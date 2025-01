Volume DEX di Solana supera quello combinato di Ethereum e Base in 24 ore

Solana supera Ethereum e Base in volume DEX

Il network Solana ha ottenuto un risultato significativo, superando sia Ethereum che Base in termini di volume di trading decentralizzato nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti da DefiLlama. Nel giorno del 6 gennaio, il volume di trading per i DEX basati su Solana ha raggiunto quasi ,8 miliardi, mentre Ethereum ha registrato un volume di ,7 miliardi e Base, la rete layer-2 più popolare di Ethereum, è rimasta a ,2 miliardi.

Questa crescita esponenziale del volume di trading sottolinea il ruolo sempre più rilevante di Solana nel panorama della finanza decentralizzata (DeFi) e la sua posizione di competitore diretto nei confronti di Ethereum. Non è solo il volume a far parlare di Solana; anche le metriche di performance del prezzo sono impressionanti: dal 2023, Solana (SOL) ha sovraperformato Ether (ETH) di circa otto volte, secondo i dati di TradingView.

In aggiunta, il valore totale bloccato (TVL) di Solana sta registrando tendenze in crescita, superando quello di Ethereum. Nel 2024, il TVL di Solana è aumentato di circa cinque volte, passando da circa ,4 miliardi a oltre ,5 miliardi, un segnale chiaro della fiducia degli investitori e dell’adozione crescente della rete. Questo balzo nel volume di trading e nel TVL evidenzia che sempre più trader al dettaglio si affacciano al mercato cripto attraverso Solana, alimentati da speculazioni attorno a memecoin e token basati su intelligenza artificiale.

Aumento del volume di trading su Solana

Nel 2024, il volume di trading su Raydium, il principale DEX di Solana, ha registrato un incremento notevole, superando annualmente le previsioni di crescita del settore. Partito da una media di circa 0 milioni all’inizio dell’anno, il volume delle transazioni è salito vertiginosamente a oltre miliardi entro la fine di dicembre, evidenziando una crescita di oltre dieci volte. Questo trend non è un caso isolato, poiché la rete di Solana ha attratto un numero crescente di trader, stimolati dalla dinamica evoluzione del mercato e dall’emergere di nuove opportunità di investimento.

In un contesto di crescente competizione tra le piattaforme DEX, Raydium ha anche superato Uniswap, il DEX leader di Ethereum, per volume di trading mensile in novembre, con un vantaggio del 30% equivalente a circa miliardi, secondo un report di Messari Research. Tuttavia, questo predominio ha subito un’inversione di tendenza a dicembre, quando Uniswap ha chiuso l’anno con un volume stratosferico di miliardi rispetto ai circa miliardi di Raydium.

I risultati ottenuti da Raydium sono attribuiti principalmente alla sua posizione dominante all’interno dell’ecosistema Solana. Il DEX cattura costantemente oltre il 60% del volume DEX giornaliero sulla rete layer-1, con un focus crescente sul trading di memecoin. Un report ha rivelato che i memecoin rappresentavano una porzione record del 65% del volume mensile di Raydium nel novembre scorso, segnalando una nuova era di speculazione e attività nel mercato dei DEX su Solana.

Dominanza di Raydium nel mercato DEX

Crescita dei memecoin e il loro impatto

Un fenomeno emergente nel panorama delle criptovalute è la crescente popolarità dei memecoins, una categoria di token che ha dimostrato un notevole impatto sul volume di trading e sull’adozione della rete Solana. Attualmente, i memecoin rappresentano una porzione significativa del mercato, con una capitalizzazione di mercato che si attesta attorno ai 0 miliardi, secondo le stime di CoinGecko. Questi token, inizialmente sviluppati come scherzi, hanno acquisito un seguito crescente, beneficiando sia del capitale di rischio che di speculazioni politiche.

In particolare, piattaforme come Pump.fun hanno mostrato risultati impressionanti. Questo protocollo, situato al vertice dei memecoin su Solana, ha segnato nel corso degli ultimi 30 giorni un volume di trading di quasi 0 milioni, posizionandosi come l’ottava blockchain più redditizia, subito sotto i colossi come Uniswap e Circle, l’emittente del USD Coin (USDC).

Questa espansione del mercato dei memecoin ha avuto importanti ripercussioni anche su Raydium, il principale DEX di Solana, dove questi token vengono frequentemente scambiati. La crescente domanda di memecoin ha spinto Raydium a catturare oltre il 65% del volume mensile totalizzato nel periodo di picco di novembre. La speculazione attorno a questi asset digitali ha non solo alimentato il volume di trading complessivo, ma ha anche coinvolto un numero crescente di trader al dettaglio, attratti dalla possibilità di guadagni rapidi e da un ambiente di trading dinamico.

Il successo di questi token, accoppiato all’innovazione continua nell’ecosistema Solana, evidenzia una nuova era di opportunità e sfide per gli investitori nel contesto della finanza decentralizzata. Il persistente interesse verso i memecoin continuerà a modellare il destino dei DEX su Solana, aprendo la strada a future interazioni e sviluppi di mercato.

Conclusioni sul futuro di Solana nel DeFi

Il contesto della finanza decentralizzata è in continua evoluzione, e Solana si sta affermando come un attore chiave nel settore. La crescente adozione della rete, supportata da un volume di trading in costante aumento e dal notevole successo dei DEX come Raydium, mostra che Solana non è soltanto in competizione con Ethereum, ma sta anche forgiando una propria identità distintiva, caratterizzata da velocità e costi di transazione inferiori.

La notevole crescita del valore totale bloccato (TVL) su Solana, che ha visto un incremento esponenziale, è un indicatore forte della fiducia degli investitori. Questo fenomeno è ulteriormente amplificato dall’emergere di nuovi prodotti basati su Solana, in particolare i memecoin, che hanno attirato un nuovo pubblico di trader al dettaglio. I memecoin non solo hanno aumentato il volume degli scambi ma hanno anche contribuito a coinvolgere un’utenza più ampia nel panorama cripto.

Guardando ai prossimi anni, l’ecosistema DeFi di Solana è destinato a espandersi ulteriormente. Le dinamiche di mercato suggeriscono che l’innovazione continua, abbinata a supporto istituzionale e a iniziative di sviluppo, potrebbe catalizzare una crescente attitudine positiva da parte degli investitori. Questo potrebbe tradursi in una posizione di forza di Solana come leader tra le piattaforme DeFi, capace di attrarre progetti innovativi e di sostenere un volume di trading sempre più elevato.

Inoltre, la comunità di sviluppatori e gli investitori stanno dimostrando un forte impegno verso la crescita e la sostenibilità del network. La compatibilità e l’integrazione di nuove tecnologie che migliorano l’esperienza utente sono elementi chiave che potrebbero determinare il destino futuro di Solana nel DeFi. La capacità della rete di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato e alle esigenze di traders e investitori resterà cruciale per il suo sviluppo a lungo termine.