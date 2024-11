Windows 11 23H2 offre novità su OneDrive e gestione passkey migliorata

Novità di Windows 11 23H2

Microsoft ha introdotto la build 22635.4515 (KB5046756) di Windows 11 23H2, rivolta agli utenti del canale Beta del programma Insider. Questo aggiornamento porta con sé funzionalità innovative e miglioramenti significativi per gli utenti, consolidando ulteriormente l’esperienza di utilizzo del sistema operativo.

Due sono le principali novità che meritano attenzione. La prima è costituita dal **ripristino cross-device dei file OneDrive**, che consente una maggiore continuità nel flusso di lavoro. Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono aprire un file su PC connesso a OneDrive e riprendere la modifica precisamente dal punto in cui l’hanno lasciato sul proprio smartphone, sia esso Android o iOS. Quest’integrazione facilita l’accesso a file di documenti Word, fogli di Excel, presentazioni PowerPoint, note di OneNote e file PDF. È importante notare che il file deve essere già aperto sul dispositivo mobile al momento in cui il PC è bloccato; se il sistema viene sbloccato entro i successivi 5 minuti, apparirà una notifica per riprendere il lavoro, permettendo di aprire il file direttamente nel browser predefinito.

In aggiunta, l’aggiornamento introduce supporto per i **provider di passkey di terze parti**, con un miglioramento significativo delle API WebAuthn. Questa nuova funzionalità permette agli utenti di selezionare fornitori esterni, come 1Password, Bitwarden o LastPass, per generare e utilizzare passkey, incrementando così le opzioni di autenticazione in modo compatibile con Windows Hello, come avviene per la modalità nativa di Windows 11.

Ripristino cross-device di OneDrive

Dopo l’aggiornamento alla build 22635.4515 di Windows 11 23H2, gli utenti beneficiano di una significativa innovazione nel modo in cui interagiscono con i loro file grazie al **ripristino cross-device di OneDrive**. Questa funzionalità è stata progettata per migliorare la flessibilità del lavoro, consentendo una transizione fluida tra dispositivi. Utilizzando un unico account Microsoft, gli utenti possono aprire un file di OneDrive sul PC e continuare a modificarlo direttamente dal punto in cui lo avevano lasciato sul proprio smartphone, che sia un dispositivo Android o iOS.

È fondamentale che il file sia già aperto sul dispositivo mobile prima che il PC venga bloccato. Questo meccanismo di sincronizzazione temporale richiede che il PC venga sbloccato entro cinque minuti; in tal caso, il sistema invierà una notifica sullo schermo, informando l’utente della disponibilità di riprendere il lavoro. Una volta che l’utente accetta di ripristinare il file, quest’ultimo verrà aperto automaticamente nel browser predefinito, facilitando l’accesso immediato e senza interruzioni al documento desiderato.

Questa funzionalità è molto vantaggiosa per professionisti e studenti che spesso si spostano tra smartphone e PC, riducendo il tempo perso nella ricerca dei file e migliorando l’efficienza complessiva. L’implementazione è facilmente gestibile tramite le opzioni presenti nella sezione Impostazioni > App, dove gli utenti possono regolare le preferenze di questa nuova modalità di lavoro.

Supporto per passkey di terze parti

La seconda miglioria apportata dalla build 22635.4515 di Windows 11 23H2 riguarda l’**implementazione del supporto per i provider di passkey di terze parti**. Questo aggiornamento introduce un cambiamento significativo nella gestione delle credenziali di accesso, promuovendo un approccio più versatile e sicuro all’autenticazione degli utenti. Grazie all’aggiornamento delle API WebAuthn, gli utenti hanno ora la possibilità di integrare fornitori esterni come 1Password, Bitwarden e LastPass per la generazione e l’utilizzo delle passkey, un metodo di autenticazione che sta guadagnando sempre più popolarità per la sua sicurezza intrinseca.

Con il passaggio a sistemi di autenticazione basati su passkey, gli utenti beneficiano di un livello di protezione superiore rispetto alle password tradizionali. Le passkey sono progettate per essere più resistenti agli attacchi di phishing e ad altre minacce informatiche, in quanto non possono essere facilmente rubate o compromesse. Attraverso Windows Hello, gli utenti possono accedere in modo sicuro a vari servizi in linea utilizzando la loro autentificazione biometrica o il PIN, mantenendo al contempo il pieno controllo delle proprie informazioni di accesso.

Questa iniziativa non solo offre una maggiore flessibilità agli utenti, consentendo loro di scegliere il provider di passkey che preferiscono, ma rappresenta anche un notevole passo avanti verso l’abbandono delle tradizionali password. Utilizzando i fornitori di terze parti, gli utenti possono gestire in modo centralizzato le loro informazioni di accesso, semplificando il processo di autenticazione su piattaforme diverse. L’integrazione in Windows 11 promette di migliorare ulteriormente questa esperienza, rendendo l’autenticazione più rapida e sicura.

