Xbox Game Pass svela i titoli in arrivo per il mese di febbraio

Novità su Xbox Game Pass di febbraio

Il mese di febbraio si prepara a portare una ventata di novità su Xbox Game Pass, con una serie di titoli in arrivo nel catalogo di Microsoft. Durante il Developer_Direct 2025, sono stati svelati dettagli sui giochi che arricchiranno l’offerta di questo servizio di abbonamento, rendendo chiaro l’impegno dell’azienda nel mantenere l’esperienza dei gamer sempre fresca e stimolante. Tra i titoli spiccano alcune nuove entrate e ritorni attesi, che promettono di soddisfare una vasta gamma di gusti.

In particolare, per Xbox Game Pass Standard, i giocatori possono aspettarsi di vedere l’arrivo di titoli come **Starfield**, un’epopea spaziale immersiva; **Far Cry New Dawn**, che offre un’avventura post-apocalittica ricca di azione; **Another Crab’s Treasure**, un platform che unisce esplorazione e combattimento; e **Eiyuden Chronicle**, un RPG che si preannuncia ricco di profondità narrativa. Queste aggiunte rappresentano non solo un ampliamento del catalogo, ma anche un’ottima opportunità per gli utenti di sperimentare giochi nuovi e appassionanti senza costi aggiuntivi, esprimendo la visione di Microsoft di rendere i videogiochi accessibili a tutti.

I videogiocatori sono invitati a esplorare questi nuovi titoli e a scoprire esperienze diverse che arricchisco il loro tempo di gioco. Con un impegno continuo verso l’innovazione, febbraio si presenta come un mese di potenziale e scoperta per tutti gli abbonati di Xbox Game Pass.

Giochi in arrivo su Xbox Game Pass Standard

Per il mese di febbraio, Xbox Game Pass Standard accoglie un assortimento di titoli di assoluto interesse per i videogiocatori. In anteprima, **Starfield**, l’attesissimo RPG spaziale di Bethesda, rappresenta un’aggiunta significativa, poiché non solo segna il ritorno di Bethesda in un genere tanto amato, ma offre anche un’esperienza di esplorazione galattica a 360 gradi, permettendo ai giocatori di intraprendere viaggi attraverso pianeti unici e di affrontare missioni avvincenti.

Insieme a questo, **Far Cry New Dawn** riprende il concetto di gameplay frenetico della serie, portando i giocatori all’interno di un mondo post-apocalittico vibrante e pieno di opportunità di esplorazione e combattimento, dove sarà possibile confrontarsi con avversari ostili e personalizzare il proprio arsenale. Il gioco, con la sua tipica formula di libertà e avventura, è destinato a catturare l’attenzione di chi ama le sfide.

Si unisce a questa schiera **Another Crab’s Treasure**, un platform dall’approccio originale incentrato sull’esplorazione sottomarina, che promette combinare un’esperienza ludica ricca di colore con una narrazione leggera e divertente, rendendo il tutto accessibile a un pubblico variegato. Questo titolo si distingue per la sua grafica accattivante e il gameplay innovativo, ideali soprattutto per i neofiti del genere.

**Eiyuden Chronicle** è un RPG che non può passare inosservato. Ispirato ai classici dei giochi di ruolo, offre una trama coinvolgente insieme a un sistema di combattimento profondo e strategico, destinato a soddisfare sia i fan dei giochi di ruolo tradizionali sia i nuovi arrivati. La varietà di esperienze offerte da questi titoli testimonia non solo la qualità dei giochi, ma anche la dedizione di Xbox nel garantire una libreria con contenuti di alto livello per il suo pubblico.

Giochi in arrivo su Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Per il mese di febbraio, le novità su Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass si preannunciano estremamente avvincenti, con l’introduzione di titoli di grande qualità e attesa. In primo piano si distingue **Avowed**, un action RPG fantasy sviluppato da Obsidian Entertainment, la cui data di lancio è fissata per il 18 febbraio. Questo titolo promette di offrire un’esperienza immersiva nel mondo di Eora, caratterizzato da un’ambientazione ricca e dinamica, e si configura come un must per gli amanti del genere.

Oltre a **Avowed**, **Far Cry New Dawn** sarà accessibile dal 5 febbraio, permettendo ai giocatori di tuffarsi in un mondo post-apocalittico ricco di avventure e battaglie all’ultimo respiro. Questa voce della serie incorpora molte delle meccaniche che l’hanno resa celebre, offrendo una varietà di missioni, nemici e elementi di personalizzazione. Come già evidenziato per Xbox Game Pass Standard, il suo ritorno accentua l’interesse per le esperienze di gioco ad alto impatto.

