcheggio, tutte progettate per ridurre il carico di lavoro del conducente e aumentare la sicurezza durante la guida.

In aggiunta ai sistemi di assistenza, il SUV è equipaggiato con una plancia altamente tecnologica in cui spicca un grande schermo da 16 pollici, utilizzato per gestire il sistema di infotainment. Questo display è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 8295, assicurando un’interfaccia reattiva e intuitiva. L’esperienza di utilizzo è arricchita dall’assistente vocale basato sulla tecnologia ZeekrGPT, che permette interazioni fluide e personalizzate con gli occupanti, sfruttando l’intelligenza artificiale per adattarsi a preferenze e comportamenti specifici. Gli aggiornamenti over-the-air garantiscono che il sistema rimanga sempre all’avanguardia.

La tecnologia a bordo del Zeekr 7X non si limita solo alla sicurezza e all’intrattenimento; anche la connettività è di alto livello, permettendo l’integrazione con smartphone e altre apparecchiature elettroniche, offrendo così un’ulteriore dimensione di praticità per l’utente. Con queste caratteristiche, il Zeekr 7X si propone come un veicolo completo, capace di soddisfare le esigenze di un mercato automobilistico in evoluzione e sempre più orientato al futuro elettrico.