Condivisione semplificata dei file

Un’altra innovazione significativa presente nella build 22635.4515 di Windows 11 23H2 è l’introduzione di una **condivisione semplificata dei file**. Questa funzionalità permette una gestione più fluidita dei contenuti e una comunicazione più efficiente tra gli utenti, migliorando l’esperienza complessiva del sistema operativo. Con l’ultimo aggiornamento, gli utenti possono sfruttare una nuova opzione nel menu contestuale, accessibile con il tasto destro del mouse, per condividere file direttamente dalla sezione Elementi consigliati del menu Start. Questo cambiamento rappresenta un passo importante nel rafforzare l’integrazione di OneDrive con l’interfaccia utente di Windows.

La nuova interfaccia di condivisione è progettata per ridurre i passaggi necessari e rendere il processo di invio dei file più rapido ed intuitivo. Quando un utente seleziona un file, la semplice interazione tramite il click destro consente di accedere direttamente alla funzionalità di condivisione, eliminando la necessità di navigare attraverso diversi menu o finestre. Questo è particolarmente utile in un contesto lavorativo, dove il tempo è prezioso e la necessità di collaborare con colleghi in tempo reale è sempre più rilevante.

Inoltre, la condivisione dei file tramite OneDrive garantisce un ulteriore livello di sicurezza e gestione, concentrando i documenti in un ambiente cloud accessibile da qualsiasi dispositivo. Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono facilmente inviare documenti a colleghi o amici, condividendo link diretti o permettendo l’editing collaborativo. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di monitorare chi ha accesso ai file condivisi e modificare i permessi in base alle esigenze specifiche. Ciò si traduce in una gestione più efficiente della documentazione e nella massimizzazione della produttività, elementi fondamentali per qualsiasi contesto professionale.

Funzionalità aggiuntive per gli utenti Insider

Il programma Insider di Windows 11 23H2 include una serie di funzionalità avanzate che mirano a offrire agli utenti più esperienze personalizzate e miglioramenti nella fluidità d’uso del sistema operativo. Nella build 22635.4515, oltre alle significative novità relative a OneDrive e alle passkey, sono state introdotte funzionalità aggiuntive per arricchire l’interazione dell’utente con il suo dispositivo.

Una delle innovazioni più rilevanti è il potenziamento dell’interfaccia utente, che ora include opzioni maggiormente configurabili. Gli utenti possono personalizzare il menu Start e la barra delle applicazioni per riflettere meglio le proprie abitudini di lavoro, rendendo più accessibili le applicazioni e i documenti più utilizzati. Questa maggiore flessibilità risponde alla necessità di un’esperienza utente sempre più ottimizzata e in linea con le esigenze individuali.

Inoltre, gli Insider hanno accesso a strumenti di produttività come **Copilot**, che offre assistenza nell’organizzazione delle attività quotidiane e nella gestione dei progetti. Questa integrazione supporta l’utente nel completamento di compiti in modo più efficiente, riducendo il carico di lavoro e migliorando la collaborazione tra team. La funzionalità è facile da utilizzare e si integra perfettamente con altre applicazioni di Microsoft, facilitando il lavoro di squadra.

Migliore gestione delle notizie: La sezione Notizie di Windows 11 è stata aggiornata per fornire articoli personalizzati in base agli interessi dell’utente, con una maggiore interattività grazie all’inclusione di video e contenuti multimediali.

La sezione Notizie di Windows 11 è stata aggiornata per fornire articoli personalizzati in base agli interessi dell’utente, con una maggiore interattività grazie all’inclusione di video e contenuti multimediali. Novità nella gestione delle impostazioni: È stata semplificata l’interfaccia di accesso alle impostazioni, consentendo all’utente di trovare rapidamente ciò di cui ha bisogno, senza perdersi in meni complessi.

È stata semplificata l’interfaccia di accesso alle impostazioni, consentendo all’utente di trovare rapidamente ciò di cui ha bisogno, senza perdersi in meni complessi. Supporto esteso per app di terze parti: Sono state ottimizzate le performance per le applicazioni di terze parti, garantendo un’esecuzione più fluida e una miglior integrazione con Windows 11.

In questo contesto, gli utenti Insider hanno un ruolo cruciale: la loro partecipazione attiva contribuisce a testare e perfezionare queste funzionalità prima che vengano rilasciate al pubblico generale. Ciò non solo permette a Microsoft di raccogliere feedback preziosi, ma consente anche agli Insider di avere un’influenza diretta sull’evoluzione futura del sistema operativo.