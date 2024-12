Vippona rivela dalla dipendenza: 1000 Euro al giorno tra alcol e sostanze

Fernanda Lessa: Una vita tra alcol e dipendenze

Nel corso della sua esperienza nel Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa ha aperto un capitolo importante della sua vita, rivelando un passato segnato da eccessi e dipendenze. La modella ha condiviso con il pubblico un racconto personale di sofferenza, legato ad alcolismo e all’uso di sostanze, descrivendo un periodo in cui la sua vita ruotava attorno a queste problematiche. Negli anni 2000, Lessa è arrivata a spendere anche 1.000 Euro al giorno per sostenere le sue abitudini, una situazione che ha avuto ripercussioni devastanti sulla sua esistenza.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex vippona ha sottolineato come l’alcol non fosse mai sufficiente a placare il suo bisogno di dimenticare i problemi. La modalità di vita sregolata, alimentata da una costante ricerca di fuga dalla solitudine e dai propri demoni, ha rappresentato per anni il suo quotidiano. Solo quando ha riconosciuto la gravità della situazione, ha deciso di intraprendere un percorso di cambiamento, cercando la strada verso la disintossicazione e un nuovo inizio. In questo cammino, il supporto di esperti si è rivelato fondamentale per la sua resilienza e la rinascita.

Il mondo della moda e le sue insidie

Nel contesto degli anni Novanta, il panorama della moda era caratterizzato da dinamiche complesse e, spesso, tossiche. Fernanda Lessa ha messo in luce quanto fosse diffusa la cultura dell’uso di sostanze all’interno di questo ambiente. “Pippavano in molti, anche di più,” si è espressa, sottolineando come, per alcune modelle, le droghe rappresentassero una strategia per mantenere il controllo del proprio peso e apparire al meglio per le sfilate e i servizi fotografici. Questa pratica, considerata quasi una norma, si intrecciava con stili di vita sregolati, fatti di eccessivi allenamenti e consumi di alcol.

Fernanda ha descritto il suo percorso lavorativo come un frenetico alternarsi di impegni che, da un lato, la portavano a viaggiare incessantemente attraverso il globo e, dall’altro, a ritrovarsi nei giorni di riposo circondata da alcol e sostanze. “Durante la settimana lavoravo moltissimo. Nel weekend mi sfondavo di alcol e droghe,” ha detto, evidenziando così un ciclo viziato che contribuiva ad alimentare la sua solitudine e il suo disagio interiore.

Il mondo della moda, scintillante e attraente, si rivelava spesso un’illusione, celando insidie pericolose. Le pressioni incessanti per apparire perfette e rispettare determinati canoni di bellezza portavano molte giovani donne a cercare scappatoie, trasformando il loro ambiente in un campo minato per la salute mentale e fisica. Gli avvertimenti della sua agenzia, che cercava di proteggerla da certe compagnie, cadevano nel vuoto, mentre Lessa si allontanava sempre di più da un equilibrio personale e dalla ricerca di stabilità emotiva.

La solitudine e la ricerca di aiuto

Fernanda Lessa ha riconosciuto che la sua vita, pur essendo apparentemente piena di successi, era segnata da una profonda solitudine. La carriera frenetica di modella l’aveva portata a viaggiare in tutto il mondo, ma questo non le aveva garantito le relazioni significative di cui aveva bisogno. “Non una casa, non una famiglia né un porto sicuro in cui approdare,” ha affermato, evidenziando l’assenza di legami duraturi che molti possono dare per scontati.

La sua condizione di isolamento si è fatta sempre più opprimente, soprattutto nei momenti di pausa dall’impegno lavorativo, quando la solitudine si trasformava in un peso insostenibile. Per alleviare tale fardello, Lessa ha iniziato a rifugiarsi nell’alcol e nelle sostanze, credendo che questi potessero offrire un’illusione temporanea di connessione e conforto. La verità, tuttavia, era che queste scelte alimentavano un senso di solitudine ancora più profondo.

Quando il peso delle sue dipendenze ha cominciato a diventare insostenibile, Fernanda ha compreso la necessità di chiedere aiuto. “Mi sono decisa a chiedere aiuto: ero troppo sola, dovevo prendere in mano la mia vita e svoltare,” ha dichiarato. Riconoscere questo divario tra la sua vita pubblica e l’interno del suo cuore è stato un passo cruciale. È in questo contesto che il supporto psicologico è diventato non solo auspicabile, ma fondamentale per il suo cammino di recupero. La presa di coscienza che non fosse sola in questa battaglia le ha dato la forza di avvicinarsi a professionisti del settore, illuminando la strada verso un recupero e una stabilità emotiva.

