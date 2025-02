Xbox Game Pass e Rewards: difficoltà crescenti per gli abbonati al servizio

Possibili aumenti di prezzo per i punti di riscatto

Microsoft ha recentemente comunicato a tutti i membri del programma **Microsoft Rewards** che a partire dal 20 aprile 2025 potrebbero verificarsi aumenti significativi nei costi per i punti di riscatto automatico relativi a **Xbox Game Pass** e **PC Game Pass**. Questo cambiamento comporterà che il mese di abbonamento a **Xbox Game Pass Ultimate** passerà da 12.000 a 17.000 punti, e **PC Game Pass** da 7.750 a 10.500 punti nel Regno Unito. Queste modifiche interesseranno principalmente i membri di “Livello 2”, che beneficiano di tariffe più favorevoli grazie al loro maggiore coinvolgimento nel programma. Anche se sono già emerse le nuove tariffe nella sezione riscatti, non è del tutto chiaro se questi aumenti si applicheranno anche a chi sceglie opzioni di riscatto non automatico. Gli utenti stanno esprimendo preoccupazione per il fatto che raggiungere tali soglie di punti mensili con l’attuale sistema di accumulo potrebbe risultare estremamente difficile, portando a incertezze per chi utilizza questo programma per mantenere attivi i propri abbonamenti di gioco.

Strategie di accumulo punti per gli utenti

Con l’annuncio dell’aumento dei costi per i punti di riscatto, diventa fondamentale ripensare le strategie di accumulo all’interno del programma **Microsoft Rewards**. Gli utenti che desiderano continuare a sfruttare i vantaggi di **Xbox Game Pass** e **PC Game Pass** dovranno innovare le proprie abitudini. Innanzitutto, è essenziale massimizzare l’utilizzo delle attività che forniscono il maggior numero di punti, come il completamento di sondaggi, la visione di video pubblicitari e i quiz di trivia.

In secondo luogo, partecipare a promozioni temporanee o eventi speciali può rivelarsi decisivo; spesso, ci sono opportunità per accumulare punti extra in momenti specifici. Inoltre, analizzare costantemente le offerte presenti nella sezione “Guadagna punti” del sito Microsoft Rewards può aiutare gli utenti a identificare opportunità vantaggiose, come offerte speciali legate a prodotti Microsoft o giochi.

Per coloro che hanno raggiunto il **Livello 2**, è strategico coltivare il proprio impegno nel programma, in quanto una partecipazione più attiva può portare a ricompense più elevate e, in alcuni casi, privilegi esclusivi. Questo richiederà un piano di impegnativa partecipazione, ma è fondamentale per continuare a ottenere le giuste quantità di punti mensili per il riscatto dei servizi desiderati.

Reazioni e aspettative della community di Microsoft Rewards

Le recenti comunicazioni di **Microsoft** hanno scatenato reazioni contrastanti all’interno della comunità di **Microsoft Rewards**. Molti partecipanti hanno espresso preoccupazioni per la sostenibilità del programma, temendo che gli aumenti dei punti necessari per riscattare **Xbox Game Pass** e **PC Game Pass** possano ridurre significativamente l’attrattiva del sistema. Alcuni utenti considerano la modifica come una strategia volta a massimizzare i profitti, mentre altri avvertono una sensazione di esclusione, avendo investito tempo e risorse per accumulare punti. In particolare, i membri di **Livello 2**, che già godono di vantaggi, si sentono colpiti in modo tangibile da questo cambiamento, considerando che il loro contributo attivo al programma potrebbe non garantire più lo stesso ritorno.

In risposta a queste preoccupazioni, la community sta iniziando a discutere possibili azioni collettive, come petizioni o campagne sui social media per chiedere a **Microsoft** di riesaminare la decisione. Vi è anche un forte desiderio di chiarimenti da parte dell’azienda riguardo alle motivazioni dietro l’aumento dei prezzi e sulle future opportunità per accumulare punti, affinché gli utenti possano pianificare meglio la loro partecipazione al programma. Le aspettative rimangono alte riguardo a una risposta ufficiale, con molti guardando alle azioni future di **Microsoft** per determinare se ci sarà un aggiustamento delle politiche o se si presenteranno nuove modalità per accumulare punti che possano compensare l’aumento dei costi.