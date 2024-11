X Factor 2024 Live Show: Tananai Super Ospite tra Dance e SARAFINE

X Factor 2024: Dettagli del terzo Live Show

Questa sera, alle 21.15, X Factor 2024 propone il suo terzo Live Show, un evento imperdibile per gli appassionati della musica talent show. L’appuntamento sarà trasmesso su Sky Uno e disponibile in streaming esclusivamente su NOW. Con il supporto della conduzione di Giorgia, lo show originale di Sky, prodotto da Fremantle, prosegue con una nuova fase e introduce un tema centrale: la dance music.

Il percorso di questa edizione ha visto già due uscite, portando il numero dei concorrenti rimasti a dieci. Gli eliminati nella precedente puntata includono Dimensione Brama e Pablo Murphy, entrambi parte della squadra di Paola Iezzi, la quale ora vanta solo LAWRAH tra le sue fila. Le competizioni si fanno sempre più serrate, e ogni errore, per quanto piccolo, può risultare fatale per chi si esibisce sul palco. Per questo motivo, le aspettative sono elevate e la pressione, palpabile.

Anticipazioni sulla puntata dance

Il terzo Live Show avrà un’impronta dance, creando un’ambientazione vivace e coinvolgente. I concorrenti, tuttavia, potrebbero trovarsi in difficoltà se il loro stile musicale non si allinea con il tema della serata. I giudici hanno il compito cruciale di assegnare i brani, e le scelte influenzeranno sicuramente le esibizioni. Questa puntata è strutturata in due manche, ciascuna con cinque concorrenti. Il sistema di voto prevede che i meno votati si sfidino direttamente per evitare l’eliminazione finale, portando un ulteriore livello di tensione tra i partecipanti.

Concorrenti in gara

Attualmente, i dieci concorrenti in gara sono pronti a dimostrare il loro talento sul palcoscenico dell’X Factor Arena. Gli artisti in competizione provengono da diverse squadre guidate dai giudici Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Jake La Furia e Achille Lauro. Le loro performance questa sera saranno fondamentali per mantenere viva la loro chance di vittoria. Ogni artista ha affinato il proprio stile, e stasera avrà l’opportunità di brillare, attirando l’attenzione non solo dei giurati, ma anche del pubblico a casa.

Eliminazioni precedenti

Il cammino di X Factor 2024 ha già visto due eliminazioni significative, con Dimensione Brama e Pablo Murphy che non sono riusciti a superare il ballottaggio. Entrambi erano parte della squadra di Paola Iezzi, e la loro uscita ha ridotto la squadra a un solo concorrente, LAWRAH. Il format di X Factor richiede ai concorrenti di offrire prestazioni di alta qualità per evitare di trovarsi nella posizione scomoda dell’eliminazione, rendendo ogni esibizione vitale per la loro permanenza nel programma.

Assegnazioni dei giudici

Le assegnazioni musicali per il terzo Live Show sono cruciali e sono state selezionate con attenzione dai giudici. Ogni artista interpreterà brani iconici che hanno segnato la storia della musica dance. Queste decisioni influenzeranno il loro approccio scenico e la reazione del pubblico. I giudici sono chiamati a dare il massimo supporto ai loro concorrenti, promuovendo quel mix di talento e strategia che potrebbe portare alla vittoria.

Setlist delle esibizioni

Squadra di Manuel Agnelli:

Mimì: “I Will Survive” (Gloria Gaynor, versione Cake)



I PUNKCAKE: “Do Ya Think I’m Sexy” (Rod Stewart)



Danielle: “Salirò” (Daniele Silvestri)

Squadra di Jake La Furia:

Francamente: “L’amour Toujours” (Gigi D’Agostino)



EL MA: “Hang Up” (Madonna)



The Foolz: “Hot Stuff” (Donna Summer)

Squadra di Paola Iezzi:

LOWRAH: “All That She Wants” (Ace Of Base)

Squadra di Achille Lauro:

Lorenzo Salvetti: “Non succederà più” (Adriano Celentano e Claudia Mori)



Les Votives: “You Make Me Feel (Mighty Real)” (Sylvester)



Patagarri: “Stayin’ Alive” (Bee Gees)

Super ospite Tananai

Uno degli highlight della serata sarà la presenza di Tananai, un artista di grande impatto che presenterà il suo atteso secondo album “CALMOCOBRA”, attualmente in cima alle classifiche FIMI/gfk. Il suo intervento arricchirà ulteriormente l’atmosfera del Live Show, offrendo al pubblico una chance unica di ascoltare nuove sonorità e apprezzare il talento di uno dei protagonisti della musica italiana contemporanea.

Apertura con Sarafine

A dare il via alla serata sarà Sarafine, il vincitore dell’ultima edizione di X Factor, che tornerà a esibirsi nel prestigioso X Factor Arena. La sua performance inaugurale sarà seguita da una serie di esibizioni che promettono di intrattenere e coinvolgere il pubblico sia presente che a casa.

Appuntamenti futuri e replica della puntata

Il programma continuerà a intrattenere gli spettatori anche oltre la diretta. Ante Factor, condotto da Gianluca Gazzoli, offrirà spunti e retroscena relativi al Live Show e alle esibizioni. X Factor Daily sarà disponibile dal lunedì al venerdì, arricchendo l’offerta di contenuti per gli appassionati. Inoltre, una replica della puntata sarà trasmessa mercoledì su TV8, permettendo a tutti di rivedere le esibizioni e seguire il percorso dei concorrenti.

