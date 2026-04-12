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Wanda Nara e Mauro Icardi verso divorzio definitivo in tribunale

Wanda Nara e Mauro Icardi verso divorzio definitivo in tribunale

Divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi, udienza finale a Milano

Wanda Nara e Mauro Icardi si preparano all’udienza decisiva di divorzio al Tribunale di Milano tra il 6 e il 7 maggio.
In gioco ci sono la definizione della sentenza definitiva, gli accordi economici, la gestione dei figli minori e la restituzione di beni personali di alto valore lasciati in Turchia.
Secondo l’avvocata argentina Ana Rosenfeld, storica legale di Wanda, questa fase dovrebbe chiudere una lunga e mediatica battaglia legale e social, segnando la fine formale del matrimonio e aprendo la strada ai nuovi progetti personali di entrambi, incluso il possibile matrimonio di Icardi con la nuova compagna China Suarez.

In sintesi:

  • Udienza finale di divorzio a Milano prevista tra il 6 e il 7 maggio.
  • Contesa su immobili, assegni per i figli e beni di lusso in Turchia.
  • Accuse reciproche su trasferimenti, consenso e mancato pagamento degli alimenti.
  • Icardi guarda al futuro con la nuova compagna China Suarez.

Le tappe della separazione e il nodo economico-legale

La fine del matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi è stata segnata da una doppia guerra: giudiziaria e social.
Nei tribunali di Milano, i legali hanno discusso per mesi di proprietà immobiliari, assegni di mantenimento per i figli e modalità di custodia, mentre online i due ex coniugi si sono sfidati con frecciatine, pubblicazione di chat private, accuse e minacce velate.
Un capitolo delicato riguarda i beni personali e di lusso di Wanda rimasti in Turchia, dove Icardi gioca per il Galatasaray: la showgirl pretende la restituzione integrale prima della chiusura del procedimento.

L’avvocata Ana Rosenfeld ha precisato che il trasferimento definitivo di Wanda in Argentina sarebbe avvenuto in base a un accordo tra loro, smentendo la tesi di un allontanamento unilaterale.
La conduttrice sostiene inoltre che l’ex marito non avrebbe sempre onorato regolarmente gli alimenti e non si sarebbe impegnato a mantenere un rapporto costante con le figlie.
L’udienza di inizio maggio dovrà chiarire questi profili di responsabilità e chiudere ogni pendenza, fissando un perimetro giuridico stabile per il futuro familiare ed economico di entrambe le parti.

Cosa può accadere dopo la sentenza e gli scenari futuri

La sentenza di divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi potrebbe produrre conseguenze significative oltre il piano personale.
Per Icardi, una definizione rapida della vicenda consentirebbe di formalizzare nuovi impegni sentimentali con China Suarez e pianificare con maggiore libertà spostamenti professionali e fiscali.
Per Wanda, la chiusura legale segnerebbe la possibilità di concentrarsi sui progetti televisivi tra Argentina ed Europa, senza il peso di un contenzioso internazionale.

A livello mediatico, la fine della “soap opera” potrebbe ridurre l’esposizione conflittuale sui social, spostando l’attenzione sugli sviluppi di carriera dei protagonisti e sulla gestione concreta della famiglia allargata.
Molto dipenderà dal tenore della sentenza del Tribunale di Milano su alimenti, affidamento e divisione patrimoniale, che rappresenterà un riferimento per eventuali future azioni legali tra le parti.

FAQ

Quando è prevista l’udienza finale di divorzio a Milano?

È prevista indicativamente tra il 6 e il 7 maggio, secondo quanto anticipato dall’avvocata argentina Ana Rosenfeld, legale di Wanda Nara.

Cosa contendono Wanda Nara e Mauro Icardi nel divorzio?

Contendono immobili, assegni di mantenimento per i figli, custodia, oltre alla restituzione di beni personali di lusso rimasti in Turchia.

Perché il trasferimento di Wanda in Argentina è contestato?

È contestato da Icardi, ma l’avvocata Ana Rosenfeld sostiene che il trasferimento sia avvenuto dopo un preciso accordo tra loro.

Il divorzio influenzerà la carriera calcistica di Mauro Icardi?

Sì, potrà incidere su pianificazione fiscale, residenza e serenità personale, elementi spesso determinanti nelle scelte di carriera internazionale di un calciatore.

Qual è la fonte delle informazioni su Wanda Nara e Mauro Icardi?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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