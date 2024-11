Web3 ottiene 5.4 miliardi di dollari in finanziamenti nel 2024

Web3 funding raggiunge i 5,4 miliardi di dollari nel 2024

Nel corso del 2024, il panorama dei finanziamenti per le startup basate su blockchain ha registrato un progresso significativo, con un totale di oltre 5,4 miliardi di dollari di investimenti nelle prime tre trimestri. Solo nell’ultimo trimestre, il capitale canalizzato verso queste aziende ha raggiunto 1,4 miliardi di dollari, evidenziando un crescente interesse nella tecnologia Web3. Questi dati, provenienti dal tracker Web3 di Crunchbase, dimostrano l’impatto crescente delle iniziative blockchain nel panorama degli investimenti.

La destinazione degli investimenti sta rapidamente evolvendo, con un’accentuata attenzione rivolta ai mercati emergenti che operano all’intersezione tra blockchain e intelligenza artificiale. Sono emersi progetti significativi incentrati su infrastrutture blockchain decentralizzate, attrarre flussi di capitale rilevanti. Ad esempio, tra i finanziamenti più significativi del mese di ottobre, la startup Glow ha raccolto 30 milioni di dollari per sviluppare una rete solare decentralizzata, mentre il Nillion Network ha completato un round di finanziamento di 25 milioni di dollari per il suo progetto di piattaforma di privacy decentralizzata.

Questo contesto di investimento non solo mette in luce la vitalità del settore Web3, ma preannuncia anche nuove opportunità per il futuro. Le società di venture capital, infatti, si stanno attrezzando per il 2025, lanciando nuovi fondi specificamente orientati verso il sostegno delle startup Web3. Le collaborazioni tra Gate Ventures e Boon Ventures con Movement Labs per istituire un fondo di 20 milioni di dollari e le iniziative di Dragonfly Capital per raccogliere 500 milioni di dollari per il suo quarto fondo crypto sono testimoni di questa tendenza. Questi sviluppi indicano una strategia mirata a capitalizzare le innovazioni emergenti e a promuovere progetti con potenziale di crescita.

Il 2024 si sta rivelando un anno cruciale per il settore Web3, con un afflusso di capitali significativo e una crescente attenzione da parte degli investitori verso soluzioni innovative e infrastrutture che possono guidare la prossima generazione di applicazioni blockchain.

Tendenze degli investimenti nel settore blockchain

L’evoluzione degli investimenti nel settore blockchain sta delineando nuove traiettorie significative, con sempre maggiori risorse destinate a progetti che combinano tecnologia e innovazione. Recentemente, gli investitori si sono dimostrati particolarmente attenti alle opportunità emergenti nei mercati in via di sviluppo, dove l’integrazione tra blockchain e intelligenza artificiale sta suscitando un interesse crescente. Questo trend non solo amplia la portata delle applicazioni blockchain, ma apre anche alla creazione di soluzioni potenzialmente trasformative.

I fondi raccolti dalle startup in questo settore nel corso dei primi tre trimestre del 2024 sono una testimonianza di questo dinamismo, raggiungendo la sbalorditiva cifra di 5,4 miliardi di dollari. Un aspetto fondamentale dei finanziamenti recenti è l’accento posto su soluzioni decentralizzate che mirano ad affrontare problemi concreti in settori diversi, dalla gestione della salute alle infrastrutture energetiche.

Progetti come Glow e Nillion Network, che hanno recentemente realizzato finanziamenti significativi, esemplificano come le startup stiano cercando di realizzare progetti che non solo abbiano un potenziale di mercato, ma che possano anche creare impatti sociali e ambientali positivi. Le iniziative nel campo della sostenibilità, in particolare, stanno guadagnando attenzione, con numerosi investitori che cercano di allineare i loro portafogli con i principi di responsabilità sociale e governance.

