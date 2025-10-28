Volkswagen Group France sceglie innovazione italiana per servizi avanzati di assistenza stradale e mobilità sostenibile

Come hlpy ha rivoluzionato l’assistenza stradale con la sua piattaforma digitale

hlpy ha trasformato radicalmente il settore dell’assistenza stradale grazie a una piattaforma tecnologica avanzata, ideata per ottimizzare e digitalizzare ogni fase del servizio. Fondata nel 2020 a Milano, utilizza algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning per monitorare e gestire in tempo reale le richieste di assistenza, integrando clienti, operatori del customer care e rete di soccorso in un unico ecosistema digitale. Questo sistema intelligente consente una gestione efficiente delle chiamate di emergenza, interventi rapidi e una completa copertura di servizi che spaziano dal soccorso stradale alla riparazione e manutenzione del veicolo, fino al proseguimento del viaggio tramite veicolo sostitutivo o altri servizi correlati.

La piattaforma, progettata per eliminare la dipendenza da call center tradizionali, offre un’esperienza utente fluida e diretta, riducendo tempi di attesa e complessità burocratiche, rivoluzionando così dinamiche consolidate nel settore. Grazie all’approccio digitale e nativamente tecnologico, hlpy è in grado di anticipare le esigenze degli utenti, migliorare la qualità del servizio e fornire un’assistenza personalizzata, caratteristiche che stanno ridefinendo gli standard di eccellenza operativa nel comparto dell’assistenza stradale.

Il modello di business di hlpy si ispira ai colossi dell’economia digitale come Uber e Airbnb, che hanno innovato rispettivamente la mobilità e il turismo senza possedere direttamente le infrastrutture fisiche di riferimento. Allo stesso modo, hlpy coordina una rete capillare di fornitori di servizi esterni attraverso la propria piattaforma, garantendo scalabilità e flessibilità senza precedenti. Questo approccio ha permesso di competere efficacemente in un mercato tradizionalmente dominato da player storici e spesso legati a gruppi assicurativi, introducendo un paradigma completamente centrato sulla digitalizzazione e sull’efficienza operativa.

Dettagli dell’accordo tra Volkswagen Group France e hlpy

L’accordo tra Volkswagen Group France e hlpy rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione dei servizi di assistenza stradale nel mercato francese. Questa collaborazione, avviata con una fase di test operativo all’inizio di ottobre e destinata a essere pienamente operativa da novembre, prevede l’implementazione di un pacchetto di servizi completamente digitalizzati, tra cui spicca la chiamata d’emergenza elettronica “B-call”. Tale tecnologia garantisce una connessione continua tra il conducente e la piattaforma di hlpy, assicurando un intervento tempestivo e coordinato in ogni situazione di necessità.

Il progetto si focalizza sull’adozione di un modello digitale che semplifica l’interazione con l’utente, offrendo un’esperienza di assistenza più rapida, efficiente e trasparente. Volkswagen Group France ha scelto hlpy consapevole della capacità della scaleup italiana di integrare intelligenza artificiale e machine learning per ottimizzare la gestione degli interventi, migliorando sia la customer experience sia l’efficienza operativa globale dei servizi post-vendita.

Questa partnership testimonia l’intenzione di Volkswagen Group France di abbracciare un approccio innovativo e digitale, allineandosi alle nuove esigenze del mercato e dei consumatori. La digitalizzazione dei servizi di assistenza stradale non solo riduce i tempi di risposta e i costi operativi, ma anticipa le esigenze dell’utente, garantendo interventi più precisi e tempestivi. L’integrazione tra la piattaforma hlpy e le modalità operative del Gruppo favorisce inoltre una gestione più efficiente delle risorse, aprendo la strada a un nuovo modello di customer care nell’industria automobilistica europea.

In definitiva, l’accordo con hlpy consente a Volkswagen Group France di consolidare la propria leadership nel mercato francese dell’assistenza stradale, migliorando sensibilmente il livello di servizio offerto agli oltre quattro milioni di utenti e alle centinaia di migliaia di nuove immatricolazioni annue dei marchi Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT, CUPRA e Veicoli Commerciali. Questo progetto conferma la centralità dell’innovazione digitale nella strategia del Gruppo per affinare e potenziare la relazione con il cliente finale.

Impatto e prospettive di hlpy sul mercato francese e internazionale

hlpy rafforza la sua posizione strategica sul mercato francese, ampliando progressivamente la sua influenza a livello internazionale con una visione chiara di crescita e innovazione. Dal 2022, la filiale francese ha catalizzato l’attenzione degli operatori del settore grazie a un modello operativo digitale che ridefinisce completamente l’assistenza stradale, trasformando il modo in cui i clienti vivono il post-vendita. L’accordo con Volkswagen Group France ha accelerato questo processo, posizionando la Francia come primo mercato in Europa entro dodici mesi, davanti a Germania, Italia, Spagna e Austria.

Le previsioni indicano che entro il 2026 la gestione degli interventi di assistenza per il parco di veicoli in Francia supererà i 500.000 casi annui, generando un fatturato superiore a 30 milioni di euro. Questo traguardo sottolinea la capacità di hlpy di scalare efficacemente la propria piattaforma digitale e di offrire soluzioni altamente performanti e personalizzate, in grado di rispondere in modo tempestivo e preciso a una domanda crescente e sempre più esigente.

La chiave del successo di hlpy risiede nella sua tecnologia proprietaria, basata su intelligenza artificiale e machine learning, che consente di analizzare e gestire i dati in tempo reale, migliorando non solo l’efficienza operativa ma anche l’esperienza utente finale. Questa innovazione ha attratto investimenti significativi, come il round da 18 milioni di euro chiuso a settembre 2024, e l’acquisizione della società tedesca MySchleppApp, rafforzando la sua presenza nei principali mercati europei.

In un settore tradizionalmente ancorato a processi manuali e frammentati, hlpy sta imponendo uno standard di eccellenza basato sulla digitalizzazione completa, l’integrazione di servizi e l’ottimizzazione continua. Il modello adottato con Volkswagen Group France si configura così come un esempio virtuoso di trasformazione digitale, che potrà essere replicato e adattato a contesti europei più ampi, consolidando la posizione della scaleup italiana come attore di riferimento nell’assistenza stradale e nella mobilità smart a livello internazionale.