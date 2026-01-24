Home - INTERNET - WhatsApp diventa trappola silenziosa vota ballerina svuota il conto in pochi clic ecco il dettaglio che tradisce

Attenzione alla truffa “vota ballerina” su WhatsApp: come difendersi

Come funziona la truffa “vota ballerina”

Sui gruppi e chat private di WhatsApp circola un messaggio che invita a sostenere una presunta ballerina in un talent show televisivo, promettendo premi, voti bonus o contenuti esclusivi. Il testo spinge a cliccare un link esterno o a inoltrare il messaggio ai propri contatti per “aiutare” la concorrente. Una volta aperto il collegamento, l’utente viene reindirizzato a pagine che imitano siti ufficiali di programmi TV o piattaforme note, con loghi e grafiche copiati per apparire credibili.

Dietro queste pagine si nascondono form che chiedono numero di telefono, codice di verifica, dati della carta o l’installazione di app malevole. In alcuni casi, l’utente viene iscritto a servizi a pagamento non richiesti, con addebiti in bolletta o su ricaricabile. Altre varianti della truffa sfruttano finti sondaggi, giochi a premi o votazioni online, sempre con la stessa logica: trasformare l’azione di “votare” in un accesso diretto ai dati personali e bancari dell’utente.

Segnali per riconoscerla subito

I messaggi arrivano spesso da numeri sconosciuti o da contatti fidati che a loro volta sono caduti nella trappola e hanno inoltrato automaticamente il testo. La richiesta di cliccare in fretta per non perdere il voto o il premio è un chiaro indicatore di social engineering. Anche la presenza di errori grammaticali, promesse esagerate o riferimenti vaghi a una trasmissione di Mediaset, Rai o altre emittenti è un campanello d’allarme.

Il dominio del link è quasi sempre diverso da quello ufficiale del programma: può contenere nomi strambi, estensioni insolite o lunghi codici alfanumerici. Se, dopo il click, viene richiesto di inserire il codice OTP ricevuto via SMS, la password di home banking o il PIN della carta, ci si trova di fronte a un tentativo di furto di credenziali. Mai un vero televoto chiede dati finanziari: l’unico costo legittimo è l’eventuale tariffa dell’SMS o della chiamata indicata chiaramente dal broadcaster.

Strategie di difesa e cosa fare se sei caduto nel raggiro

La prima difesa è non cliccare mai su link ricevuti in chat che promettono voti, sconti o premi, soprattutto se non si è cercato volontariamente quel servizio. In caso di dubbi, verificare sempre sul sito ufficiale del programma TV o del network che gestisce il televoto, digitando l’indirizzo manualmente nel browser. È fondamentale attivare l’autenticazione a due fattori sugli account sensibili, aggiornare regolarmente Android o iOS e installare solo app dagli store ufficiali.

Se si è già cliccato e inserito dati, bisogna contattare immediatamente la propria banca, bloccare la carta, cambiare le password di email e servizi collegati, e controllare l’estratto conto per movimenti sospetti. È consigliabile presentare denuncia alla Polizia Postale, allegando screenshot dei messaggi e dei link ricevuti. Infine, informare i propri contatti su WhatsApp aiuta a interrompere la catena della truffa, riducendo la platea potenziale delle vittime e rafforzando la consapevolezza digitale nella propria rete sociale.

FAQ

D: La truffa “vota ballerina” riguarda solo WhatsApp?

R: No, varianti simili possono circolare anche su Telegram, SMS e social come Facebook o Instagram.

D: Un vero televoto può chiedere dati della carta?

R: No, i televoti ufficiali richiedono al massimo un SMS, una chiamata o il login a piattaforme certificate, mai dettagli bancari.

D: Cosa fare se ho cliccato ma non ho inserito dati?

R: Chiudi la pagina, svuota la cache del browser, analizza il dispositivo con un antivirus aggiornato e monitora eventuali comportamenti anomali.

D: Posso bloccare il numero che mi ha inviato il messaggio?

R: Sì, da WhatsApp puoi segnalare e bloccare il contatto, limitando ulteriori tentativi di spam o phishing.

D: È utile segnalare la truffa alle autorità?

R: Sì, la segnalazione alla Polizia Postale aiuta le indagini e la prevenzione verso altre potenziali vittime.

D: Come tutelo i familiari meno esperti?

R: Spiega in modo semplice di non cliccare link sospetti, aiuta a configurare privacy e aggiornamenti, e invita a chiedere sempre conferma prima di agire.

D: Da dove arriva l’allarme su questa truffa?

R: Le segnalazioni sono state rilanciate da testate come Il Messaggero e dagli avvisi ufficiali della Polizia Postale, che monitorano costantemente le frodi online.

D: Esistono app che mi proteggono da questi link?

R: Alcuni antivirus e browser integrano filtri antiphishing che bloccano siti noti come pericolosi, ma la prudenza personale resta lo scudo principale.