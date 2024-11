Xiaomi SU7 Ultra, tutte le novità sulla super sportiva elettrica potente e innovativa

Prestazioni elevated della Xiaomi SU7 Ultra

La Xiaomi SU7 Ultra si distingue per le sue prestazioni eccezionali, grazie a un sistema di propulsione altamente innovativo. Dotata di tre motori, uno anteriore e due posteriori, la vettura sviluppa una potenza totale di 1.138 kW, equivalente a 1.548 CV, e una coppia impressionante di 1.770 Nm. Questi motori, completamente progettati e costruiti da Xiaomi, conferiscono alla sportiva una spinta che le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi.

La distribuzione ponderata del peso, combinata con un sofisticato telaio, permette una manovrabilità ottimale, mentre l’angolo di attacco di 12 gradi e l’angolo di uscita di 15 gradi contribuiscono a una dinamica di guida superiore. La gestione della potenza è accompagnata da un imponente impianto frenante carboceramico, con dischi da 430 mm all’anteriore e da 410 mm al posteriore, che garantisce una frenata efficace e reattiva, consentendo di fermarsi da una velocità di 100 km/h in appena 30,8 metri.

Dimensioni e design

La Xiaomi SU7 Ultra si presenta con dimensioni imponenti che enfatizzano il suo carattere sportivo e aggressivo. La lunghezza varia da 5.070 a 5.115 mm, accompagnata da una larghezza di 1.970 mm e un’altezza di 1.465 mm, conferendo alla vettura una presenza stradale notevole. Rispetto alla berlina standard SU7, la versione Ultra si distingue per il diverso body kit, il che si traduce in uno sbalzo anteriore che varia da 1.007 a 1.063 mm e uno sbalzo posteriore compreso tra 1.007 e 1.108 mm. Queste misure, insieme al passo di 3.000 mm, permettono di ottenere stabilità e comfort durante la guida.

Il design della SU7 Ultra è ulteriormente accentuato da cerchi da 21 pollici, che non solo contribuiscono esteticamente, ma migliorano anche la performance su strada. Il peso totale della vettura è di 2.360 kg, un valore che, unitamente agli angoli di attacco e uscita, influisce significativamente sul suo comportamento dinamico. Le opzioni di personalizzazione comprendono un’ala posteriore pieghevole elettrica e la possibilità di scegliere diversi tipi di cerchi in lega, consentendo ai futuri proprietari di adattare la finitura alla loro visione personale di sportività e stile.

Tecnologia della batteria e autonomia

La Xiaomi SU7 Ultra adotta una batteria Qilin 2.0, sviluppata da CATL, che presenta una capacità di 93,7 kWh. Questo pacco batterie è progettato per garantire elevate prestazioni e un’acquisizione energetica efficiente. La tecnologia della batteria consente una potenza di scarica massima di 1.330 kW, un valore che si traduce in un’alimentazione consistente per i tre motori elettrici, favorendo così una spinta potente e immediata.

Un aspetto distintivo di questa unità di accumulo è la sua capacità di ricarica, che arriva fino a 5,2 C. Ciò significa che è possibile caricare il 70% della batteria, dal 10 all’80%, in soli 11 minuti. Questa rapidità di ricarica riduce notevolmente i tempi di attesa, rendendo la SU7 Ultra un’opzione estremamente praticabile per chi cerca prestazioni in ambito sportivo senza compromettere la comodità.

Grazie a queste caratteristiche, l’autonomia prevista raggiunge i 620 km, sebbene questo dato possa variare in base alle condizioni di guida e allo stile di utilizzo, essendo calcolato secondo il ciclo di omologazione CLTC, noto per essere particolarmente favorevole. Questa combinazione di tecnologia della batteria e autonomia posiziona la Xiaomi SU7 Ultra come una contender di rilievo nel segmento delle auto sportive elettriche ad alte prestazioni.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo della Xiaomi SU7 Ultra è fissato a 814.900 yuan, equivalenti a poco più di 105.600 euro, posizione che la colloca in una fascia di mercato molto competitiva. L’auto sarà disponibile per la commercializzazione a partire da marzo 2025, con la prima presentazione pubblica prevista al salone dell’auto di Guangzhou il 15 novembre. Questo evento segnerà un momento cruciale per Xiaomi, sottolineando il suo impegno nell’espansione nel settore automotive elettrico.

La decisione di avviare l’iter per l’omologazione presso il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT) rappresenta un passo fondamentale; solo dopo aver ottenuto l’approvazione, la SU7 Ultra potrà essere commercializzata ufficialmente. Questa procedura è standard per garantire che ciascun veicolo rispetti i rigorosi standard di qualità e sicurezza richiesti nel mercato cinese.

Per coloro che guardano alla sostenibilità e all’innovazione, la Xiaomi SU7 Ultra si presenta non solo come un prodotto di lusso, ma anche come un esempio di tecnologia avanzata nel settore automobilistico, rendendo la sua attesa ancora più significativa. I dettagli aggiuntivi sulla disponibilità e le modalità di prenotazione saranno resi noti prossimamente, creando anticipazione tra i potenziali acquirenti e gli appassionati di auto elettriche.