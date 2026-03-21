Home / SPETTACOLI & CINEMA / Verissimo anticipazioni weekend con Silvia Toffanin, tutti gli ospiti in studio

Verissimo 21 e 22 marzo 2026: ospiti, temi forti e musica

Verissimo, il talk del weekend di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, torna sabato 21 alle 16:30 e domenica 22 marzo 2026 alle 15:30 dagli studi Mediaset di Cologno Monzese.

Al centro, interviste esclusive a protagonisti di cinema, sport, musica e cronaca, con spazio a testimonianze forti e richieste di giustizia.

Le puntate puntano a coniugare intrattenimento, approfondimento umano e sensibilizzazione su temi delicati, consolidando il ruolo del programma come punto di riferimento del pomeriggio televisivo italiano.

In sintesi:

Intervista–ritratto all’attrice e regista Jasmine Trinca sul nuovo film “Gli occhi degli altri”.

sul nuovo film “Gli occhi degli altri”. Da Sanremo 2026 arrivano in studio Sal Da Vinci , Raf ed Ermal Meta .

arrivano in studio , ed . La testimonianza drammatica di Gisèle Pelicot e il suo libro “Un inno alla vita”.

e il suo libro “Un inno alla vita”. Nuovo appello di Loredana e Manuela per la morte di Margaret Spada.

Ospiti e contenuti delle puntate di sabato e domenica

La puntata di sabato 21 marzo 2026 si apre con un lungo ritratto di Jasmine Trinca, che presenta il film “Gli occhi degli altri”, occasione per ripercorrere carriera, scelte artistiche e sfide registiche.

Spazio poi allo sport con Michela Moioli, campionessa di snowboard e volto delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, che racconterà preparazione, infortuni e ambizioni olimpiche.

In studio anche la cantautrice Giusy Ferreri, che ripercorre successi e nuove uscite musicali, e il ritorno televisivo di Pierpaolo Pretelli, dall’esperienza a Striscia la notizia e GF VIP ai progetti attuali, insieme alla iena Nina Palmieri.

La pagina di cronaca vede protagonista Chiara Balistreri, che interviene sullo sconto di pena concesso in appello al suo ex compagno Gabriel Constantin, condannato a cinque anni e nove mesi per maltrattamenti e lesioni.

Domenica 22 marzo 2026 il focus si sposta sulla musica: ospite Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con la hit “Per sempre sì”, che racconterà il dietro le quinte della vittoria.

Dalla stessa kermesse arrivano in studio anche Raf ed Ermal Meta, chiamati a commentare brani, classifiche e prospettive discografiche.

Altissimo impatto emotivo promette l’intervista a Gisèle Pelicot, che racconterà come il marito l’abbia narcotizzata per anni per farla violentare da oltre cinquanta uomini, una storia che la donna ha già affidato al libro autobiografico “Un inno alla vita”.

Dal mondo di Amici 26 arrivano i professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, pronti al serale, mentre in chiusura torna la cronaca con la richiesta di verità e giustizia di Loredana e Manuela, madre e sorella di Margaret Spada, morta nel novembre 2024 dopo una rinoplastica definita “banale”.

Il ruolo di Verissimo tra intrattenimento e racconto del Paese

Con questo doppio appuntamento del 21 e 22 marzo 2026, Verissimo conferma un posizionamento ibrido tra talk di intrattenimento e spazio di racconto sociale.

L’alternanza tra star dello spettacolo, sportivi olimpici, big di Sanremo e vittime di vicende giudiziarie o di violenza di genere risponde a un’esigenza di pubblico che cerca leggerezza, ma anche contesto e testimonianze autorevoli.

Le interviste di Silvia Toffanin puntano su empatia e continuità narrativa, seguendo nel tempo storie già note al pubblico – come quelle di Chiara Balistreri o dei familiari di Margaret Spada – e offrendo loro una piattaforma nazionale per mantenere alta l’attenzione mediatica su processi, indagini e responsabilità sanitarie.

In questa cornice, la trasmissione consolida un ruolo centrale nel pomeriggio televisivo, incidendo sulla conversazione pubblica più di un semplice rotocalco leggero.

FAQ

Quando vanno in onda le nuove puntate di Verissimo?

Le puntate vanno in onda sabato 21 marzo 2026 alle 16:30 e domenica 22 marzo 2026 alle 15:30 su Canale 5.

Chi sono gli ospiti principali di Verissimo sabato 21 marzo 2026?

Sabato vengono intervistati Jasmine Trinca, Michela Moioli, Giusy Ferreri, Pierpaolo Pretelli, Nina Palmieri e Chiara Balistreri con il suo sfogo in studio.

Quali artisti di Sanremo 2026 saranno presenti a Verissimo?

Saranno ospiti il vincitore Sal Da Vinci con “Per sempre sì”, oltre ai cantautori Raf ed Ermal Meta, protagonisti del Festival di Sanremo 2026.

Chi è Gisèle Pelicot e cosa racconterà in trasmissione?

Gisèle Pelicot è una donna sopravvissuta a abusi sistematici organizzati dal marito; presenterà il suo libro autobiografico “Un inno alla vita”.

Qual è la fonte delle informazioni su queste puntate di Verissimo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.