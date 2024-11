Vincitori del Italian Insurtech Summit 2024: Scopri le Innovazioni Emerse

Italian Insurtech Summit 2024: i vincitori delle tre macro-aree

Il 22 novembre, durante la conclusione della seconda giornata dell’Italian Insurtech Summit “Innovation Out Of The Box”, sono stati annunciati i vincitori delle tre macro-aree degli Awards per l’edizione 2024. Questi premi sono stati istituiti per onorare le aziende e gli individui che stanno guidando l’innovazione nel settore assicurativo, attraverso nuovi modelli operativi e soluzioni digitali. Dalla giuria di esperti sono stati selezionati candidati di spicco per ciascuna delle 17 categorie, in modo da riconoscere i contributi significativi delle imprese più innovative.

Per quanto riguarda la categoria “Insurance”, i premi sono andati a:

Insurance Digital Transformation: AXA

AXA User Interface Innovation: REALE MUTUA

REALE MUTUA Broker Tech Disruptor: WIDE GROUP in collaborazione con AVVALE

WIDE GROUP in collaborazione con AVVALE Insurance Product Innovation: GENERALI

GENERALI Insurance Finance Award: Nexteria

Nexteria Customer Experience Innovation: AXA e GENERALI WELION | Menzione per JESTOSOFT

Nella macro-area “Ecosystem”, i premi sono stati assegnati a:

Best Insurtech Collaboration: WOPTA ASSICURAZIONI | Menzione per VITESICURE

WOPTA ASSICURAZIONI | Menzione per VITESICURE Startup Insurtech of the year: Teckel Medical (MEDIKTOR) | Menzione per Onvalue Srl

Teckel Medical (MEDIKTOR) | Menzione per Onvalue Srl Telematics Insurance: Liberty Rider SAS

Liberty Rider SAS Digital Platform Excellence: bolttech

bolttech Excellence in Service innovation: Autoconnexa | Menzione per Muscope

Infine, nella categoria “Trailblazing”, i riconoscimenti sono stati conferiti a:

HR & Talent Attraction: Credemassicurazioni Spa | Menzione per MOOV

Credemassicurazioni Spa | Menzione per MOOV Diversity and Inclusion Insurance: AssicuraRE

AssicuraRE Bancassurance Best Practice: HELVETIA

HELVETIA Green Insurance Initiative: CA-ASSICURAZIONI

CA-ASSICURAZIONI Embedded Insurance: WOPTA | Menzione per MOOV

WOPTA | Menzione per MOOV Open Innovation HUB: GENERALI e Vittoria Hub

Questi premi non solo celebrano l’innovazione nel settore, ma evidenziano anche l’importanza di un approccio collaborativo per favorire lo sviluppo di un ecosistema assicurativo più competitivo e sostenibile.

I vincitori degli Italian Insurtech Awards 2024

Durante l’edizione 2024 dell’Italian Insurtech Summit, è stata celebrata l’innovazione nel settore assicurativo attraverso l’assegnazione di premi in diverse categorie, evidenziando i leader e le innovazioni che risaltano nel panorama attuale. La giuria, composta da esperti del settore, ha attentamente valutato le candidature, riconoscendo i progetti più significativi e impattanti.

Nella categoria “Insurance”, AXA ha ricevuto il prestigioso premio per la “Insurance Digital Transformation”, un riconoscimento che sottolinea la sua capacità di trasformare i processi aziendali attraverso l’adozione di tecnologie digitali avanzate. REALE MUTUA è stata premiata per la “User Interface Innovation”, grazie all’ottimizzazione dell’esperienza utente. WIDE GROUP, in collaborazione con AVVALE, ha catturato l’attenzione della giuria come “Broker Tech Disruptor”, evidenziando il potenziale innovativo delle piattaforme di intermediazione. Generali ha conquistato il premio per l'”Insurance Product Innovation”, segnando un passo avanti significativo nella creazione di prodotti assicurativi all’avanguardia. Il “Insurance Finance Award” è andato a Nexteria, premiato per le soluzioni finanziarie innovative proposte, mentre AXA e GENERALI WELION hanno condiviso il riconoscimento per la “Customer Experience Innovation”, con una menzione speciale per JESTOSOFT, che ha dimostrato un straordinario contributo relativamente alla soddisfazione del cliente.

