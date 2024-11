Il lancio ufficiale di Windows 10 Mobile sarà a dicembre 2015

L’uscita ufficiale di Windows 10 Mobile sarà a dicembre 2015: è la novità più rilevante dell’evento tenutosi il 6 ottobre presso la sede di Microsoft, oltre alla presentazione di nuovi modelli Lumia che avranno già pre-installato il nuovo sistema operativo mobile.

A breve verrà inoltre rilasciata una nuova build per gli sviluppatori di app e per gli utenti che, previa registrazione, volessero entrare a far parte del programma di sviluppo Microsoft.

L’annuncio dell’uscita ufficiale di Windows 10 Mobile è stato riportato dalla pagina Facebook ‘Microsoft Lumia’; tuttavia non è chiaro se per tutti i dispositivo o solo per i nuovi modelli.

Il nuovo sistema Windows 10 mobile uscirà così entro fine anno; nello specifico, in un primo momento si era detto che entro dicembre una decina di smartphone Lumia avrebbero ricevuto l’aggiornamento gratuito, ma a causa di alcuni ritardi non è chiaro se ciò avverrà.

Certa invece l’uscita sui mercati di tutto il mondo di tre nuovi Lumia con Windows 10 Mobile incorporato: Lumia 950, 950 XL e 550.

La casa americana ha fatto inoltre sapere che nei device futuri, per supportare al meglio tutte le funzionalità di Windows 10 Mobile, occorrono almeno 8 gb di memoria all’interno dello smartphone e quindi i modelli low cost rimarrebbero fuori dall’update.

Anche per questo lo sviluppo sta subendo dei ritardi in quanto Microsoft aveva in programma di completare tutti gli aggiornamenti entro la fine dell’anno, traguardo alquanto difficile considerando i tempi.

In seguito all’uscita ufficiale verranno attivati dei server dove poter scaricare gratuitamente i dati necessari all’aggiornamento del device, ma la procedura seguirà una logica differente rispetto alla versione desktop di Windows 10.

Nel caso di Windows 10 Mobile saranno aggiornati pochi modelli alla volta, sicuramente a partire dai più recenti Lumia 640 e 640 XL, lanciati nel febbraio scorso.