Vietnam Sviluppa un Quadro Normativo per la Regolamentazione delle Risorse Digitali

Inquadramento della normativa sui beni digitali in Vietnam

Il Vietnam si prepara a implementare un quadro normativo per i beni digitali entro la fine di marzo, in linea con un’iniziativa più ampia volta a stimolare la crescita economica. Secondo le notizie locali, questa decisione è stata presa dopo che il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha firmato la Direttiva No. 05, che fissa un obiettivo di crescita nazionale dell’8% o più entro il 2025. Il Ministero delle Finanze e la Banca Statale del Vietnam sono stati incaricati di elaborare e presentare proposte per la regolamentazione delle criptovalute entro la fine di questo mese. “Il Partito ha dato indicazioni, il Governo ha concordato, l’Assemblea Nazionale ha acconsentito, il Popolo ha supportato e la Patria ha sperato,” ha affermato Chính, annunciando la proposta. Si prevede che il quadro legale offrirà maggiore chiarezza alle aziende del settore, facilitando l’accesso ai finanziamenti e garantendo un ambiente operativo sicuro.

Situazione attuale degli asset digitali in Vietnam

Attualmente, le transazioni di beni digitali in Vietnam si trovano in una zona grigia dal punto di vista legale, poiché il paese non ha ancora ufficialmente riconosciuto questa classe di attivi. Nonostante ciò, il trading di criptovalute è molto diffuso, con numerose aziende che scelgono di registrarsi all’estero, in località come Singapore e gli Stati Uniti, per evitare le normative locali. Questa situazione ha portato a una perdita di entrate fiscali e a svantaggi competitivi per le aziende domestiche. In risposta a queste problematiche, funzionari governativi stanno sottolineando la necessità di una regolamentazione completo, che possa finalmente mettere ordine in un mercato in espansione. Attualmente, il Vietnam è classificato al quinto posto nel Global Crypto Adoption Index 2024 dell’azienda di analisi blockchain Chainalysis, segnalando una crescente presenza del cripto nel panorama economico nazionale. Durante il periodo 2023-2024, gli investimenti nel mercato blockchain in Vietnam hanno superato i 105 miliardi di dollari. Un rappresentante del Ministero delle Finanze ha dichiarato: “Creare questo quadro normativo aiuterà le aziende ad accedere al capitale bancario e fornirà un ambiente più sicuro e trasparente per le transazioni cripto.”

Confronto con le normative nella regione asiatica

Il Vietnam mira a mettersi al passo con le normative sui beni digitali adottate da altri hub finanziari asiatici, come Singapore e Hong Kong. Queste regioni hanno già implementato regolamentazioni ben definite per i cripto asset, mostrando un approccio proattivo nei confronti dell’industria della blockchain. Singapore, ad esempio, ha stabilito un quadro normativo sotto il Payment Services Act (PSA) del 2019, il quale richiede che i fornitori di token di pagamento digitale aderiscano a rigide procedure di conformità e licenze. Nel 2024, l’Autorità Monetaria di Singapore (MAS) ha concesso 13 licenze di Major Payment Institution (MPI) a piattaforme di scambio cripto, facilitando così l’espansione e la crescita del settore.

D’altra parte, Hong Kong ha intrapreso misure simili per consolidare la sua posizione nel mercato globale dei cripto asset, lanciando il piano “ASPIRe” per la crescita del mercato delle risorse digitali. Questo piano si articola su cinque pilastri fondamentali: Accesso, Sicurezza, Prodotti, Infrastrutture e Relazioni, e mira a promuovere un ambiente di trading favorevole. Fino all’inizio del 2024, la Commissione per i Titoli e i Futures di Hong Kong ha già licenziato dieci piattaforme di trading di beni virtuali, con l’intento di espandere ulteriormente il regime di licenze per includere anche il trading OTC e i servizi di custodia.

Queste iniziative nei principali centri finanziari asiatici non solo stabiliscono un chiaro quadro normativo, ma favoriscono anche investimenti internazionali e innovazioni nel settore tecnologico, rappresentando un esempio positivo per il Vietnam, che è attualmente in fase di attuazione della propria legislazione sui beni digitali.