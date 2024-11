Windows 11 24H2 risolve i bug su USB e giochi Ubisoft con aggiornamenti

Disposizioni per l’installazione di Windows 11 24H2

Negli ultimi giorni, Microsoft ha registrato un significativo incremento di bug riportati dagli utenti relativi alla nuova versione del suo sistema operativo, Windows 11 24H2. In risposta a questi problemi, l’azienda ha implementato un “compatibility hold” che impedisce l’installazione della nuova versione su dispositivi che utilizzano specifici dispositivi USB. Questa misura precauzionale è stata adottata per garantire una migliore esperienza utente ed evitare malfunzionamenti indesiderati.

Il “compatibility hold” ha lo scopo di identificare e prevenire potenziali conflitti con hardware non compatibile, in particolare con scanner e stampanti multifunzione che supportano il protocollo eSCL (eScanner Communication Language). Gli utenti che tentano di installare Windows 11 24H2 su sistemi dotati di tali dispositivi si trovano di fronte a un blocco dell’installazione, che non permetterà alla nuova versione del sistema operativo di essere configurata correttamente. Questo accade principalmente quando un dispositivo USB eSCL è collegato al computer, inclusi fax, modem e dispositivi di rete.

La situazione attuale richiede agli utenti di considerare le proprie configurazioni hardware prima di procedere con l’aggiornamento. Microsoft invita gli interessati a rimanere informati riguardo ai futuri aggiornamenti e alle soluzioni promesse, affinché possano gestire eventuali complicazioni e facilitare la transizione alla nuova versione senza intoppi. Gli utenti, in attesa di un fix definitivo, hanno la possibilità di rimuovere temporaneamente tali dispositivi USB per permettere l’installazione di Windows 11 24H2.

Problemi con i dispositivi USB

Un problema rilevante emerso con l’installazione di Windows 11 24H2 riguarda specifici dispositivi USB che supportano il protocollo eSCL (eScanner Communication Language). Gli utenti hanno segnalato che, una volta installata la nuova versione del sistema operativo, non riescono a rilevare scanner e stampanti multifunzione. Questo inconveniente è particolarmente critico, poiché il protocollo eSCL consente ai dispositivi di funzionare senza la necessità di driver, semplificando notevolmente il processo di scansione attraverso USB e rete (sia Ethernet che Wi-Fi).

Il malfunzionamento si verifica quando i dispositivi USB non riescono a passare dalla modalità eSCL alla modalità USB, comportando quindi l’impossibilità di utilizzare tali periferiche. A causa di questo bug, Microsoft ha optato per un approccio di cautela, impedendo l’installazione di Windows 11 24H2 sui computer che hanno collegati dispositivi USB con supporto eSCL. Ciò comporta un’ulteriore frustrazione per gli utenti che si trovano costretti ad attendere una risoluzione ufficiale o, in alternativa, a rimuovere temporaneamente i dispositivi per consentire l’aggiornamento.

Attualmente, Microsoft sta lavorando a un fix per affrontare questa problematica, ma fino a quel momento, gli utenti possono solo monitorare gli sviluppi attraverso i canali ufficiali dell’azienda. Durante questa fase, è fondamentale che gli utenti siano consapevoli dell’impatto di questa incompatibilità sui loro flussi di lavoro quotidiani e valutino le opzioni disponibili, inclusa la possibilità di utilizzare dispositivi alternativi o modalità di connessione diverse.

Impatto sui giochi Ubisoft

Il recente aggiornamento di Windows 11, versione 24H2, ha avuto effetti significativi sull’esperienza di gioco per gli appassionati dei titoli Ubisoft. In particolare, gli utenti che tentano di avviare videogiochi come *Assassin’s Creed Valhalla*, *Assassin’s Creed Origins*, *Assassin’s Creed Odyssey*, *Star Wars Outlaws* e *Avatar: Frontiers of Pandora* hanno riscontrato problematiche notevoli, come il caricamento fallito o addirittura il crash improvviso del gioco, accompagnato da schermate nere. Questi problemi non solo compromettono la qualità del gameplay, ma possono anche alterare l’esperienza complessiva di intrattenimento, generando frustrazione tra i giocatori.

Ubisoft ha risposto prontamente a queste problematiche, proponendo una soluzione temporanea per *Star Wars Outlaws*, che è stata rilasciata con un significativo aggiornamento di dimensioni pari a 8,83 GB, identificato come versione 1.0.4. Tuttavia, è importante notare che, nonostante questo intervento, permangono problematiche di prestazioni che continuano a influenzare l’esperienza di gioco sulla piattaforma Windows 11 24H2. Per questa ragione, Microsoft ha deciso di mantenere l’interruzione nelle installazioni tramite Windows Update, tutelando gli utenti da ulteriori complicazioni.

