Volo privato vs. prima classe: un lusso inaccessibile ai più. Il punto di vista di di Francesco D’Alessandro

“Il volo in aereo privato accessibile a tutti, o in sharing, è come comprare un Rolex falso”. (Francesco D’Alessandro, CEO FlyFreeAirways)

Nel mondo dei viaggi di lusso, la scelta tra un volo commerciale in prima classe e il noleggio di un jet privato è spesso oggetto di dibattito. Negli ultimi anni, alcune offerte di “jet sharing” o “empty legs” hanno cercato di far sembrare i voli privati più accessibili a un pubblico più ampio. Ma la realtà è ben diversa: il volo privato è e rimane un’esperienza di nicchia, riservata a chi cerca il lusso, esclusività, comfort e privacy senza compromessi.

L’illusione del Jet Sharing e degli Empty Legs: tra marketing e realtà

Se da un lato il jet sharing potrebbe sembrare una soluzione per rendere il volo privato più accessibile, dall’altro si scontra con una serie di limitazioni pratiche:

Disponibilità Limitata: Gli empty legs sono tratte che si liberano all’ultimo momento, spesso senza la certezza della partenza fino a poche ore prima. E se l’aereo venisse riprenotato da un cliente pagante? Il tuo viaggio salterebbe. Il concetto del volo privato è di avere piloti ed aereo sempre a disposizione anche quando le necessità del Cliente principale cambiano durante il viaggio.

Problemi di Coordinamento: Immagina di dover trovare altre 5 persone che vogliano viaggiare esattamente sulla tua stessa tratta, nello stesso giorno e alla stessa ora. Un’impresa quasi impossibile. Infatti gli empty legs vengono promossi ovviamente da tutti gli operatori del settore ma come business secondario, “a riempimento” e non come opzione principale.

Il Dilemma del Ritorno: Anche ammesso di trovare un empty leg per l’andata, come si organizza il ritorno? Un altro empty leg disponibile..con altre 5 persone che volano con te sulla stessa tratta, lo stesso giorno, alla stessa ora? Un volo commerciale, annullando il senso dell’esperienza di lusso? O peggio, pagare un volo privato solo per sé, a un costo esorbitante?

I veri costi a confronto

NB: vanno paragonati i costi del voli commerciali di prima classe (FIRST CLASS) e non di business class

Ecco una comparazione tra un volo privato (CONSIDERANDOLO SEMPRE PIENO ..ipotesi 6 posti) e la prima classe di un volo commerciale su alcune tratte europee

(Prezzi indicativi, soggetti a variazioni stagionali e disponibilità)



Perché il volo privato è e rimane un lusso d’élite

Il vero vantaggio di un jet privato non è (e non sarà mai) il prezzo, ma l’esperienza unica che offre:

Privacy Assoluta: Nessun contatto con altri passeggeri, nessuna attesa ai controlli di sicurezza.

Flessibilità Totale: Si vola dove e quando si vuole, senza dipendere dagli orari delle compagnie commerciali.

Servizi su Misura: Catering personalizzato, lounge private, equipaggio dedicato e persino la possibilità di atterrare in aeroporti minori, più vicini alla destinazione finale. NCC, Assicurazioni all inclusive, Lounge dedicate, Meet&Greet etc..

Francesco D’Alessandro (CEO di Fly Free Airways) -nella foto a destra- sottolinea quindi che il lusso non è per tutti, e non deve esserlo! Il volo privato è sicuramente più conveniente di un volo commerciale in first class anche se poi dipende da tanti fattori, dalle distanze etc.. ma non è questo e NON DEVE ESSERE questo il suo punto di forza!!!

Jet sharing ed empty legs non garantiscono la privacy e nemmeno l’esperienza di avere piloti ed aereo a disposizione e di cambiare rotte e tempi anche durante il volo / servizio.

L’idea che il volo privato possa diventare “popolare” è una trovata di marketing che non corrisponde alla realtà dei fatti. L’accesso esclusivo ai jet privati è e rimane riservato a una clientela d’élite, per la quale il lusso non è solo una questione di prezzo, ma di esperienza senza compromessi.

Chi vuole viaggiare in prima classe troverà sicuramente comfort elevati sui voli commerciali. Ma chi desidera il massimo in termini di personalizzazione, esclusività e lusso autentico, continuerà a scegliere il volo privato.

Poi ovvio che si cercheranno sempre dei meccanismi di compensazione e di premialità verso il Cliente. Nel caso di Fly Free Airways grazie alla rete di affiliazione con oltre 20.000 operatori del settore in tutto il mondo, l’operatore offre una Business Platinum Card con una serie di vantaggi esclusivi, Assicurazioni, Servizi esclusivi di Meet&Greet inclusi, VipLounge etc… e l’accumulo di miglia e un meccanismo di cash Back che può arrivare fino al 100%, con i voucher vacanze, in base alle miglia volate.

“Inoltre restituiamo al pianeta” afferma Francesco D’Alessandro “Con ogni volo che prenoti con noi, è inclusa la compensazione delle tue emissioni di carbonio, per consentire a te o alla tua azienda di tornare al pianeta. Compensare la tua impronta di carbonio dal tuo volo sosterrà progetti che non solo supportano la riduzione del carbonio, ma alleviano anche la povertà e migliorano la vita”.

🛫🛫🛫 Esclusività senza compromessi. Perché il vero lusso non si condivide. Si vive.✈️🔥

www.FlyFreeAirways.com