WPC 2024: scopri l’evento tech imperdibile a Milano dal 26 al 28 novembre

WPC 2024: un evento imperdibile per i professionisti IT

Preparati per una delle manifestazioni più attese del settore tecnologico, la 29° edizione di WPC 2024, che si svolgerà dall’26 al 28 novembre presso l’NH Congress Centre ad Assago, Milano. Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per i professionisti IT di immergersi nelle ultime tendenze e innovazioni delle tecnologie Microsoft. Organizzato da OverNet, specialista nella formazione ICT e partner di Microsoft, il WPC è concepito per supportare il continuo aggiornamento e potenziamento delle competenze necessarie in un contesto lavorativo in continua evoluzione.

Durante questi tre giorni, WPC 2024 si trasformerà in un centro nevralgico per scoprire come le tecnologie emergenti stiano plasmando il futuro delle aziende e delle istituzioni. I temi trattati sarà di grande impatto e pertinenti, relativi alle nuove tecnologie, come Copilot, sviluppo di intelligenza artificiale, modern workplace, cloud platform, infrastrutture, cybersecurity, business applications, data & analytics e IoT. Le sessioni di formazione avanzata offriranno ai partecipanti l’approccio pratico di cui hanno bisogno per navigare il panorama tecnologico moderno.

I vantaggi di partecipare a questo evento non si limitano solamente all’apprendimento: l’opportunità di interagire con leader del settore e professionisti affermati sarà una delle esperienze più preziose. WPC 2024 attrarrà una vasta gamma di professionisti, da CTO e CIO a sviluppatori e data scientist, creando un ambiente stimolante e ricco di opportunità per il networking. Questo scambio di idee e best practices sarà fondamentale per chi è in cerca di nuove collaborazioni e ispirazioni per il futuro della propria carriera.

WPC 2024 si distingue anche per la caratura dei relatori, con esperti e innovatori di elevato profilo che condivideranno la loro esperienza e visione. Non perdere questa straordinaria occasione di far parte della più grande comunità IT d’Italia, pronta a lanciarsi verso il futuro dell’innovazione tecnologica.

Formazione avanzata: tre giorni di innovazione

WPC 2024 si propone come un’eccellenza nel campo della formazione, offrendo un programma ricco di oltre 100 sessioni tecniche dedicate alle ultime innovazioni e pratiche del panorama tecnologico. I partecipanti avranno accesso a presentazioni inedite, laboratori interattivi e dimostrazioni pratiche, il tutto progettato per dare una visione chiara e dettagliata di come le tecnologie Microsoft possano essere implementate e ottimizzate nel contesto lavorativo attuale. Temi chiave come Copilot, intelligenza artificiale, cloud computing, e cybersecurity verranno analizzati attraverso case study reali, fornendo agli operatori del settore spunti concreti su cui lavorare.

Nel corso di queste tre giornate, specialisti del settore si riuniranno per discutere di tecnologie emergenti e di come queste stiano innovando il modo di operare delle aziende moderne. Sessioni come quella dedicata ad AIOps, condotta da Antonio Liccardi, mostreranno come utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza operativa e ottimizzare le operazioni IT. Altri relatori, come Clemente Giorio e Guenda Sciancalepore, esploreranno l’incrocio tra IA generativa e Spatial Computing, evidenziando le applicazioni pratiche di queste tecnologie nei vari settori industriali.

Ogni incontro sarà un’occasione unica per apprendere dalle esperienze di leader e innovatori, che guideranno i partecipanti attraverso le nuove frontiere della tecnologia. La sessione con Roberta Bruno e Guenda Sciancalepore si concentrerà sui modelli di linguaggio di grandi dimensioni, discutendo il loro potenziale nella gestione delle informazioni e nella generazione di contenuti. Inoltre, gli esperti Sergio Majocchi e Gian Maria Ricci presenteranno soluzioni pratiche per l’automazione della gestione documentale, evidenziando come Azure AI stia ridefinendo le strategie di approccio al trattamento delle informazioni aziendali.

WPC 2024 non è solo un evento di apprendimento passivo; è un laboratorio vivente di idee e pratiche. La varietà delle sessioni permette a ogni partecipante di personalizzare la propria esperienza formativa secondo le proprie necessità e aree di interesse. Che si tratti di sviluppare competenze nel machine learning o di esplorare nuove tecnologie per migliorare la sicurezza informatica, ogni sessione sarà una pietra miliare nel percorso di crescita professionale. La capacità di adattarsi all’evoluzione della tecnologia attraverso l’educazione e la formazione risulta quindi fondamentale, e WPC 2024 rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera rimanere all’avanguardia in un mercato in rapida evoluzione.