In caso di impossibilità a chiudere il gioco a causa di questi malfunzionamenti, la procedura da seguire prevede di accedere al Task Manager (Gestione attività) per terminare manualmente il processo associato al gioco in questione. Si tratta di una misura necessaria per ripristinare la normalità nel sistema del giocatore, ma non priva di disagi, sollevando interrogativi circa l’affidabilità e la stabilità della nuova versione del sistema operativo lanciato da Microsoft.

Soluzioni temporanee disponibili

In risposta ai disservizi riscontrati con Windows 11 24H2, Microsoft e Ubisoft stanno attivamente elaborando soluzioni per affrontare i problemi legati all’installazione e all’esperienza di gioco. Per gli utenti che si trovano di fronte alle complicazioni causate dai dispositivi USB non riconosciuti, la prima disposizione utile è rappresentata dalla rimozione temporanea di tali periferiche durante il processo di installazione del sistema operativo. Tale strategia consente di completare l’aggiornamento e successivamente ripristinare i dispositivi, anche se gli utenti dovranno monitorare eventuali aggiornamenti e fix da parte di Microsoft. Si raccomanda di consultare il sito ufficiale di Microsoft per rimanere aggiornati sulle tempistiche di rilascio di una risoluzione definitiva per le problematiche USB.

Per quanto concerne i videogiocatori, Ubisoft ha pubblicato un fix temporaneo per *Star Wars Outlaws*, tramite un ampio aggiornamento software che ha raggiunto la dimensione di 8,83 GB. Gli utenti di questo titolo sono invitati a scaricare l’aggiornamento e a testare l’efficacia della patch applicata. Tuttavia, è bene sottolineare che Microsoft ha confermato che le altre problematiche legate agli altri titoli, come *Assassin’s Creed Valhalla* e *Assassin’s Creed Origins*, richiedono ulteriori interventi, ed è quindi sconsigliato tentare l’installazione di Windows 11 24H2 per gli utenti interessati a questi giochi.

Inoltre, una misura che può risultare utile nei casi di crash o di mancato avvio dei giochi consiste nella gestione dei processi attraverso il Task Manager. Gli utenti devono essere preparati a terminare manualmente i processi in caso di malfunzionamenti; ciò, sebbene sia una soluzione pratica, può comportare inconvenienti e interruzioni indesiderate nell’esperienza di gioco.

Mentre le aziende si adoperano per fornire le tanto attese patch risolutive, gli utenti sono chiamati a esercitare pazienza e a considerare le opzioni temporanee per ripristinare la funzionalità delle proprie configurazioni hardware e software.

Raccomandazioni per gli utenti

In un contesto di incertezze a seguito del rilascio di Windows 11 24H2, è essenziale che gli utenti adottino strategie proattive per affrontare i recenti problemi di compatibilità con i dispositivi USB e i titoli Ubisoft. Prima di intraprendere qualsiasi aggiornamento, gli utenti dovrebbero attentamente valutare l’hardware attualmente in uso, rimuovendo temporaneamente i dispositivi USB che potrebbero causare conflitti, come gli scanner e le stampanti multifunzione che supportano il protocollo eSCL. Questo passaggio è cruciale, poiché può consentire un’installazione fluida del sistema operativo, evitando il blocco e l’ulteriore frustrazione.

È altresì raccomandato che gli utenti si rivolgano frequentemente ai canali ufficiali di Microsoft per rimanere aggiornati sulle date di rilascio di eventuali patch e risoluzioni agli attuali bug. Monitorare il forum di supporto e le comunicazioni ufficiali può fornire agli utenti informazioni utili e tempestive, aiutandoli a pianificare meglio l’aggiornamento del sistema operativo.

Nel caso specifico dei videogiocatori, è consigliabile posticipare l’installazione di Windows 11 24H2 finché non si è certi che il proprio titolo Ubisoft preferito non riceva un fix adeguato. Finché i problemi persistono, gli utenti dovrebbero considerare l’utilizzo di versioni precedenti di Windows o piattaforme alternative per garantire un’esperienza di gioco ottimale. In caso di malfunzionamenti durante il gioco, è importante rimanere informati sulle procedure per interrompere i processi tramite il Task Manager, riducendo eventuali interruzioni e frustrando ulteriormente l’esperienza complessiva.

Instillare un approccio di pazienza e flessibilità nel gestire queste problematiche può risultare fondamentale. Gli utenti devono essere pronti ad adattarsi alle circostanze e a trovare soluzioni temporanee mentre attendono un intervento risolutivo da parte di Microsoft e Ubisoft. Mantenere una comunicazione aperta con la community e sfruttare le risorse disponibili online può agevolare la navigazione attraverso queste sfide e garantire un uso più efficace delle tecnologie disponibili.