Un’altra osservazione importante riguarda l’adozione delle tecnologie blockchain da parte di settori tradizionali, in particolare i servizi finanziari, dove le finte contrattualizzate e le soluzioni di compliance diventano sempre più centrali. Startup come Vixichain stanno affrontando le sfide legate alla conformità delle normative del settore tradizionale, proponendo infrastrutture innovative che possano facilitare l’integrazione tra finanza tradizionale e blockchain.

Nel contesto di queste tendenze, le venture capital stanno anche ristrutturando le loro strategie per l’immediato futuro, creando fondi dedicati e collaborazioni strategiche per supportare la crescita delle startup blockchain. Le previsioni per i prossimi mesi suggeriscono un ulteriore aumento delle attività di investimento man mano che gli attori del mercato riconoscono il crescente potenziale di rendimento e impatto delle soluzioni basate su blockchain.

Fondi di investimento focalizzati su Web3

Il panorama degli investimenti dedicati a Web3 sta vivendo una fase di espansione significativa, con un numero crescente di venture capital che annunciano fondi specificamente orientati a sostenere startup nel settore blockchain. A questa evoluzione partecipano anche fondi nuovi, come quello da 20 milioni di dollari realizzato da Gate Ventures e Boon Ventures in collaborazione con Movement Labs. Questa iniziativa mira a stimolare ulteriormente la crescita nel segmento Web3, sottolineando l’importanza di rispondere in modo agile e strategico alle opportunità emergenti.

In parallelo, Dragonfly Capital è in fase di raccolta per il suo quarto fondo crypto, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere 500 milioni di dollari. Questo fondo si posiziona come un veicolo per catalizzare investimenti in progetti innovativi che promettono di guidare la prossima generazione di applicazioni blockchain. La crescente liquidità e il sostegno strategico offerto da questi fondi forniscono alle startup un modus operandi più robusto per affrontare le sfide intrinseche al loro sviluppo e per scalare più rapidamente.

Allo stesso tempo, gli investitori si stanno orientando verso progetti con substanziali potenziali di crescita all’incrocio tra blockchain e altre tecnologie disruptive, come l’intelligenza artificiale. L’emergere di nicchie come l’infrastruttura di pagamento basata su stablecoin e i sistemi decentralizzati per la gestione dei benefici lavorativi, come dimostrato da iniziative quali Craftt e Borderless.xyz, evidenzia quanto questi fondi siano cruciali per il supporto a idee innovative e a modelli di business sostenibili.

In questo contesto, i fondi di investimento non solo cercano di ottenere rendimenti elevati ma sono anche sempre più attenti all’impatto sociale delle aziende in cui investono. Progetti che si concentrano su beni comuni, sostenibilità e innovazione sociale stanno diventando attraenti per i finanziatori, riflettendo un cambiamento nella mentalità degli investimenti verso un approccio più olistico e responsabile.

La creazione di nuovi fondi dedicati a Web3 segnala un impegno crescente verso la valorizzazione di startup innovative e orientate alla decentralizzazione, con l’aspettativa che queste iniziative possano facilitare l’emergere di un ecosistema fiorente. La sinergia tra capitali di rischio, innovazione tecnologica e obiettivi sociali rappresenta una combinazione promettente per le prospettive future del settore blockchain.

In evidenza: startup che hanno raccolto finanziamenti

Il panorama delle startup Web3 ha visto un attivo dinamismo nell’ottobre 2024, con una serie di finanziamenti significativi che segnano il crescente interesse degli investitori verso progetti innovativi. Tra le operazioni più rilevanti, Binance Labs ha scelto di investire in Moonwalk Fitness, un’app progettata per incentivare uno stile di vita sano attraverso un approccio gamificato. Sebbene l’importo esatto dell’investimento non sia stato divulgato, l’app consente agli utenti di scommettere su criptovalute come USD Coin (USDC), Solana (SOL) e Bonk (BONK), guadagnando ricompense al raggiungimento degli obiettivi giornalieri. Questo investimento rappresenta un’opportunità per accrescere lo sviluppo di un’app disponibile sia su iOS che su Android, con una chiara focalizzazione sull’intersezione tra fitness e tecnologia blockchain.

