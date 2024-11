Web Summit Lisbona ultime due giornate: novità, eventi e opportunità imperdibili

Panoramica sul Web Summit a Lisbona

Il Web Summit di Lisbona si conferma come un evento tecnologico di portata globale, attirando l’attenzione di professionisti, imprenditori e innovatori da tutto il mondo. Questa edizione, in programma dal 11 al 14 novembre, è caratterizzata da una partecipazione massiccia di circa 70.000 individui, che comprenderanno non solo visitatori, ma anche relatori provenienti da più di 3.000 aziende. La mappa del summit è arricchita dalla presenza di 3.000 startup, di cui oltre un centinaio italiane, distribuite tra i numerosi padiglioni espositivi.

LUGANO FINANCE FORUM: il tuo biglietto speciale scontato a CHF 49. Richiedilo subito CLICCA QUI

Caratterizzato da un contesto internazionale, il Web Summit rappresenta un opportuna vetrina per l’innovazione e la tecnologia. I partecipanti hanno l’opportunità di esplorare idee all’avanguardia in un ambiente stimolante, dove il networking è una parte essenziale dell’esperienza. Le tematiche trattate spaziano dalla digitalizzazione agli sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale, offrendo sessioni di approfondimento e discussioni con esperti del settore.

Tra gli aspetti salienti di questa edizione, la diversità delle startup presenti è un segnale evidente della vitalità del panorama tecnologico europeo e globale. Le opportunità di investimento e collaborazione sono amplificate dagli incontri tra imprese emergenti e leader del settore, promuovendo un ecosistema di innovazione viva e interconnessa.

È cruciale per i partecipanti seguire gli aggiornamenti e approfittare delle ultime due giornate del summit, dove si prevede che si svolgano eventi di grande rilevanza, sessioni di networking e presentazioni di progetti innovativi. In questo contesto, il Web Summit si delinea come un luogo d’incontro imprescindibile per chiunque operi nel settore tecnologico.

Gli ospiti delle ultime giornate

Gli ospiti delle ultime giornate del Web Summit

Nelle giornate finali del Web Summit, il palcoscenico sarà animato da figure di spicco che rappresentano l’avanguardia del pensiero tecnologico e delle politiche digitali. La presenza di Paddy Cosgrave, cofondatore e CEO del Summit, non passa inosservata. Dopo un anno di assenza in seguito a controversie legate alla situazione in Medio Oriente, Cosgrave torna per riaffermare la sua leadership e conoscere i cambiamenti in atto nel panorama globale della tecnologia.

Un’importante novità di questa edizione è la partecipazione del nuovo primo ministro portoghese, Luís Montenegro, il quale porterà il suo punto di vista sulle opportunità e le sfide presentate dal settore tecnologico nel contesto europeo. Sarà interessante ascoltare il suo intervento, dato che rappresenta un punto di cambiamento politico significativo in Portogallo.

La varietà degli ospiti include anche Alex Bornyakov, Vice Ministro della Trasformazione Digitale dell’Ucraina, che discuterà di innovative politiche digitali implementate nel suo paese. La sua presenza è particolarmente significativa in un periodo di grandi sfide per l’Ucraina, portando una prospettiva unica sulla resilienza tecnologica in tempi di crisi.

Tra gli altri relatori, il nome di Daniele Ulivi, Business Development Manager per Dell NVIDIA, si distingue. La sua esperienza offre uno sguardo approfondito sulle soluzioni tecnologiche emergenti e le applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale. Inoltre, ci sarà Soufiane Azizi, Direttore Programma di Product Management in IBM, esperto in Analytics, Data e AI, che approfondirà come i dati possano guidare l’innovazione nelle aziende.

La presenza di figure giovanili come Hans Niemann, maestro di scacchi e argomento di discussione per le sue straordinarie abilità strategiche, risalta tra i grandi nomi. Infine, Gelsomina Vigliotti, Vice Presidente della Banca Europea per gli Investimenti, porterà il suo punto di vista sulle opportunità di investimento nel settore tecnologico, analizzando come si possano alimentare le startup attraverso il supporto finanziario e la collaborazione pubblico-privato.

Le startup italiane in evidenza

Il panorama imprenditoriale italiano si distingue chiaramente all’interno del Web Summit di Lisbona, grazie alla presenza di oltre un centinaio di startup italiane. Queste realtà emergenti rappresentano un’evidente testimonianza della creatività e della capacità innovativa del nostro paese, contribuendo attivamente al dibattito globale sulle tecnologie emergenti. Esse spaziano in vari settori, dall’intelligenza artificiale alla sostenibilità, fino alle tecnologie finanziarie, facendo emergere un ecosistema ricco di opportunità.

Tra le startup italiane più promettenti, alcune si concentrano sull’implementazione di soluzioni innovative per affrontare le sfide contemporanee. Ad esempio, alcune aziende stanno sviluppando piattaforme di software orientate alla gestione dei dati, capaci di ottimizzare i processi aziendali e migliorare l’efficienza operativa. Altri progetti, invece, si focalizzano su applicazioni nel campo della salute digitale, esplorando come le tecnologie possano migliorare l’assistenza sanitaria e il monitoraggio delle condizioni fisiche.

