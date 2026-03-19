Venture capital italiano verso record, crescita trainata da mega operazioni su startup e scaleup

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Venture Capital in Italia, 2025 anno di svolta per investimenti e round

Il mercato del Venture Capital italiano nel 2025 raggiunge circa 1,5 miliardi di euro, massimo storico per il Paese, secondo il Venture Capital Scanner di Bain & Company Italia.

La crescita, pari a circa +40% rispetto al 2024, supera nettamente la media europea (+3,8%), grazie soprattutto a round di dimensioni maggiori.

In totale vengono chiuse 262 operazioni, leggermente in calo, ma con ticket medi molto più elevati.

Il motore principale è il comparto Tech, affiancato da un’Healthcare in rapida espansione, mentre la Lombardia consolida il proprio ruolo di hub nazionale dominante.

Nonostante i progressi, l’Italia pesa ancora solo per circa il 3% sul mercato europeo, restando distante da Regno Unito, Francia e Germania.

Per gli operatori, il 2025 rappresenta il momento cruciale per trasformare la crescita ciclica in sviluppo strutturale dell’ecosistema.

In sintesi:

Investimenti di Venture Capital in Italia a 1,5 miliardi, massimo storico e +40% anno su anno.

Forte aumento della dimensione media dei round, 5,8 milioni, con 262 operazioni complessive.

Tech e Healthcare concentrano oltre il 70% del valore, con focus su deep tech e embodied AI.

Lombardia catalizza il 63% degli investimenti e il 29% delle startup e PMI innovative nazionali.

Dati, dinamiche dei round e confronto con l’Europa

Emanuele Veratti, Senior Partner e Digital Practice Leader Italia di Bain & Company, definisce il 2025 *“un anno molto positivo per il Venture Capital italiano”*, sottolineando come il risultato rifletta anche *“una maggiore qualità delle aziende finanziate”*.

Le 262 operazioni del 2025 segnano un lieve -5% rispetto al 2024, ma la dimensione media dei round cresce del +48%, fino a 5,8 milioni di euro. Le prime sei operazioni assorbono circa il 50% del capitale, evidenziando la spinta dei mega-deal.

Le fasi Early e Late Stage valgono il 74% degli investimenti, mentre Angel, Pre-Seed e Seed pesano il 26% in valore ma il 68% per numero di deal.

Gianmarco Rallo, Senior Manager di Bain & Company, osserva che circa il 40% del capitale continua a finanziare startup al primo round, un segnale di tenuta dell’accesso ai capitali nelle fasi iniziali.

A livello europeo, il 2025 si chiude con circa 52 miliardi di euro investiti (+3,8%). Regno Unito, Francia e Germania restano i principali hub, mentre l’Italia, pur crescendo più velocemente (+40% contro Francia ~0% e Germania -6,5%), rappresenta solo il 3% del totale.

Tech, Healthcare e Lombardia ridisegnano la mappa dell’innovazione

Per dimensione dei deal, il 46% del valore investito in Italia è concentrato in Mega e Large Deal, vicino al 52% europeo, ma il mercato resta più esposto agli Small Deal (29% contro 16% UE). Il Seed pesa il 22% del valore, il doppio della media europea (11%).

Il comparto Tech guida il mercato con circa 760 milioni di euro (50% del totale, contro il 42% europeo), trainato dal deep tech e dalla cosiddetta physical o embodied AI, inclusa la robotica umanoide.

*“Oggi si contano oltre 20 player globali nella robotica umanoide; il mercato potrebbe valere tra 150 e 200 miliardi entro il 2035”*, evidenzia Gianmarco Rallo, ricordando il predominio competitivo di Stati Uniti e Cina, ma anche i primi segnali positivi in Italia ed Europa.

L’Healthcare raggiunge circa 339 milioni di euro (22% del totale, contro 15% in Europa), confermandosi area in cui il Paese riesce a trasformare ricerca e competenze clinico-scientifiche in innovazione finanziabile. Restano invece sottodimensionati i settori Energy e Financial Services.

Lombardia laboratorio centrale e sfida per la diffusione territoriale

Nel 2025 la Lombardia consolida il proprio ruolo di hub nazionale del Venture Capital: circa 1 miliardo di euro di investimenti (63% del totale) e 120 operazioni (46%).

Seguono il Lazio con 227,6 milioni di euro (15%) e 29 deal, e la Liguria, che pur con soli 7 deal mostra un ticket medio elevato (13,6 milioni di euro).

Piemonte e Toscana mantengono un’attività significativa in termini di numero di operazioni, mentre il resto del Paese evidenzia volumi più ridotti e frammentati, confermando la concentrazione geografica degli investimenti nel Nord.

La Lombardia è anche la prima regione per numero di startup e PMI innovative attive: circa 4.160 realtà, pari al 29% del totale nazionale (14.358), davanti a Lazio (~1.675; 12%) e Campania (~1.650; 12%). La regione catalizza oltre il 60% degli investimenti cumulati raccolti dalle startup innovative tra il 2016 e il 2025, esprimendo una capacità di attrarre capitali superiore al proprio peso numerico e ponendosi come banco di prova per politiche di scaling nazionale.

FAQ

Quanto valgono gli investimenti di Venture Capital in Italia nel 2025?

Nel 2025 gli investimenti di Venture Capital in Italia ammontano a circa 1,5 miliardi di euro, massimo storico, con una crescita stimata intorno al +40% rispetto al 2024.

Qual è la dimensione media dei round di Venture Capital in Italia?

Nel 2025 la dimensione media dei round in Italia è pari a circa 5,8 milioni di euro, in aumento del 48% rispetto all’anno precedente.

Quali settori attraggono più capitale di Venture in Italia?

Nel 2025 il Tech concentra circa il 50% del valore investito e l’Healthcare il 22%, mentre Energy e Financial Services risultano significativamente sottorappresentati rispetto alla media europea.

Qual è la regione italiana leader nel Venture Capital?

Nel 2025 la Lombardia è la regione leader, con circa 1 miliardo di euro investiti, 120 deal, oltre 4.160 startup e PMI innovative attive e oltre il 60% degli investimenti cumulati nazionali dal 2016.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati sul Venture Capital italiano?

I dati sono stati ricavati da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.