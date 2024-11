Xiaomi Smart Band 9 Pro e Active: novità e disponibilità in Italia

Xiaomi Smart Band 9 Pro e Active: dettagli e disponibilità in Italia

Circa un mese dopo il lancio ufficiale in Cina, Xiaomi ha annunciato l’arrivo in Italia dei nuovi dispositivi indossabili, lo Smart Band 9 Pro e lo Smart Band 9 Active. Questi ultimi rappresentano l’evoluzione della gamma di bracciali smart del marchio cinese, pensati per un’utenza attenta al monitoraggio della salute e delle attività sportive.

Lo **Smart Band 9 Pro** si distingue per un design raffinatissimo e caratteristiche tecniche superiori, facendo leva su materiali di alta qualità, come la cassa in lega di alluminio, un display AMOLED da 1,74 pollici con risoluzione di 336×480 pixel e una luminosità massima di 1.200 nits, che si regola automaticamente in base alla luce ambientale. Questo modello, disponibile in tre eleganti colorazioni (Obsidian Black, Rose Gold e Moonlight Silver), è perfetto per chi cerca un dispositivo versatile e performante. La disponibilità sul mercato italiano è fissata a un prezzo di 79,99 euro.

-63% Apple Custodia MagSafe in pelle per iPhone 14 Plus - Mezzanotte ​​​​​​​ 24,90€ 69,00€ disponibile Compra ora Amazon.it Amazon price updated: 28 Novembre 2024 11:27

In contemporanea, Xiaomi introduce anche lo **Smart Band 9 Active**, un’alternativa più accessibile e leggera, con un display TFT da 1,47 pollici e risoluzione di 172×320 pixel. La scelta del cinturino in TPU, disponibile in diverse tonalità, rende questo modello altamente personalizzabile e pratico. Il suo prezzo, pari a 26,99 euro, lo rende particolarmente attraente per chi ha un budget limitato pur desiderando un dispositivo per il monitoraggio della salute.

Entrambi i modelli vantano la certificazione **5ATM**, garantendo resistenza all’acqua e rendendoli adatti a diverse attività all’aperto. La commercializzazione di questi dispositivi testimonia l’impegno di Xiaomi nell’espandere la propria presenza nel mercato dei wearable, soddisfacendo le esigenze di un pubblico sempre più attento alla salute e al benessere.

Smart Band 9 Pro: specifiche e prezzo

Lo **Smart Band 9 Pro** rappresenta una significativa evoluzione nei dispositivi indossabili, combinando funzionalità avanzate e un design premium. Il suo display AMOLED da 1,74 pollici, caratterizzato da una risoluzione di 336×480 pixel, offre immagini vivide e chiare, con una luminosità massima di 1.200 nits, ottimale anche in condizioni di forte luce solare. Un particolare vantaggio è la regolazione automatica della luminosità, che migliora ulteriormente l’uso in qualsiasi situazione.

La cassa, realizzata in lega di alluminio, conferisce al dispositivo una sensazione di solidità e leggerezza, mentre i cinturini, disponibili in TPU, pelle e con chiusura magnetica, permettono agli utenti di scegliere in base alle proprie preferenze e al comfort desiderato. La certificazione **5ATM** garantisce resistenza all’acqua fino a 50 metri, rendendo lo Smart Band 9 Pro adatto anche per il nuoto e altre attività acquatiche.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, il dispositivo è equipaggiato con una serie di sensori professionali, tra cui accelerometro, bussola, giroscopio e cardiofrequenzimetro, che forniscono misurazioni accurate delle attività fisiche. Il supporto per i sistemi satellitari, come BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS, consente un tracciamento preciso delle attività all’aperto, da correre a escursioni. Il collegamento allo smartphone avviene tramite **Bluetooth 5.4**, permettendo un’accoppiamento rapido e stabile con l’app Mi Fitness.

All’interno, una batteria da 350 mAh promette un’autonomia che può arrivare fino a 21 giorni con una sola ricarica tramite un sistema di ricarica magnetica. Nonostante l’assenza del chip **NFC** presente nella versione cinese, il prezzo di lancio di 79,99 euro lo rende un’offerta competitiva nel mercato dei wearable, attrattiva per chi cerca un dispositivo ricco di funzionalità senza compromettere il budget.

Smart Band 9 Active: specifiche e prezzo

Lo **Smart Band 9 Active** si presenta come un’opzione ideale per chi cerca un dispositivo indossabile funzionale, ma con un profilo più leggero e un costo contenuto. Il display TFT da 1,47 pollici, con una risoluzione di 172×320 pixel, fornisce un’interfaccia user-friendly, достатню для accesare e visualizzare rapidamente le informazioni essenziali. Anche se la qualità del display non raggiunge quella dell’AMOLED presente nel modello Pro, offre una leggibilità soddisfacente in diverse condizioni di luminosità, mentre il design compatto contribuisce a un utilizzo confortevole durante tutto il giorno.

Il cinturino in TPU è disponibile in una varietà di colori, tra cui nero, bianco beige e rosa, permettendo una personalizzazione che si adatta a diversi stili. Questo bracciale è certificato **5ATM**, il che significa che resiste all’acqua fino a 50 metri, rendendolo adatto per l’uso quotidiano e durante l’attività fisica, inclusi sport acquatici leggeri.