Agenda dell’evento: sessioni e relatori di spicco

L’agenda di WPC 2024 è ricca di contenuti innovativi e di alta qualità, con sessioni pianificate per soddisfare le esigenze di tutti i professionisti IT. In totale, oltre 100 sessioni tecniche esclusive saranno presentate durante i tre giorni dell’evento, non solo per esplorare le tecnologie Microsoft, ma anche per affrontare temi di estrema attualità come l’intelligenza artificiale, la cybersecurity e l’analisi dei dati. I relatori, tra cui esperti noti nel panorama tecnologico, condivideranno le loro competenze e esperienze, apportando valore aggiunto alle sessioni.

Una delle sessioni di rilievo sarà quella condotta da Antonio Liccardi, che si concentrerà su AIOps e su come l’intelligenza artificiale possa ottimizzare il lavoro degli operatori IT. È previsto che i partecipanti apprendano le strategie per utilizzare al meglio queste tecnologie emergenti, nonché le best practices per migliorare le operazioni aziendali attraverso l’utilizzo dell’AI. Inoltre, si avrà l’opportunità di ascoltare Clemente Giorio e Gianni Rosa Gallina, i quali offriranno una panoramica sulle applicazioni dell’IA generativa in combinazione con lo spatial computing, portando l’attenzione su come queste tecnologie possano essere integrate in scenari pratici e concreti.

Le sessioni non si limiteranno solo a presentazioni teoriche. Ad esempio, Roberta Bruno e Guenda Sciancalepore approfondiranno i modelli di linguaggio di grandi dimensioni e il loro impatto sul recupero e la generazione delle informazioni, mostrando come questi strumenti possano rivoluzionare il nostro modo di interagire con i dati. In parallelo, Sergio Majocchi spiegherà come sviluppare soluzioni intelligenti di elaborazione documentale utilizzando Azure AI, evidenziando l’importanza dell’automazione in un contesto di crescente digitalizzazione.

Le innovazioni non mancheranno nemmeno nei progetti di automazione. Gian Maria Ricci presenterà esperienze pratiche sull’implementazione di pipeline di Retrieval-Augmented Generation (RAG) con Kernel Memory, rendendo la sessione altamente interattiva e orientata all’applicazione pratica. Inoltre, Nino Crudele affronterà il tema della sicurezza informatica e dell’uso dell’IA per difendere l’infrastruttura IT dalle minacce avanzate, fornendo indicazioni su come prepararsi efficacemente a un panorama di cyber attacchi in continua evoluzione.

WPC 2024 è progettato per offrire ai partecipanti la possibilità di personalizzare il proprio percorso di apprendimento in base all’interesse specifico. Le sessioni variano non solo per tema ma anche per formato: alcune includeranno laboratori pratici, mentre altre saranno presentazioni tradizionali. Ciò garantirà che ogni professionista possa trovare contenuti pertinenti alla propria attività quotidiana e ai progetti futuri, rendendo questo evento un’opportunità unica per ampliare la propria rete professionale e aggiornarsi sulle tecnologie più all’avanguardia.

Networking e intrattenimento: un’opportunità di condivisione

WPC 2024 non si limita a essere un evento educativo, ma funge anche da importante piattaforma per il networking, dove i partecipanti possono stabilire connessioni significative e condividere esperienze con esperti del settore, relatori di prestigio e altri professionisti IT. Per tre intere giornate, l’NH Congress Centre diventerà un vivace hub di interazione, dove CIO, CTO, sviluppatori e data scientist potranno incontrarsi, collaborare e discutere delle sfide e delle opportunità offerte dalla trasformazione digitale.

Il networking assume diverse forme durante l’evento: ogni partecipante avrà l’occasione di partecipare a discussioni informali durante le pause e di interagire direttamente con i relatori dopo le sessioni. Queste interazioni possono rivelarsi preziose per coloro che cercano di scoprire nuove ispirazioni, sviluppare collaborazioni e approfondire le proprie conoscenze su progetti e tecnologie emergenti. Inoltre, con la presenza di Microsoft Most Valuable Professionals (MVP) e leader di pensiero, i professionisti avranno la possibilità di apprendere direttamente dai settori più avanzati del panorama tecnologico.

