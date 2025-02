Volvo EX90 conquista il mercato come auto più sicura al mondo

Volvo EX90: l’auto più sicura del mondo!

La Volvo EX90 rappresenta un passo decisivo nella ricerca della sicurezza automobilistica contemporanea, rispondendo a un impegno trentennale della casa svedese nel creare veicoli protetti e innovativi. La EX90 non è solo un veicolo elettrico, ma un simbolo di fiducia e responsabilità. Con oltre 80 anni di esperienza nella sicurezza, Volvo ha incorporato avanzati sistemi di assistenza alla guida che elevano il livello di protezione per passeggeri e pedoni. Tra le sue caratteristiche distintive, spicca la capacità di monitorare continuamente l’attenzione del conducente e di operare in situazioni di traffico complesse grazie alla tecnologia LiDAR. La EX90 ha inoltre ricevuto valutazioni straordinarie in crash test, confermandosi come l’auto più sicura al mondo. Con un design che enfatizza la forza e la stabilità, questo veicolo pone il benessere e la sicurezza al centro della sua identità.

Sicurezza e innovazione nel design

Volvo EX90: l’auto più sicura del mondo!

L’EX90 non è solo un concentrato di tecnologie avanzate, ma si presenta con dimensioni imponenti: 504 cm di lunghezza, 174 di altezza e 196 di larghezza conferiscono al veicolo una presenza scenica che infonde immediata fiducia. La possibilità di usufruire della guida assistita di Livello 3 è resa concreta dal Lidar, capace di monitorare il traffico fino a 250 metri. All’interno dell’abitacolo, due sensori a infrarossi, collocati strategicamente sopra il volante e al centro della plancia, osservano continuamente lo stato di attenzione del conducente, regolando l’attivazione dei sistemi di sicurezza in base ai movimenti degli occhi e della testa. Non manca poi una soluzione innovativa: sensori discreti, installati nelle luci di cortesia e nel baule, sono in grado di rilevare anche i più piccoli spostamenti di un passeggero, impedendo alla vettura di chiudersi qualora qualcuno, come un bambino o un animale domestico, venga involontariamente dimenticato a bordo.

Tecnologia all’avanguardia

L’EX90 rappresenta un apice nella tecnologia automobilistica, con un focus particolare sull’integrazione di sistemi digitali avanzati. All’interno, il design punta a creare un ambiente all’avanguardia, nonostante una certa complessità possa emergere nella gestione di funzioni che, tradizionalmente, hanno fatto affidamento su controlli fisici. L’abitacolo si distingue per un ampio schermo centrale da 14,5 pollici, che presenta informazioni attraverso un’interfaccia di facile utilizzo basata su Android, supportata dalla potenza del motore grafico Unreal Engine. Questa combinazione consente una risposta rapida e intuitiva ai comandi tattili, rendendo l’esperienza di guida permeata da un’innovazione digitale senza precedenti.

Il sistema di infotainment, sebbene di alta qualità, ha ricevuto alcune critiche per aver sostituito comandi fisici in operazioni quotidiane. Funzioni come la regolazione degli specchi o l’adeguamento della posizione del volante sono ora gestibili esclusivamente attraverso il touchscreen, il che può risultare scomodo in determinate situazioni. Inoltre, l’inserimento di tecnologie come il Lidar per la guida assistita di Livello 3 rappresenta una vera e propria frontiera per Volvo, consentendo al veicolo di analizzare in tempo reale l’ambiente circostante e il traffico, aumentando in modo esponenziale la sicurezza attiva. Tali migliorie rendono l’EX90 non solo una macchina di lusso, ma anche un vero e proprio laboratorio su ruote, che mira a elevare gli standard di sicurezza e interattività nella mobilità elettrica.

Tra le altre innovazioni, l’EX90 integra soluzioni intelligenti come sensori di movimento disposti in modo strategico che possono attivarsi per segnalare la presenza di passeggeri dimenticati all’interno dell’auto. Questa funzione è cruciale per prevenire situazioni potenzialmente tragiche e dimostra l’impegno di Volvo nella salvaguardia delle persone a bordo. L’adozione di materiali eco-compatibili nell’abitacolo contribuisce, infine, a un’immagine moderna e responsabile, rimarcando l’identità della casa automobilistica come pioniera non solo in termini di sicurezza, ma anche di sostenibilità ambientale.

Comfort e spazio interno

Il comfort e lo spazio interno della Volvo EX90 sono progettati per garantire un’esperienza di viaggio di assoluto rilievo. Con una lunghezza di 504 cm e un passo di 299 cm, il veicolo offre ampie proporzioni, ottimizzando la libertà di movimento per tutti i passeggeri. L’abitacolo a sette posti è realizzato con materiali di alta qualità, creando un ambiente non solo accogliente, ma anche funzionale. L’utilizzo di tonalità chiare e luminosi rivestimenti contribuisce a un’atmosfera di apertura e leggerezza, esaltando la sensazione di spaziosità all’interno del veicolo.