Dal punto di vista delle funzionalità, il dispositivo integra sensori dedicati al monitoraggio della salute, tra cui un cardiofrequenzimetro per analizzare le variazioni della frequenza cardiaca e un sistema per valutare la qualità del sonno. Quest’ultimo è particolarmente utile per chi desidera migliorare le proprie abitudini notturne e ottenere un quadro più preciso del proprio riposo. La possibilità di monitorare i livelli di stress e la saturazione di ossigeno nel sangue arricchisce ulteriormente l’offerta, soddisfacendo le esigenze di salute di un pubblico più ampio.

La connessione con lo smartphone avviene tramite **Bluetooth 5.3**, garantendo un accoppiamento semplice e veloce con l’app Mi Fitness, da cui è possibile gestire le attività e visualizzare i dati di monitoraggio. La batteria da 300 mAh supporta un’autonomia fino a 18 giorni, un vantaggio notevole per coloro che desiderano un dispositivo sempre attivo senza frequenti ricariche. Con un prezzo di lancio fissato a 26,99 euro, lo Smart Band 9 Active si posiziona come un’alternativa accessibile, perfetta per chi desidera avvicinarsi al mondo dei wearable senza rinunciare a funzionalità vitali per la salute e il benessere quotidiano.

Confronto tra Smart Band 9 Pro e Active

Il confronto tra lo **Smart Band 9 Pro** e lo **Smart Band 9 Active** evidenzia le differenze tra i due dispositivi, permettendo agli utenti di scegliere in base alle proprie necessità e preferenze. Il modello Pro si distingue per prestazioni elevate e caratteristiche premium, mentre l’Active punta su un approccio più accessibile senza compromettere le funzionalità fondamentali.

In termini di display, il Smart Band 9 Pro è dotato di un ampio schermo AMOLED da **1,74 pollici**, con una risoluzione ben superiore di **336×480 pixel** e una luminosità massima di **1.200 nits**, garantendo un’ottima visibilità anche in ambienti esterni luminosi. Al contrario, l’Active ha un display TFT da **1,47 pollici** e una risoluzione di **172×320 pixel**, che offre un’esperienza visiva soddisfacente ma inferiore rispetto al modello Pro. Questo aspetto rende il modello Pro più indicato per coloro che intendono utilizzare il dispositivo anche per la visualizzazione di notifiche e contenuti multimediali.

I materiali di costruzione riflettono il livello di fascia alta del Pro, con una cassa in lega di alluminio, mentre l’Active utilizza un cinturino in TPU più economico. Tuttavia, entrambi i dispositivi offrono resistenza all’acqua grazie alla certificazione **5ATM**, rendendoli idonei per un uso quotidiano e attività sportive leggere.

Sotto il profilo dell’autonomia, il Smart Band 9 Pro vanta una batteria da **350 mAh** con un’autonomia fino a **21 giorni**, superando i **18 giorni** dell’Active, che è dotato di una batteria da **300 mAh**. Questo rende il Pro più adatto per utenti che desiderano meno frequenti ricariche. In termini di connettività, entrambi i modelli supportano Bluetooth, con il Pro che include Bluetooth 5.4 per una connessione più stabile e veloce, rispetto al Bluetooth 5.3 dell’Active.

Il modulo di monitoraggio delle attività sportive e della salute è più completo nel Pro, che include sensori avanzati come il giroscopio e la bussola, mentre l’Active si concentra sulle funzioni essenziali, come il monitoraggio della frequenza cardiaca e della qualità del sonno. Questo rende il Pro l’opzione migliore per atleti e appassionati di fitness, mentre l’Active è ideale per chi cerca un dispositivo semplice e versatile, ma comunque efficace nell’ambito della salute quotidiana.

Conclusioni e opinioni finali

Conclusioni e opinioni finali sugli Smart Band 9 Pro e Active

La presentazione dei nuovi bracciali indossabili di Xiaomi, lo Smart Band 9 Pro e lo Smart Band 9 Active, segna un passo importante nell’evoluzione della tecnologia fitness per il mercato italiano. Entrambi i modelli si posizionano in segmenti distinti, fornendo opzioni per diverse esigenze di utenti e budget.

Lo Smart Band 9 Pro è chiaramente il top di gamma, proponendo un design premium e una serie di funzionalità avanzate. Grazie al display AMOLED da 1,74 pollici, gli utenti possono godere di una qualità visiva senza pari e di un’esperienza utente fluida, utile non solo per monitorare attività fisiche, ma anche per gestire notifiche e interazioni con l’app Mi Fitness. Il robusto pacchetto di sensori, come il giroscopio e il cardiofrequenzimetro, offre un monitoraggio della salute preciso e completo, ideale per chi si impegna in un allenamento serio o per chi desidera una panoramica dettagliata delle proprie condizioni fisiche.

D’altra parte, lo Smart Band 9 Active si presenta come un dispositivo perfetto per il pubblico che cerca un’opzione più economica senza rinunciare alle funzioni base di monitoraggio. Adatto per chi si avvicina per la prima volta ai wearable, permette di monitorare salute e attività quotidiane in modo efficiente. Il suo prezzo competitivo, unito alla semplicità d’uso, rende l’Active una soluzione interessante per gli utenti occasionali o per chi desidera tenere sotto controllo il proprio benessere senza complicazioni.

In merito alla scelta tra i due, il cliente dovrà considerare attentamente le proprie esigenze. Se l’obiettivo è ottenere un dispositivo ricco di funzionalità e prestazioni elevate, il Pro rappresenta senza dubbio la scelta vincente. Al contrario, chi cerca un buon punto d’ingresso nel mercato dei wearable e non ha esigenze particolari troverà nello Active una risposta adeguata e soddisfacente.