Il percorso verso la disintossicazione

Il cammino di Fernanda Lessa verso la disintossicazione non è stato privo di ostacoli, ma ha rappresentato un atto di coraggio e determinazione fondamentale per la sua vita. Dopo aver riconosciuto il peso schiacciante delle sue dipendenze, ha deciso di rivolgersi a professionisti nel settore della salute mentale e delle tossicodipendenze. “Il supporto psicologico in questi casi è fondamentale perché non soltanto ti aiuta a rialzarti, ma ti dà consapevolezza,” ha affermato l’ex modella, sottolineando l’importanza di avere una guida esperta in un momento così delicato e vulnerabile.

Fernanda si è avvalsa del SerT, il Servizio per le Tossicodipendenze, un’istituzione dedicata alla cura, prevenzione e riabilitazione di individui con problemi legati all’abuso di sostanze e alcol. La scelta di questo percorso ha coinciso con un ripensamento profondo della sua vita, permettendole di affrontare non solo le sue dipendenze, ma anche i traumi e le problematiche emotive che l’avevano condotta a tali comportamenti autodistruttivi. Lessa ha evidenziato come, all’apice della sua carriera, fosse circondata da una frenesia che mascherava un profondo senso di vuoto e solitudine, e solo iniziando questo percorso è riuscita a vedere la luce alla fine del tunnel.

Il processo di disintossicazione ha richiesto un grande investimento di tempo e pazienza. Attraverso terapie di gruppo e incontri individuali, ha potuto confrontarsi con le sue paure e fragilità. Questo ha rappresentato un’opportunità per sviluppare strategie di coping alternativi e ricostruire la propria vita. Lessa ha imparato che affrontare le proprie debolezze richiede forza, ma anche vulnerabilità; e che richiedere aiuto non è segno di debolezza, ma un passo fondamentale verso la guarigione. Con il passare del tempo, è riuscita a riacquistare il controllo della sua vita, passo dopo passo, costruendo un nuovo percorso verso la stabilità e il benessere.

Riflessioni sulla vita e sul supporto psicologico

La riflessione di Fernanda Lessa sui momenti più bui della sua vita mette in luce l’importanza cruciale del supporto psicologico nel processo di guarigione. Quando ha deciso di affrontare i demoni della sua vita, ha capito che non bastava solo un cambiamento di abitudini; era necessaria una ristrutturazione profonda della sua identità e delle sue relazioni. La modella ha parlato dell’importanza di avere qualcuno che possa guidarti attraverso il buio, fornendo non solo sostegno emotivo, ma anche strumenti pratici per affrontare le sfide quotidiane della vita.

Lessa ha dedicato molto tempo alla terapia, comprendendo quanto fosse fondamentale per il suo percorso personale. “Il supporto psicologico in questi casi è fondamentale perché non soltanto ti aiuta a rialzarti, ma ti dà consapevolezza,” ha dichiarato, mostrando così quanto la lucidità fosse un faro nel suo viaggio. La terapia non solo le ha offerto uno spazio per elaborare le sue esperienze traumatiche, ma l’ha anche spinta a esplorare le ragioni sottostanti alle sue dipendenze, creando un legame tra il suo passato e il presente.

Nel confronto con professionisti competenti, Fernanda ha potuto apprendere l’importanza della vulnerabilità: chiedere aiuto non è sinonimo di debolezza, ma un gesto coraggioso di chi desidera ricostruire la propria vita. Le sessioni di terapia, sia individuali che di gruppo, hanno rappresentato per lei un’opportunità per confrontarsi con altre persone che avevano vissuto esperienze simili, trovando un senso di comunità e sostegno reciproco.

Questa presa di coscienza non ha solo cambiato la sua prospettiva, ma ha iniziato a costruire una nuova identità per Lessa, libera dalle catene delle sue dipendenze. Attraverso la terapia, ha imparato a riconoscere e affrontare le sue emozioni, a mettere in discussione i pensieri negativi e a sviluppare strategie per affrontare le sfide della vita quotidiana. Questo approccio attivo all’autocura è diventato un elemento necessario della sua esistenza, contribuendo a un senso crescente di autonomia e benessere.