Un’altra startup degna di nota è Craftt, che ha raccolto 2 milioni di dollari in un round di seed funding guidato da Superscrypt e DCG. Questa piattaforma si propone di offrire benefici lavorativi decentralizzati a liberi professionisti, consentendo l’accesso a risorse storicamente riservate ai dipendenti a tempo pieno. Utilizzando credenziali “self-sovereign” verificabili, Craftt sta costruendo una rete globale dedicata ai pagamenti e ai servizi di welfare.

La startup Borderless.xyz ha ottenuto 3 milioni di dollari in pre-seed funding, supportata da Amity Ventures, per sviluppare un’infrastruttura moderna per i pagamenti in stablecoin. Con l’implementazione del Global Transfer Protocol (GTP), l’obiettivo è facilitare le transazioni cross-border in oltre 50 paesi, creando un sistema di liquidità e affidabilità nei pagamenti internazionali e nelle conversioni valutarie.

Un ulteriore passo significativo è stato fatto da Vixichain, che ha attirato 7 milioni di dollari per affrontare le sfide di conformità nel tradizionale settore finanziario. La piattaforma si propone di on-boardare banche come validatori per guadagnare commissioni sulle transazioni, gettando le basi per una maggiore integrazione tra finanza tradizionale e blockchain.

Karpatkey, specializzata nella gestione delle tesorerie per le organizzazioni autonome decentralizzate (DAOs), ha raccolto anch’essa 7 milioni di dollari. Questo supporto è fondamentale per ampliare l’offerta di servizi e sviluppare relazioni con istituzioni finanziarie tradizionali.

In risposta alle esigenze del mercato, Axal, una startup newyorkese, ha concluso un round di pre-seed pari a 2,5 milioni di dollari. Fondata dalla laureata di Harvard Ashlan Ahmed, Axal progetta di automatizzare flussi di lavoro complessi nel panorama Web3, con un focus sull’introduzione di agenti autonomi per l’esecuzione di compiti di trading e operazioni onchain.

Infine, Variational ha ottenuto 10,3 milioni di dollari in seed funding, mirando a rivoluzionare il trading peer-to-peer nel settore delle crypto. Co-guidato da Bain Capital Crypto e Sequoia Capital, questo protocollo automatizza il trading e la liquidazione, rendendo possibile l’interazione con strumenti finanziari complessi in un ambiente decentralizzato.

Innovazioni nel settore delle app per il fitness e gamification

Il settore delle applicazioni per il fitness ha recentemente acquisito una dimensione innovativa grazie all’integrazione della tecnologia blockchain e della gamification, trasformando l’approccio degli utenti verso uno stile di vita più salutare. Un esempio di rilievo è rappresentato dall’investimento di Binance Labs in Moonwalk Fitness, un’app che combina efficienza fisica e incentivi finanziari per promuovere la salute. Sebbene l’importo dell’investimento rimanga non divulgato, l’app offre sfide di fitness gamificate, consentendo agli utenti di scommettere criptovalute come USD Coin (USDC), Solana (SOL) e Bonk (BONK) per guadagnare ricompense in base ai risultati ottenuti nelle attività di fitness quotidiane.

Questo approccio innovativo si basa sull’idea che la gamification possa motivare gli utenti a seguire più rigorosamente i propri obiettivi di salute. Oltre a favorire la competitività tra gli utenti, Moonwalk Fitness permette di formare gruppi che competono tra loro, incoraggiando la responsabilizzazione e l’impegno nel raggiungimento degli obiettivi. La realizzazione dell’app su Solana la rende scalabile e pronta a gestire un numero crescente di utenti, il che è essenziale per la sua adozione su larga scala.

