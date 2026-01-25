WhatsApp messaggio trappola cancella il tuo account in pochi secondi e trasforma lo smartphone in un incubo totale

WhatsApp: un semplice messaggio può farvi perdere l’account

Il messaggio che azzera il tuo profilo

L’uso quotidiano di WhatsApp ha trasformato l’app in un’infrastruttura critica della nostra vita digitale, al pari della mail o del conto bancario. Dentro le chat scorrono non solo conversazioni private, ma anche documenti, foto sensibili, dati di contatto e perfino codici di sicurezza.

Questo valore attira inevitabilmente truffatori e gruppi di hacker organizzati, che sfruttano la fiducia tra contatti per colpire con attacchi mirati, spesso impossibili da riconoscere a prima vista. Il bersaglio non è solo il denaro, ma anche l’identità digitale della vittima.

Una volta preso il controllo dell’account, i criminali possono impersonare il titolare del numero, contattare amici e familiari, farsi inviare soldi o codici aggiuntivi e persino aggirare altri sistemi di sicurezza collegati allo stesso numero di telefono.

Come funziona il furto via codice OTP

La tecnica più diffusa parte da un messaggio apparentemente innocuo, spesso inviato da un contatto già presente in rubrica e quindi percepito come affidabile. Il testo dichiara che un codice OTP sarebbe stato inviato “per errore” e chiede di rimandarlo subito.

In realtà si tratta del codice di verifica che WhatsApp spedisce via SMS quando qualcuno prova ad attivare l’app su un nuovo dispositivo usando il vostro numero. I truffatori avviano la procedura di accesso, attendono che l’OTP arrivi alla vittima e poi lo richiedono in chat con tono urgente.

Se il codice viene inoltrato, l’account migra sul telefono dei criminali, che entrano nelle conversazioni, bloccano l’accesso al legittimo proprietario e iniziano a contattare altri utenti fingendosi la vittima, moltiplicando l’efficacia della truffa a catena.

Prevenire il blocco e recuperare l’accesso

La prima regola è non condividere mai codici ricevuti via SMS o notifica, nemmeno con amici, parenti o presunti operatori di Meta o dell’assistenza. Nessun servizio legittimo chiede di inoltrare quelle cifre in chat.

Per rendere più difficile il furto è essenziale attivare la “Verifica in due passaggi” nelle impostazioni di WhatsApp, scegliendo un PIN segreto diverso dal codice di sblocco del telefono. In questo modo, anche con l’OTP, i truffatori troveranno una seconda barriera.

Se l’account è già stato violato, è consigliabile reinstallare l’app, richiedere un nuovo codice di verifica e rientrare subito nel profilo, quindi avvisare i propri contatti del possibile raggiro e segnalare i messaggi sospetti tramite gli strumenti interni dell’app e, nei casi più gravi, alle autorità di Polizia Postale.

FAQ

D: Come capisco se qualcuno sta tentando di rubarmi l’account?

R: Se ricevi un SMS con codice WhatsApp senza aver richiesto l’accesso e subito dopo un messaggio che ti chiede quel codice, è quasi certamente un tentativo di furto.

D: Cosa devo fare se ho già inviato il codice OTP al truffatore?

R: Disinstalla e reinstalla subito WhatsApp, richiedi un nuovo codice di verifica, rientra nell’account e avvisa i tuoi contatti che potrebbero ricevere messaggi falsi a tuo nome.

D: Attivare la verifica in due passaggi è davvero utile?

R: Sì, perché aggiunge un PIN segreto che i criminali non conoscono, rendendo molto più difficile completare la sottrazione dell’account anche se ottengono l’OTP.

D: Posso fidarmi dei messaggi che arrivano da amici e parenti?

R: Non ciecamente. Se chiedono codici, prestiti urgenti o pagamenti insoliti, verifica con una telefonata o con un canale alternativo prima di rispondere.

D: I truffatori possono leggere tutte le mie vecchie chat?

R: Se prendono il controllo dell’account, vedranno tutto ciò che è presente sul dispositivo in quel momento e potranno usare le informazioni per altre frodi mirate.

D: È possibile bloccare i numeri usati per la truffa?

R: Sì, attraverso le funzioni di blocco e segnalazione integrate in WhatsApp, che aiutano l’app a identificare e limitare gli account malevoli.

D: A chi posso rivolgermi in caso di danni economici?

R: È opportuno contattare subito la propria banca, conservare le prove dei messaggi e presentare denuncia alle forze dell’ordine, in particolare alla Polizia Postale.

D: Qual è la fonte giornalistica che ha segnalato questa tipologia di truffa?

R: La problematica è stata riportata e approfondita da diverse testate italiane specializzate in tecnologia e cronaca digitale, tra cui il quotidiano online Il Giornale.