Non mancheranno momenti dedicati al relax e all’intrattenimento, pensati per favorire la formazione di legami professionali in un’atmosfera informale. Tra gli eventi sociali, spicca la cena speciale con l’intrattenimento del comico Paolo Cevoli, che porterà un tocco di leggerezza e divertimento nella serata, rendendo il networking un processo non solo produttivo ma anche piacevole. Gli organizzatori hanno previsto spazi dedicati dove i partecipanti possono rilassarsi e scambiare idee, assicurando che ci sia sempre l’opportunità di fare nuove conoscenze e approfondire conversazioni significative.

L’ambiente stimolante di WPC 2024 è progettato per incoraggiare il confronto tra pari e la condivisione di best practices, creando un’atmosfera collaborativa che potrà portare a nuove opportunità professionali. Gli eventi sociali e le attività pensate per il networking non solo faciliteranno la creazione di nuove relazioni, ma contribuiranno anche a consolidare legami già esistenti, favorendo un ecosistema di condivisione e innovazione all’interno della community IT.

Partecipare a WPC 2024 significa non solo esplorare aggiornamenti tecnologici e innovazioni, ma anche essere parte integrante di una rete di professionisti appassionati, disposti a collaborare e a crescere insieme. L’opportunità di interagire direttamente con esperti e colleghi, combinata con momenti di relax e convivialità, renderà questo evento un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti!

Registrazione e informazioni pratiche: come partecipare

Per partecipare a WPC 2024, i professionisti IT possono registrarsi direttamente attraverso il sito ufficiale dell’evento. La registrazione è semplice e rapida: basta compilare un modulo online fornendo alcune informazioni di base e selezionando la tipologia di biglietto desiderata. Gli organizzatori hanno predisposto diverse opzioni di registrazione, inclusi pacchetti per singoli partecipanti e offerte per gruppi, rendendo l’evento accessibile a un’ampia varietà di professionisti.

È consigliabile registrarsi il prima possibile, poiché i posti sono limitati e aumentano costantemente gli interessi da parte di aziende e professionisti di settore. Una volta completata la registrazione, i partecipanti riceveranno una conferma via email, che includerà tutte le informazioni necessarie per il loro soggiorno a Milano. Questo messaggio di conferma fornirà anche dettagli riguardanti l’agenda delle sessioni a cui si prevede di partecipare, permettendo di pianificare al meglio la propria esperienza.

Per coloro che provengono da fuori Milano, è opportuno considerare diverse opzioni di alloggio nei dintorni dell’NH Congress Centre. Gli organizzatori suggeriscono una lista di hotel convenzionati, che offrono tariffe speciali per i partecipanti all’evento. Questa comodità aiuterà i professionisti a ottimizzare la loro esperienza, riducendo al minimo i tempi di spostamento e aumentando il comfort durante i giorni di conferenza. Gli hotel consigliati si trovano in una posizione strategica, permettendo ai partecipanti di godere della città e dei suoi eventi in serata dopo la conclusione delle sessioni.

In aggiunta alle opzioni di registrazione e alloggio, è importante considerare anche i trasporti per raggiungere il centro congressi. L’NH Congress Centre si trova a pochi chilometri dal centro di Milano e è facilmente raggiungibile tramite mezzi pubblici, inclusi tram e metropolitane. Fornendo informazioni dettagliate sui percorsi disponibili, gli organizzatori aiutano i partecipanti a pianificare il loro viaggio in modo efficiente, garantendo che possano arrivare in tempo per i vari eventi in programma.

Infine, un’importante nota riguarda le misure di sicurezza e salute. Gli organizzatori si impegnano a garantire un ambiente sicuro per tutti i partecipanti seguendo le linee guida sanitarie vigenti. Pertanto, potrebbero essere richieste misure di sicurezza come il controllo della temperatura all’ingresso o l’uso di mascherine in determinate aree. Prevedendo aspetti logistici e sanitari, WPC 2024 si ensurell’ottimizzazione dell’esperienza di tutti i partecipanti, consentendo a ognuno di concentrarsi sull’apprendimento e sul networking.

Non perdere l’opportunità di essere parte di WPC 2024! Assicurati di registrarti al più presto per garantire il tuo posto in uno degli eventi tecnologici più attesi dell’anno. Visita il sito ufficiale per ulteriori dettagli e per completare la tua registrazione: https://www.wpc.education.