Verdiana svela il suo nuovo brano dopo il successo a Sanremo

Esperienze recenti di Verdiana

A distanza di poco tempo dalla sua affermazione a Tale e Quale Show, Verdiana Zangaro si presenta con rinnovato entusiasmo, pronta a intraprendere nuovi importanti percorsi artistici. In un’intervista esclusiva rilasciata a SuperguidaTv, la cantante ha condiviso i retroscena della sua esperienza nel noto talent show condotto da Carlo Conti, commentando come questa avventura sia stata altamente formativa. “Tale e Quale Show ha rappresentato un’opportunità unica—ha dichiarato Verdiana—non mi aspettavo di riuscire a portare a termine le imitazioni e sono rimasta piacevolmente sorpresa dal risultato”.

LUGANO FINANCE FORUM: il tuo biglietto speciale scontato a CHF 49. Richiedilo subito CLICCA QUI

La partecipazione al talent ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera, fungendo da trampolino di lancio per le future iniziative artistiche. Tuttavia, Verdiana ha manifestato una lieve delusione per non aver potuto interpretare Whitney Houston, artista a cui si è sempre ispirata. “Sarebbe stato un sogno realizzato, ma a causa delle polemiche sul blackface, la produzione ha deciso di evitare questa imitazione. Ho cresciuto con il mito di Whitney Houston e la sua musica ha sempre fatto parte della mia vita”, ha aggiunto l’artista.

Questa riflessione non solo evidenzia l’amore di Verdiana per la musica, ma rivela anche la sua consapevolezza e responsabilità nei confronti delle tematiche sociali che la musica oggi deve affrontare. La vittoria a Tale e Quale Show ha senza dubbio segnato una tappa cruciale nel suo percorso, confermandola come una delle interpreti più promettenti del panorama musicale italiano.

Il successo a Tale e Quale Show

La recente vittoria di Verdiana Zangaro a Tale e Quale Show ha sicuramente rappresentato un momento di grande significato nella sua carriera musicale. In un’intervista a SuperguidaTv, la cantante ha preso parte a una riflessione profonda riguardo l’impatto che questa esperienza ha avuto su di lei. “Tale e Quale Show è stata un’esperienza incredibile,” ha affermato. “Non avrei mai pensato di riuscire a portare a termine le varie imitazioni, e questo è stato a dir poco sorprendente.” Questa modalità di reinterpretare i grandi successi della musica ha consentito a Verdiana di esplorare nuove dimensioni della sua vocalità e della sua presenza scenica, risultando in un successo che le ha aperto porte finora inaccessibili.

Nonostante l’entusiasmo, l’artista ha voluto sottolineare una nota di rammarico riguardo la sua ambizione di rappresentare Whitney Houston nel corso delle esibizioni. “Mi sarebbe piaciuto imitare Whitney Houston, ma a causa delle discussioni sul blackface la produzione ha preferito evitare questa interpretazione,” ha dichiarato. Questo punto segnala non solo l’ammirazione che Verdiana nutre per la leggendaria cantante, ma anche la sua sensibilità alle tematiche contemporanee riguardanti la rappresentazione artistica.

Il percorso di Verdiana all’interno di Tale e Quale Show ha superato le sue aspettative, confermandola come una delle interpreti emergenti nel panorama musicale italiano. La sua vittoria non è solo un traguardo personale ma una vera e propria rinascita artistica, che preannuncia sfide e opportunità future. Grazie a questa nuova visibilità, la cantante ora mira a proseguire lungo il suo cammino, consapevole che gli scenari futuri potrebbero riservare ulteriori sorprese e realizzazioni significative.

Progetti futuri e sogni di Sanremo

A pochi passi dalla recente affermazione nel talent show Tale e Quale, Verdiana Zangaro si concentra ora su nuovi orizzonti musicali, con un sogno ben chiaro in mente: calcare il prestigioso palco del Festival di Sanremo. Nella sua intervista a SuperguidaTv, Verdiana ha rivelato il desiderio di partecipare a uno dei festival più emblematici e significativi nel panorama musicale italiano. “Sanremo è un palcoscenico importante per ogni artista,” ha dichiarato, sottolineando l’importanza di questo evento nella carriera di un musicista.

La cantante ha già fatto un passo avanti in questa direzione, comunicando di avere presentato un brano con il gruppo Le Deva. Sebbene lo storico progetto musicale esista da anni, Verdiana ha manifestato una sincera speranza per un riscontro positivo, pur essendo consapevole delle sfide legate alla loro posizione nel panorama musicale attuale. “Incrociamo le dita, anche se siamo consci che il nostro progetto è rimasto un po’ nel limbo,” ha aggiunto, evidenziando le difficoltà e le complessità che molti artisti emergenti devono affrontare.