Passando alla macro-area “Ecosystem”, il premio per la “Best Insurtech Collaboration” è andato a WOPTA ASSICURAZIONI, con una menzione per VITESICURE per il loro significativo approccio collaborativo. Teckel Medical (MEDIKTOR) è stata nominata “Startup Insurtech of the year”, evidenziando l’innovazione nel campo dell’assicurazione sanitaria, e ha ricevuto una menzione per Onvalue Srl. La categoria “Telematics Insurance” ha visto Liberty Rider SAS come vincitore, mentre bolttech è stata riconosciuta per la sua “Digital Platform Excellence”. Infine, Autoconnexa ha ricevuto il premio per “Excellence in Service Innovation”, con una menzione per Muscope.

Nel settore “Trailblazing”, il premio per “HR & Talent Attraction” è stato assegnato a Credemassicurazioni Spa, con MOOV che ha ricevuto una menzione per le sue pratiche innovative nel reclutamento. AssicuraRE è stata premiata per “Diversity and Inclusion Insurance”, mentre HELVETIA ha contribuito significativamente con la sua “Bancassurance Best Practice”. CA-ASSICURAZIONI ha ricevuto il premio per la “Green Insurance Initiative”, riconoscendo l’impegno verso la sostenibilità. WOPTA ha preso il premio per “Embedded Insurance”, con una menzione per MOOV. Infine, il “Open Innovation HUB” è stato riflettuto nella collaborazione tra GENERALI e Vittoria Hub, sottolineando l’importanza dell’innovazione aperta nel settore.

Riflessioni sulla partecipazione e l’innovazione

La quinta edizione dell’Italian Insurtech Summit ha messo in evidenza non solo le innovazioni premiate, ma anche l’evoluzione della partecipazione nel settore assicurativo. Con oltre 1.600 partecipanti in loco e 86.000 utenti collegati in streaming, l’evento ha dimostrato un grande interesse trasversale nei confronti dell’insurtech. Un dato significativo è che il 38% dei partecipanti non proviene diretamente dal mercato assicurativo, un chiaro indicativo del valore del summit nel diffondere conoscenza e innovazione oltre i confini tradizionali del settore. Questa diversità ha arricchito le discussioni eha permesso la fusione di idee tra professionisti provenienti da ambiti differenti.

Il tempo medio di collegamento online, di 1,5 ore, riflette un impegno significativo nei contenuti proposti, mentre i partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia, Nord, Centro e Sud, testimoniano un interesse omogeneo su tutto il territorio nazionale. L’approccio inclusivo del summit ha reso possibile l’emergere di nuove prospettive e ha favorito il networking tra aziende tradizionali e startup emergenti.

Simone Ranucci Brandimarte, Presidente della Italian Insurtech Association (IIA), ha sottolineato come il summit abbia segnato un passo importante verso una maggiore digitalizzazione e inclusione del settore assicurativo. Il crescente numero di adesioni e le candidature presentate agli Awards evidenziano l’esistenza di un ecosistema di innovazione in fermento, dove le aziende cercano attivamente soluzioni per migliorare non solo i propri servizi, ma anche l’esperienza del cliente.

In questo contesto, l’impatto di collaborazioni tra corporazioni consolidate e startup technology-driven è divenuto sempre più evidente, dimostrando che l’innovazione non è appannaggio solo di chi opera nell’assicurativo, ma si alimenta anche di esperienze e competenze esterne. Questa sinergia rappresenta una leva fondamentale per creare un futuro dinamico e competitivo nel panorama dell’insurtech.

Collaborazioni tra compagnie e startup insurtech

La crescente interazione tra compagnie assicurative tradizionali e startup insurtech ha rappresentato un tema centrale nel corso della quinta edizione dell’Italian Insurtech Summit. Le aziende del settore assicurativo, in un’epoca di radicale trasformazione digitale, stanno riconoscendo l’importanza di allearsi con startup innovative per affrontare le sfide emergenti e per rispondere a un mercato in rapida evoluzione. Simone Ranucci Brandimarte, Presidente della Italian Insurtech Association (IIA), ha evidenziato come queste collaborazioni stiano contribuendo a costruire un ecosistema assicurativo non solo più moderno ma anche estremamente competitivo.

