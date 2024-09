Il futuro di Windows 10 è stato annunciato alla Build Conference 2017

Su Windows 10 tante novità a partire da settembre

Durante la Build Conference 2017 Microsoft ha ampiamente parlato del futuro di Windows 10. Sul sistema operativo compariranno diverse interessanti novità. Alcune di queste novità saranno disponibili sul desktop a partire dal prossimo settembre.

A settembre, infatti, verrà distribuito Fall Creators Update. L’identità visuale sarà rinnovata grazie al Fluent Design System. Le novità sull’interfaccia di Windows 10, dunque, saranno davvero numerose. Il linguaggio verrà focalizzato su 5 aree: materia, leggerezza, profondità, movimento e ridimensionalità.

Grazie ad una nuova funzione ci sarà la possibilità di condividere il proprio lavoro su tutti i dispositivi dell’utente, siano essi Windows o no.

La nuova versione di Windows 10 punterà sull’esperienza d’uso

Fall Creators Update non sarà concentrato sulla produttività in 3D, com’è stato per quello appena distribuito. La nuova versione sarà focalizzata sull’esperienza d’uso e renderà possibile l’unificazione dell’utilizzo su ogni dispositivo dotato di app Microsoft.

Il tutto sarà automaticamente gestito da Cortana. Sarà lei, infatti, a chiedere all’utente se vorrà riprendere l’attività nel momento del passaggio da un dispositivo ad un altro.

Su Windows 10 la novità principale sarà la Timeline, ovvero una schermata in cui si potrà visualizzare l’attività attuale. Lì saranno elencati app e spazi di lavoro utilizzati in precedenza o su altri dispositivi.

Altro potente strumento sarà il Cloud Clipboard, il quale consentirà di effettuare copia-incolla di contenuti da un’app ad un dispositivo mobile. Con OneDrive Files On Demand, poi, avverrà il parziale ritorno dei placeholder. Tale funzionalità permetterà di scaricare unicamente i file utili.

L’aggiornamento di Windows 10 vedrà un parziale ritorno dei placeholder

La nuova interfaccia di Windows 10, dunque, sarà un’evoluzione dei principi di MetroUI. Alcune delle caratteristiche elencate saranno già presenti nel Fall Creators Update. Si arriverà poi a questi risultati nel corso del 2018 con i singoli aggiornamenti delle app e con il prossimo aggiornamento del sistema.

Sempre alla Build è stato annunciato l’orologio Emma. Si tratta di un orologio speciale pensato per le persone malate di Parkinson. Il dispositivo invia al cervello particolari vibrazioni in grado di far affievolire il tremore.