Un altro punto cruciale sollevato da Verdiana è la questione delle quote rosa nella musica. La cantante ha notato come, sebbene la rappresentanza femminile nel settore sia sempre stata scarsa, il recente Sanremo abbia dedicato maggiore spazio alle voci femminili, ammettendo che altri artisti stanno finalmente ricevendo la visibilità che meritano. Questo cambiamento è particolarmente significativo per gruppi come Le Deva, che hanno lavorato instancabilmente per affermarsi nel panorama musicale. Verdiana e le sue compagne si trovano quindi all’incrocio tra passione, determinazione e speranza, pronte a cogliere l’opportunità di brillare al Festival.

Collaborazione con Le Deva

La formazione musicale Le Deva, di cui Verdiana Zangaro è uno dei volti principali, è stata creata nel 2016 con l’intento di portare una ventata di freschezza e innovazione nella musica italiana. Il gruppo, composto anche da Greta Manzi e Roberta Pompa, si distingue per l’originalità e l’energia delle proprie interpretazioni, puntando non solo sulla qualità vocale, ma anche sull’interazione con il pubblico. Verdiana si è espressa a riguardo con entusiasmo, sottolineando il forte legame artistico che unisce le tre cantanti: “Insieme lavoriamo per proporre un repertorio che possa colpire e intrattenere.”

Attualmente, il gruppo ha presentato un brano con l’ambizione di partecipare al Festival di Sanremo, un palcoscenico che rappresenta un’opportunità d’oro per gli artisti emergenti. Verdiana ha affermato: “Il nostro sogno è farci notare e finalmente dare il giusto riconoscimento al nostro lavoro.” Nonostante le difficoltà legate al lungo itinerario musicale, il gruppo è determinato a proseguire sulla propria strada, consapevole delle sfide che l’industria musicale può presentare. “Siamo un progetto che è cresciuto nel tempo, ma ci rendiamo conto che la nostra visibilità è stata limitata,” ha aggiunto.

Il fattore che rende Le Deva unici è la loro capacità di connettersi con le esperienze delle donne nel mondo della musica. Verdiana ha accennato alla crescente attenzione che il Festival di Sanremo sta riservando alle voci femminili, un cambiamento che le donne nel settore hanno atteso a lungo. “L’ultimo Sanremo ha dato ampio spazio alle artiste, e questo è un segnale positivo per noi,” ha dichiarato. La speranza è pertanto che, attraverso le loro esibizioni, Le Deva possano contribuire a questo rinnovamento e a far emergere nuove voci femminili, dando così vita a una vera e propria rivoluzione musicale.

Il legame con Maria De Filippi

Maria De Filippi ha avuto un ruolo cruciale nella carriera di Verdiana Zangaro, fungendo da mentore per la giovane cantante. La sua partecipazione ad Amici, uno dei programmi più seguiti e amati della De Filippi, ha infatti segnato l’inizio della sua notorietà nel panorama musicale italiano. In un’intervista recente, Verdiana ha avuto parole di ringraziamento per la conduttrice, evidenziando l’impatto che ha avuto sul suo percorso artistico: “A Maria devo tantissimo, ha contribuito a farmi conoscere al grande pubblico e a farmi apprezzare per quello che sono.”

Tuttavia, dopo il trionfo a Tale e Quale Show, la cantante ha rivelato di non essere riuscita a contattare Maria. “Avevo il suo numero, ma sembra che l’abbia cambiato,” ha spiegato. “Ho provato a scriverle, ma non ho avuto fortuna.” La mancanza di contatti non ha comunque offuscato la riconoscenza di Verdiana nei confronti di Maria, con la speranza che un giorno possano riunirsi nuovamente: “Ho sempre un bel ricordo di lei e mi piacerebbe riabbracciarla.” Questo desiderio sottolinea quanto sia forte il legame emotivo che unisce Verdiana alla figura della De Filippi, riconosciuta non solo come leader di un programma di successo, ma anche come una reale forza che ha incentivato nuovi talenti.

La carriera di Verdiana testimonia il potere delle opportunità che si creano attraverso i talent show. Questi spazi non sono solo vetrine per il talento, ma esperienze formative che plasmano gli artisti. Tuttavia, la cantante ha anche messo in luce le sfide che derivano da un’iniziale esposizione mediatica, esprimendo la consapevolezza che il mondo dello spettacolo può essere tanto esigente quanto gratificante. Il legame con De Filippi, quindi, rappresenta un simbolo della crescita e dell’evoluzione di Verdiana, un tassello fondamentale della sua storia professionale. Rimanere in contatto con chi ha creduto in lei fin dall’inizio continua a essere parte del suo percorso di crescita personale e artistica.