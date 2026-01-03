Xbox Game Pass perde 5 titoli imperdibili: ecco quali spariranno e perché conviene giocare ora

Titoli in uscita dal catalogo

Microsoft ha confermato un nuovo ciclo di uscite dal catalogo di Xbox Game Pass: cinque titoli lasceranno il servizio a breve. L’elenco comprende Flintlock: The Siege of Dawn, il frenetico puzzle-shooter Neon White, l’avventura on the road Road 96, l’action-RPG cyberpunk The Ascent e il platform per famiglie The Grinch: Christmas Adventures. Si tratta di produzioni eterogenee per genere e pubblico: dall’action narrativo con combattimenti serrati e ambientazione fantasy di Flintlock, all’ibrido tra platforming ad alta velocità e deck-building di Neon White, fino al viaggio interattivo e ramificato di Road 96. Completano la lista l’impostazione cooperativa e isometrica di The Ascent, con forte componente loot e progressione, e l’esperienza accessibile e stagionale di The Grinch: Christmas Adventures, pensata per sessioni veloci e per un pubblico più giovane.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Scadenze e piattaforme disponibili

Tutti e cinque i giochi indicati resteranno fruibili in catalogo fino al 15 gennaio 2026, data in cui verranno rimossi per gli abbonati Xbox Game Pass. Fino a quella scadenza saranno accessibili senza limitazioni nelle tre modalità previste dal servizio: Console, PC e Cloud.

Flintlock: The Siege of Dawn — disponibile su Console , PC e Cloud fino al 15/01/2026

— disponibile su , e fino al 15/01/2026 Neon White — disponibile su Console , PC e Cloud fino al 15/01/2026

— disponibile su , e fino al 15/01/2026 Road 96 — disponibile su Console , PC e Cloud fino al 15/01/2026

— disponibile su , e fino al 15/01/2026 The Ascent — disponibile su Console , PC e Cloud fino al 15/01/2026

— disponibile su , e fino al 15/01/2026 The Grinch: Christmas Adventures — disponibile su Console, PC e Cloud fino al 15/01/2026

L’accesso via Cloud consente di giocare in streaming su dispositivi compatibili fino al giorno di rimozione, mentre su Console e PC i titoli rimarranno utilizzabili con l’abbonamento attivo soltanto fino alla data indicata. Dopo tale termine, per continuare a usarli sarà necessario l’acquisto delle copie digitali.

Sconti e acquisto dei giochi rimossi

Con l’avvicinarsi del 15 gennaio 2026, gli abbonati a Xbox Game Pass possono acquistare i titoli in uscita approfittando degli sconti dedicati riservati agli utenti del servizio. Le promozioni sono applicate alle versioni digitali su Console e PC e consentono di mantenere l’accesso permanente ai giochi anche dopo la rimozione dal catalogo.

Tra le offerte più incisive spicca Flintlock: The Siege of Dawn, proposto con una riduzione fino al 75%. Sono previsti ribassi anche per Neon White, Road 96, The Ascent e The Grinch: Christmas Adventures, con prezzi variabili in base alla piattaforma e alla regione. L’acquisto si effettua dallo store integrato su Xbox o tramite l’app su Windows, con sincronizzazione automatica della licenza sull’account.

Per una transizione senza interruzioni, è consigliabile completare l’acquisto prima della scadenza: i progressi salvati, gli obiettivi e i contenuti aggiuntivi resteranno disponibili e collegati al profilo dopo il passaggio alla copia di proprietà. Le versioni acquistate supportano le funzionalità già attive in catalogo, inclusi eventuali upgrade tecnici su Console e opzioni grafiche su PC. Restano esclusi dallo sconto gli abbonamenti e i bundle non collegati ai singoli giochi.

Una volta rimossi dal Game Pass, i titoli non saranno più avviabili con la sola sottoscrizione: per continuare a giocare è necessaria la licenza digitale acquistata. Gli sconti promozionali per gli abbonati, salvo diverse comunicazioni, restano attivi fino alla data di ritiro dal catalogo e potrebbero non essere replicati successivamente.

FAQ