Il concetto di decorare la routine di fitness con elementi ludici non è solo un’idea intrigante, ma si allinea anche con l’orientamento attuale degli utenti verso modalità più coinvolgenti di monitoraggio della salute. La combinazione di tecnologia blockchain garantisce la trasparenza e la sicurezza delle transazioni all’interno della piattaforma, rendendo gli utenti più propensi a partecipare attivamente. Grazie a questa struttura, i fondi raccolti da Binance Labs contribuiranno a migliorare ulteriormente lo sviluppo dell’app, sia per le versioni iOS che Android, aumentando il numero di funzionalità disponibili.

Questa tendenza rappresenta solo una parte del più ampio movimento verso l’innovazione nella salute digitale. Sempre più startup nel settore stanno esplorando come le tecnologie decentralizzate possano servire a facilitare l’accesso ai servizi sanitari e ai programmi di benessere, offrendo sussidi e incentivi anche nell’ambito della prevenzione sanitaria. Il potenziale di profitto da investimenti in applicazioni che promuovono uno stile di vita sano è particolarmente affascinante per gli investitori, rendendo il fitness un obiettivo attraente nel panorama delle nuove tecnologie.

Moonwalk Fitness e iniziative simili rappresentano un cambiamento significativo nel modo in cui il fitness può essere approcciato, abbattendo le barriere che spesso impediscono il raggiungimento degli obiettivi di salute. Con il supporto di investimenti mirati e di una crescente domanda di soluzioni innovative, il settore del fitness è ben posizionato per sfruttare la convergenza tra tecnologia e salute per il bene degli utenti di tutto il mondo.

Sviluppo di infrastrutture decentralizzate per benefici lavorativi

Il settore emergente delle infrastrutture decentralizzate per i benefici lavorativi sta guadagnando terreno in un contesto in cui sempre più professionisti, liberi o autonomi, cercano soluzioni che possano eguagliare le opzioni di protezione sociale tradizionali. Craftt, ad esempio, ha recentemente completato con successo un round di finanziamento che ha raccolto 2 milioni di dollari. Questo progetto, supportato da investitori di spicco come Superscrypt e DCG, si propone di offrire benefici universalmente accessibili a chi lavora in modo indipendente, attraverso un sistema che rende disponibili risorse storicamente riservate ai lavoratori a tempo pieno.

Sfruttando un’infrastruttura decentralizzata, Craftt permetterà l’accesso a un’ampia gamma di servizi, tra cui assistenza sanitaria e supporto finanziario, utilizzando credenziali verificabili nel concetto di “self-sovereign identity”. Questa rete non solo promette di rimuovere le barriere tra freelance e benefici convenzionali, ma mira anche a gestire pagamenti globali, rendendo più facile e sicuro per i liberi professionisti accedere a tali servizi ovunque si trovino nel mondo.

Parallelamente, un’altra startup, Borderless.xyz, ha assicurato un finanziamento di 3 milioni di dollari in fase pre-seed, grazie all’appoggio di Amity Ventures. L’obiettivo di Borderless.xyz è di costruire un’infrastruttura di pagamento moderna basata su stablecoin, che venendo a supportare transazioni globali, utilizzerà un protocollo di trasferimento globale (GTP) per facilitare i pagamenti in oltre 50 paesi e 23 valute. Questo approccio renderà possibili transazioni in tempo reale a basso costo, contribuendo notevolmente alla semplificazione delle operazioni di cross-border e ai trasferimenti finanziari.

Con queste iniziative, è evidente che la convergenza tra blockchain e servizi di welfare sta avvertendo un crescente interesse da parte degli investitori. Startup come Vixichain, con il suo focus sulla compliance nel settore finanziario, e Karpatkey, che gestisce tesorerie per le organizzazioni autonome decentralizzate (DAOs) e istituzioni, dimostrano l’ampia applicazione di modelli decentralizzati. Karpatkey, in particolare, ha catturato l’attenzione del mercato raccogliendo 7 milioni di dollari per ampliare la sua offerta di servizi di gestione finanziaria, un passo cruciale per il supporto alle DAOs in un contesto che tende a standardizzare pratiche di gestione patrimoniale nel panorama decentralizzato.