Un altro titolo degno di nota è **Kingdom Two Crowns**, in arrivo il 13 febbraio. Questo gioco, che unisce il genere strategico a elementi di avventura e costruzione, consente ai giocatori di esplorare un vasto mondo, costruire e gestire il proprio regno, affrontando sfide sempre nuove. La sua capacità di attrarre sia i neofiti sia i veterani del genere lo rende una scelta perfetta per gli abbonati.

Un’importante aggiunta è rappresentata da **Madden NFL 25**, che sarà disponibile tramite EA Play. Questa versione del popolare gioco di football americano consente di vivere tutte le emozioni del gridiron con aggiornamenti sui rosters, squadre e modalità di gioco, perfetta per gli appassionati del football. La varietà dei titoli in arrivo su Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, con focus su esperienze uniche e innovative, non fa che consolidare ulteriormente l’appeal di questo servizio di abbonamento, facendo di febbraio un mese ricco di nuove opportunità per gli appassionati di gaming.

Aggiornamenti per giochi già presenti nel catalogo

Febbraio introduce una serie di aggiornamenti significativi che interesseranno i videogiocatori già abituati a titoli famosi nel catalogo di Xbox Game Pass. Primi fra tutti, i fan di **Call of Duty: Black Ops 6** potranno aspettarsi l’arrivo della Stagione 2. Questa nuova stagione promete di rinnovare l’interesse degli utenti grazie alle nuove mappe multiplayer e a contenuti freschi per la modalità Zombies, ampliando e diversificando l’esperienza di gioco e mantenendo alta la competitività nel panorama degli shooter contemporanei.

Un altro importante update riguarda **No Man’s Sky**, che si arricchirà con l’update gratuito **Worlds Part II**. Questo aggiornamento è destinato a rivoluzionare ulteriormente l’esperienza di esplorazione galattica, introducendo miliardi di nuovi pianeti da visitare e una serie di miglioramenti tecnici. I giocatori potranno così scoprire ambientazioni mai viste prima, con opportunità di incontro e interazione ampliate, attraendo sia i veterani che i nuovi arrivati nel vasto universo di questo titolo iconico.

Un ulteriore focus del mese è il ritorno di **Ninja Gaiden 2 Black**, che offre una versione rimasterizzata del venerato titolo action del 2008. Questo classico, ora accessibile su cloud, console e PC, non solo permette ai fan di rivivere l’intensa azione di Ryu Hayabusa, ma offre anche una grafica e performance migliorate, rendendo la sua riedizione un must per gli appassionati della serie. La possibilità di sperimentare nuovamente questo titolo con il supporto attuale, sottolinea l’impegno di Xbox nel preservare la legacy dei grandi giochi nel suo catalogo.

L’inserimento di **Star Wars Jedi: Survivor**, ora giocabile su Xbox One e attraverso il cloud streaming tramite EA Play, è un’ottima notizia per gli appassionati dell’universo di **Star Wars**. Questa accessibilità consente a un pubblico più ampio di immergersi nell’epica narrativa e nelle avventure di questo titolo, amplificando ulteriormente la diversità e le opzioni disponibili nel servizio Game Pass.

Giochi in uscita dal catalogo di Game Pass

Con l’arrivo della metà di febbraio, Microsoft ha reso noto l’elenco dei giochi che lasceranno il servizio di abbonamento Xbox Game Pass. Tra i titoli in partenza, alcuni si distinguono per la loro popolarità e rilevanza all’interno del catalogo. **Bloodstained: Ritual of the Night**, un andato romantico che ha ricevuto elogi sia dalla critica che dal pubblico, e **Tales of Arise**, un RPG acclamato per la sua trama coinvolgente e il suo sistema di combattimento, sono solo alcuni dei titoli che non saranno più disponibili dal 15 febbraio.

Per gli utenti di Xbox Game Pass, questa rappresenta un’occasione unica per acquistare i giochi in questione a prezzi scontati, fino al 20%, prima della loro rimozione definitiva dal catalogo. Questa strategia è volta a garantire che gli abbonati possano salvaguardare la propria collezione personale di giochi e continuare a godere dell’esperienza ludica anche dopo la loro uscita dal servizio di streaming.

Il fenomeno delle uscite dal catalogo, sebbene possa posare una certa nostalgia, è una pratica comune nel modello di abbonamento e offre la possibilità di rinnovare costantemente il catalogo con titoli freschi e nuovi. In questo modo, Microsoft ribadisce il suo impegno a fornire un flusso costante di contenuti, mantenendo l’interesse degli abbonati alto attraverso il continuo rinnovo del catalogo di Xbox Game Pass. Pertanto, è essenziale che i giocatori tengano d’occhio le scadenze e approfittino delle offerte prima della partenza dei titoli.