Le compagnie, ormai consapevoli che l’innovazione deve essere un processo condiviso, cercano attivamente startup con proposte disruptive e tecnologie all’avanguardia. Tra i vincitori degli Italian Insurtech Awards 2024, WOPTA ASSICURAZIONI ha ricevuto il riconoscimento per la “Best Insurtech Collaboration”, con una menzione speciale per VITESICURE, simbolo di come una partnership strategica possa portare a realizzazioni significative nel settore. Questa sinergia rappresenta uno strumento cruciale per le aziende, in quanto permette di integrare nuove tecnologie nei loro modelli di business esistenti, offrendo soluzioni più personalizzate e orientate al cliente.

L’analisi delle categorie premiate ha posto in risalto un trend crescente verso collaborazioni che spaziano dagli aspetti tecnologici alle pratiche di sostenibilità, dal miglioramento della customer experience all’ottimizzazione dei processi operativi. Nella macro-area “Trailblazing”, ad esempio, CA-ASSICURAZIONI è stata premiata per la sua iniziativa di Green Insurance, un chiaro esempio di come le startup stiano contribuendo a promuovere una trasformazione sostenibile all’interno dell’intero settore.

Guardando al futuro, l’intenzione della Italian Insurtech Association è di continuare a facilitare questi legami, riconoscendo come il futuro dell’insurtech sia fortemente legato alla capacità di attrarre e gestire talenti provenienti da contesti diversi. La continua contaminazione tra settore assicurativo e startup tecnologiche si preannuncia essenziale per rispondere a una clientela ogni giorno più esigente. Sarà fondamentale mantenere questa dinamica per garantire il progresso e l’innovazione nella nostra industria.

Prospettive future dell’Insurtech in Italia

Italian Insurtech Summit 2024: prospettive future dell’Insurtech in Italia

Il panorama dell’insurtech in Italia si presenta in continua evoluzione, con un’attenzione crescente su come questo settore possa adattarsi e rispondere alle sfide future. Dopo il successo dell’Italian Insurtech Summit 2024, è chiaro che le opportunità sono ampie, e le aziende sono pronte a sperimentare nuove strategie. Con il crescente numero di adesioni e le candidature partecipative agli Awards, emerge un ecosistema vivace, caratterizzato dalla sinergia tra tradizione e innovazione.

L’Italian Insurtech Association, già proiettata verso il 2025, intende organizzare tre eventi dedicati, culminanti nella sesta edizione del summit. Questo approccio suggerisce un’esigenza di coinvolgere player globali e di posizionare l’Italia come un hubs strategico per l’innovazione assicurativa. La volontà di espandere la portata internazionale di tali eventi riflette l’importanza di attrarre non solo investimenti, ma anche collaborazioni significative con operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

Le prossime sfide per il settore includeranno l’implementazione di tecnologie emergenti e l’adozione di pratiche sostenibili per affrontare le crescenti richieste dei consumatori in termini di personalizzazione e responsabilità sociale. In questo contesto, l’integrazione di intelligenza artificiale, machine learning e blockchain non solo rappresenta un vantaggio competitivo, ma diventa una necessità per garantire efficienza e trasparenza nei processi assicurativi.

Inoltre, l’interazione tra compagnie assicurative e startup tecnologiche, già evidente durante il summit, suggerisce che il futuro dell’insurtech sarà sempre più caratterizzato da una mentalità aperta e collaborativa. Adottare una cultura dell’innovazione e della condivisione delle conoscenze sarà fondamentale per affrontare la trasformazione digitale e per costruire un settore sostenibile, customer-centric e in grado di rispondere prontamente alle esigenze emergenti del mercato.

Mentre il settore si prepara ad affrontare nuove sfide, il focus su innovazione, sostenibilità e collaborazione sarà cruciale. Questi elementi non solo garantiranno la resilienza delle aziende, ma contribuiranno a creare un ecosistema insurtech che potrà prosperare in un contesto sempre più globale e interconnesso.