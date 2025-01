Vendite di iPhone in calo in Cina: Huawei registra una crescita straordinaria nel 2024

Declino delle vendite di iPhone in Cina nel 2024

Le vendite di iPhone in Cina hanno registrato un calo senza precedenti nel 2024, segnando quello che è stato definito il “declino più grande di sempre”. Le statistiche pubblicate da Canalys parlano chiaro: Apple ha visto scendere le vendite a 42,9 milioni di unità, con una riduzione del 17% rispetto all’anno precedente, collocandosi al terzo posto nel mercato cinese degli smartphone.

Questo decremento si è manifestato in tutte e quattro le stagioni del 2024, culminando in un drastico ribasso del 25% nel quarto trimestre. Apple’s iPhone, che era Emblema del mercato di alto livello, ha dovuto affrontare una crescente competizione da parte di Huawei, che ha capitalizzato il suo ritorno sulla scena con lanci impressionanti di smartphone e un aumento delle spedizioni del 37% annuo.

Con 13,1 milioni di iPhone venduti solo nel quarto trimestre, Apple ha comunque mantenuto una fetta di mercato del 17%, ma non basta per mantenere la leadership di mercato di fronte alla rinascita di Huawei e ad altri marchi Android che hanno fidelizzato i consumatori con innovazioni tecnologiche e modelli premium. Gli analisti sottolineano quindi che Apple deve affrontare una serie di sfide significative per recuperare terreno nel mercato cinese altamente competitivo e dinamico.

Performance del mercato smartphone in Cina

Con l’analisi di Canalys riguardo il mercato degli smartphone in Cina nel 2024 emerge un quadro complesso e in evoluzione. Huawei ha conseguito risultati notevoli, guadagnandosi 12,9 milioni di spedizioni e una quota di mercato del 17%, con una crescita annuale del 24%. Apple, pur restando in cima alla lista delle vendite nel quarto trimestre con 13,1 milioni di iPhone, ha registrato una flessione del 25% rispetto all’anno precedente, evidenziando una grave contrazione rispetto ai rivali emergenti.

Vivo ha consolidato la sua posizione al secondo posto con 12,9 milioni di unità spedite, mentre Xiaomi e OPPO hanno riportato rispettivamente 12,2 milioni e 10,6 milioni di spedizioni, fissando la loro quota di mercato al 16% e 14%. In tutta la Cina, il mercato degli smartphone è caratterizzato da un forte dinamismo e le scelte dei consumatori si orientano sempre più verso marchi capaci di innovare e diversificare le loro offerte.

Fattori che influenzano le vendite di Apple e Huawei

Le dinamiche competitive nel mercato degli smartphone cinese stanno cambiando rapidamente, e diversi fattori stanno influenzando le vendite di Apple e Huawei. La continua introduzione di modelli di punta da parte di Huawei ha catturato l’attenzione dei consumatori, contribuendo a un significativo aumento della sua quota di mercato. La strategia di Huawei di lanciare smartphone innovativi con caratteristiche all’avanguardia ha posizionato il brand come un contendente formidabile, creando una forte pressione su Apple.

Inoltre, l’espansione della categoria degli smartphone pieghevoli, proposta da aziende locali, rappresenta un ulteriore sfida per Apple, la quale deve affrontare un crescente interesse per queste tecnologie emergenti. Le case produttrici di Android, come Xiaomi e Vivo, hanno anche fomentato la lealtà dei consumatori attraverso investimenti in tecnologie distintive e programmi di fidelizzazione, rendendo il panorama competitivo particolarmente agguerrito.

Anche la percezione del marchio Apple nei confronti dei consumatori cinesi è cambiata, in parte a causa di una mancanza di innovazione percepita e di un’assenza di novità significative nelle ultime linee di prodotti. Questo ha portato a una diminuzione della fedeltà al marchio nei segmenti premium, spingendo i consumatori verso alternative più allettanti, che offrono funzionalità moderne e design accattivanti a prezzi competitivi.