La EX90 non si limita a offrire spazio, ma integra anche un avanzato sistema di infotainment che occupa una posizione centrale nella plancia. Il display, con una diagonale di 14,5 pollici, consente di accedere a numerose funzionalità con facilità e immediata reattività, grazie a un’interfaccia intuitiva. Tuttavia, l’eccessivo affidamento sulla virtualizzazione potrebbe risultare gravoso per alcune operazioni, tradizionalmente gestibili via controlli fisici, come la regolazione degli specchi o l’apertura del vano portaoggetti. Questo aspetto, sebbene innovativo, può creare disagi per quegli utenti che prediligono un’interazione più tradizionale con i comandi del veicolo.

Un’altra caratteristica degna di nota è la capacità di gestire situazioni di carico e trasporto. Il vano bagagli presenta un’ottima capienza, rendendo la EX90 idonea anche per lunghe trasferte familiari o viaggi carichi di attrezzature. L’attenzione al comfort è evidente in ogni dettaglio, dai sedili ergonomici rivestiti in materiali premium, che offrono sostegno e benessere anche nei percorsi più lunghi, all’isolamento acustico che permette di godere di un ambiente serene e silenzioso, simile a quello di un salotto privato. Ogni elemento è stato concepito per elevare l’esperienza di viaggio, posizionando la Volvo EX90 come un riferimento nel segmento delle auto elettriche di lusso.

Prestazioni e dinamica di guida

L’adozione di un design attento all’aerodinamica e una rigorosa ingegnerizzazione conferiscono alla Volvo EX90 prestazioni di alto livello in tutte le condizioni di guida. Con un peso complessivo di 2.787 kg, questo veicolo elettrico dimostra che la massa non è un impedimento, grazie a un’architettura flessibile che permette di ottimizzare la distribuzione del carico. Il passo di 299 cm offre stabilità oltre che una sensazione di sicurezza, particolarmente apprezzabile durante la guida in autostrada e su strade tortuose.

Il powertrain della EX90 è composto da due motori elettrici che insieme generano 408 cavalli e un’impressionante coppia di 770 Nm. Questa configurazione permette accelerazioni fluide e reattive, sorprendendo per l’agilità nonostante le dimensioni del veicolo. Per i più esigenti, è disponibile una variante Performance, potenziata a 517 cavalli e 910 Nm, capace di garantire un’esperienza di guida ancora più emozionante, facendo della EX90 non solo una scelta sicura ma anche sportiva.

In termini di ricarica, la EX90 è equipaggiata per affrontare viaggi lunghi grazie alla sua batteria da 111 kWh, che supporta ricariche a 22 kW in corrente alternata e a 250 kW in corrente continua. Questo si traduce in tempi di ricarica ridotti e una praticità d’uso elevata. Ciò è ulteriormente amplificato dalla funzione di carica bidirezionale, che consente al veicolo di alimentare dispositivi esterni, posizionando la Volvo EX90 come un partner versatile nei trasferimenti quotidiani e nei viaggi più lunghi.

La dinamica di guida è accentuata da uno sterzo preciso e diretto, che favorisce la reattività e la sicurezza nei cambi di corsia. Il sistema frenante, che integra la frenata rigenerativa con quella idraulica, contribuisce a una guida serena e controllata. Tuttavia, è importante notare che la modalità “one pedal feeling” potrebbe risultare a volte eccessivamente sensibile, rendendo necessaria una certa familiarizzazione per ottimizzarne l’uso. Con un’autonomia stimata di circa 600 km secondo il ciclo WLTP, l’EX90 si propone come un veicolo in grado di affrontare lunghe percorrenze con il giusto compromesso fra prestazioni e praticità, sebbene i test su strada possano rivelare un range effettivo inferiore, un fenomeno comune nel settore delle auto elettriche.

Prezzi e configurazioni disponibili

I prezzi della Volvo EX90 iniziano a 85.250 euro, rendendo il veicolo accessibile per chi cerca un’auto elettrica di lusso con un focus particolare sulla sicurezza e sulla tecnologia. La linea si articola in diverse varianti, tutte alimentate da una batteria di grande capacità, offrendo così ai clienti la possibilità di scegliere in base alle loro esigenze di potenza e funzionalità.

La versione d’ingresso, dotata di un motore singolo da 279 cavalli nella configurazione Core, rappresenta un’ottima opzione per chi desidera iniziare a esplorare il mondo delle auto elettriche senza rinunciare alla qualità Volvo. In alternativa, per chi desidera maggiori prestazioni, la versione twin motor, con un’erogazione di potenza di 408 cavalli, è proposta a partire da 91.150 euro. Inoltre, si possono scegliere varianti più equipaggiate come la Plus e la Ultra, il cui prezzo cresce rispettivamente a 95.600 e 102.200 euro.

Per coloro che cercano un’esperienza di guida ancora più emozionante, la versione twin motor performance, capace di erogare fino a 517 cavalli, parte da 100.650 euro nella configurazione Plus, giungendo a un costo di 107.250 euro nella versione Ultra. Questi prezzi riflettono non solo le prestazioni superiori, ma anche una dotazione tecnologica di alta gamma, tipica delle ammiraglie Volvo.

La gamma di configurazioni e prezzi della Volvo EX90 è studiata per soddisfare un ampio ventaglio di clienti, con un’offerta che spazia dalle varianti orientate alla massima efficienza e comfort, fino a quelle indirizzate a chi desidera le performance più elevate. Questa diversificazione rende l’EX90 non solo una scelta per chi desidera un’auto sicura ed ecologica, ma anche per chi cerca un’auto che non comprometta le prestazioni e il piacere di guida.