È particolarmente interessante notare come molte di queste startup stiano cercando di instaurare collaborazioni con le multinazionali presenti durante il summit. Tali interazioni non solo forniscono visibilità, ma rappresentano anche un’opportunità per accedere a risorse, esperienze e reti globali. Il networking è, infatti, una delle componenti fondamentali del Web Summit, permettendo a queste realtà di crescere e svilupparsi in un contesto internazionale.

Inoltre, la partecipazione alle varie sessioni di pitch e ai panel di discussione offre a queste startup l’occasione di mostrare le loro proposte innovative a investitori e leader del settore. L’attenzione verso l’Italia non si rivolge solo alla qualità delle idee, ma anche alla solidità dei modelli di business e alla capacità di affrontare sfide ambientali e sociali. Pertanto, in questa cornice, le startup italiane non solo si presentano, ma si pongono come protagoniste di un nuovo rinascimento tecnologico nazionale.

Eventi e sessioni da non perdere

Eventi e sessioni da non perdere al Web Summit

Le ultime due giornate del Web Summit rappresentano un’opportunità imperdibile per i partecipanti di assistere a eventi e sessioni che promettono di essere particolarmente stimolanti. Con un’agenda ricca di discussioni, workshop e presentazioni, il summit sarà un palcoscenico ideale per approfondire tematiche attuali e futuristiche nel mondo della tecnologia.

Tra i momenti clou, si segnala il panel dedicato all’innovazione nell’intelligenza artificiale, dove esperti del calibro di Soufiane Azizi e Daniele Ulivi condivideranno insight sulle sfide e le opportunità legate all’adozione di AI nelle aziende. Questo incontro rappresenta un momento chiave per chi cerca di comprendere come integrare soluzioni intelligenti nei propri modelli di business.

In aggiunta, sarà particolarmente interessante la sessione intitolata “Futuro digitale dell’Europa”, che vedrà la partecipazione di Luís Montenegro. In questo contesto, il nuovo primo ministro portoghese esplorerà le politiche necessarie per colmare il divario tecnologico in Europa, rendendo l’incontro fondamentale per chi è coinvolto nella sfera delle politiche digitali e delle innovazioni tecnologiche.

Non meno rilevante, il programma include anche una serie di workshop pratici, dove i partecipanti potranno apprendere strategie per migliorare il proprio approccio al digital marketing e alla gestione dei dati. Tra questi, workshop su SEO, ottimizzazione delle conversioni, e gestione della reputazione online attrarranno una vasta audience di imprenditori e professionisti.

Infine, le varie sessioni di networking organizzate tra i padiglioni offriranno al pubblico l’occasione di interagire direttamente con i relatori e le startup presenti. Questi momenti informali sono essenziali per coltivare relazioni professionali significative, condividere idee e scoprire potenziali collaborazioni.

Nel complesso, le ultime due giornate del Web Summit non solo consolidano l’evento come un centro nevralgico dell’innovazione tecnologica, ma forniscono anche le occasioni pratiche per apprendere, discutere e ispirarsi, rendendolo un appuntamento irrinunciabile per chiunque operi nel settore.

Informazioni pratiche per i partecipanti

Informazioni pratiche per i partecipanti al Web Summit

Per garantire un’esperienza ottimale durante le ultime giornate del Web Summit a Lisbona, è fondamentale per i partecipanti essere ben preparati. Con eventi che si svolgono in strut-ture ampie e affollate, pianificare in anticipo è essenziale per massimizzare il tempo a disposizione. Di seguito, alcune informazioni pratiche utili per i partecipanti.

Prima di tutto, è consigliabile scaricare e utilizzare l’app ufficiale del Web Summit, disponibile per dispositivi iOS e Android. Questa app contiene un’agenda interattiva, mappe degli spazi espositivi e la possibilità di programmare incontri con altri partecipanti. Con la presenza di migliaia di persone, l’app aiuta a orientarsi tra i vari padiglioni e sessioni, rendendo più facile la navigazione.

Per quanto riguarda i biglietti, è opportuno verificarne la validità. I partecipanti dovrebbero portare con sé una copia digitale o cartacea del proprio biglietto. Inoltre, è consigliato arrivare con un certo anticipo rispetto all’orario di inizio delle sessioni più attese, poiché gli spazi possono riempirsi rapidamente.

Un altro aspetto pratico riguarda l’alloggio e il trasporto. Lisbona offre una vasta gamma di opzioni di soggiorno, dai grandi hotel a strutture più economiche. È consigliabile prenotare il pernottamento con largo anticipo per evitare sorprese, data l’alta affluenza per il summit. Per spostarsi in città, il sistema di trasporto pubblico, che include tram, autobus e metropolitana, è ben sviluppato e rappresenta un modo conveniente per muoversi.

Inoltre, durante l’evento, è consigliabile indossare abbigliamento comodo e professionale. Le sessioni potrebbero variare in durata e formato; pertanto, essere adeguatamente vestiti rende più facili i movimenti tra le varie aree. Infine, assicurarsi di avere a disposizione biglietti da visita può rivelarsi prezioso per stabilire contatti significativi con altri professionisti e aziende.