Queste aziende sono parte di un trend più ampio che si sta delineando, dove la tecnologia decentralizzata non solo affronta le sfide moderne dell’occupazione, ma crea anche un ecosistema in grado di offrire una protezione simile ai tradizionali sistemi di welfare. La sostenibilità e la scalabilità di queste idee rappresentano ormai un’opportunità imperdibile per i venture capitalisti, che vedono potenziale non solo in termini di ritorno economico, ma anche di innovazione sociale e miglioramento delle condizioni di vita professionale.

Espansione delle soluzioni di tesoreria per DAOs e istituzioni finanziarie

Nel contesto attuale del panorama blockchain, le soluzioni di gestione finanziaria per organizzazioni autonome decentralizzate (DAOs) e istituzioni tradizionali stanno assumendo un ruolo cruciale. Karpatkey, una piattaforma specializzata in gestione della tesoreria, ha recentemente raccolto 7 milioni di dollari in un round di finanziamento, sostenuto da oltre 40 investitori angel e fondi di venture capital, tra cui AppWorks Ventures e Wintermute Ventures. Questa raccolta di fondi rappresenta un riconoscimento significativo della crescente necessità di strumenti finanziari moderni e accessibili che possano rispondere alle sfide uniche delle DAOs.

La capacità di Karpatkey di gestire significative somme, come i 1,8 miliardi di dollari di asset che attualmente amministra, dimostra l’efficacia del suo approccio nella combinazione di tecnologia e pratiche di finanza tradizionale. La startup è emersa inizialmente per gestire la tesoreria di Gnosis, evidenziando la fiducia che le istituzioni stanno riponendo in modelli di business decentralizzati. La piattaforma offre una gamma di servizi che spaziano dalla gestione del rischio all’assistenza in operazioni di fusione e acquisizione (M&A), posizionandosi come un attore chiave nel settore della finanza decentralizzata.

Parallelamente, la startup Vixichain ha attratto 7 milioni di dollari nella sua missione di unire la finanza tradizionale e le blockchain con un focus sulla conformità normativa. Questa iniziativa mira a integrare le banche come validatori all’interno della rete Vixichain, creando un ecosistema dove istituti tradizionali possono beneficiare delle transazioni blockchain, guadagnando commissioni per il loro ruolo attivo. L’implementazione di un “non-fungible stable token” (NUSD) rappresenta un ulteriore passo verso la sintesi fra le necessità dei mercati tradizionali e le opportunità offerte dalla tecnologia blockchain.

In un contesto di crescente complessità normativa e di integrazione globale, la gestione delle risorse e dei pagamenti è diventata un aspetto cruciale per il successo delle DAOs e per le istituzioni finanziarie che abbracciano un modello decentralizzato. Le strategie di treasury management stanno quindi evolvendo, con startup come Karpatkey che pongono l’accento sulla maggiore trasparenza e sui vantaggi intrinseci delle soluzioni decentralizzate. Ciò non solo facilita il monitoraggio dei fondi, ma promuove anche un approccio più responsabile e inclusivo alla gestione delle risorse economiche.

La crescita di Karpatkey e Vixichain rimarca un trend ampio: le soluzioni innovative nella gestione della tesoreria stanno diventando sempre più fondamentali per le istituzioni che cercano di adattarsi alle sfide poste dalla digitalizzazione e dall’adozione di tecnologie emergenti. Questo settore è destinato a crescere, alimentando la necessità di sinergie tra pratiche tradizionali e approcci innovativi, e rappresenta un’importante opportunità per i venture capital che puntano a investire in idee disruptive e responsive ai cambiamenti del mercato.