Valerio Scanu spiega il conflitto legale con Maria De Filippi e i motivi

Valerio Scanu e Maria De Filippi: Un rapporto complicato

Nel corso di un’intervista rilasciata a Mowmag, Valerio Scanu ha affrontato con schiettezza l’argomento delle sue apparenti tensioni con Maria De Filippi, evidenziando come non si senta affatto “ingrato”. L’artista, pur riconoscendo di aver espresso in passato critiche verso la De Filippi, ha chiarito che il suo rapporto con il programma “Amici” è sempre stato contraddistinto dalla gratitudine. Scanu ha sottolineato: “Non mi sento toccato” dalle affermazioni di Maria, ma ha anche compreso la sorgente delle sue lamentele, riconoscendo che le sue parole del passato potrebbero aver dato adito a tali percezioni.

Scanu ha fatto un’autocritica, ammettendo che alcune dichiarazioni, “forse sarebbe stato meglio tenerle per sé”. La sua volontà di mantenere un approccio rispettoso nei confronti del programma viene accentuata dalla consapevolezza di essere cresciuto sia personalmente che professionalmente negli anni, affrontando quindi la questione con una certa maturità.

La querela

Nel corso della sua fruttuosa carriera, Valerio Scanu ha affrontato una querela da parte di Maria De Filippi, un episodio che ha avuto un notevole impatto sulla loro relazione. Scanu ha precisato di aver espresso opinioni infelici in un momento di frustrazione, sottolineando di aver scritto un post “quando ero incazzato nero”. Ad oggi, a distanza di anni, il cantante riconosce che tali affermazioni sono state fatte da un giovane di venticinque anni e che, con il senno di poi, sarebbero state evitate. Questo approfondimento sull’episodio rimarca la sua evoluzione personale, evidenziando come il tempo possa favorire una maggiore riflessione.

Scanu ha anche rivelato che la querela inizialmente avrebbe potuto avere esiti negativi, ma alla fine si è risolta senza riconoscere alcun reato di diffamazione. Tuttavia, ha aggiunto che il fatto potrebbe aver compromesso ulteriormente il loro rapporto, affermando: “da quel momento dubito che Maria nutra grande simpatia per me”. Questo commento riflette una consapevolezza dei possibili effetti a lungo termine delle parole e delle azioni, specialmente nel contesto di un’industria così pubblica e scrutinata come quella della televisione.

I rapporti dopo la morte di Costanzo

Valerio Scanu ha rivelato di aver tentato di ristabilire un contatto con Maria De Filippi dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, figura centrale non solo nella vita personale della De Filippi, ma anche nella sua carriera professionale. L’artista ha raccontato di averle scritto un messaggio attraverso un vecchio indirizzo di posta elettronica, esprimendo il proprio cordoglio e desiderio di riallacciare i legami. Tuttavia, ha ammesso di non avere conferma se il suo messaggio sia mai stato ricevuto, lasciando un velo di incertezza sulla reciproca disponibilità a riconciliarsi.

Questa mancanza di risposta da parte della De Filippi ha accentuato il senso di distanza tra i due, nonostante le buone intenzioni di Scanu. La situazione sottolinea come la perdita di una persona influente possa interagire con le dinamiche professionali e personali, creando occasioni potenziali di riavvicinamento che, però, possono rimanere inespresse. L’artista ha chiarito di non voler attribuire colpe o responsabilità, ma la realtà rimane che l’assenza di comunicazione suggerisce un chiaro divario che, dal momento della querela, sembra essersi stabilito con fermezza.

I motivi della lite

Motivi della lite tra Valerio Scanu e Maria De Filippi

La tensione tra Valerio Scanu e Maria De Filippi si è intensificata per motivi specifici e contestualizzati. Scanu ha rivelato che la sua decisione di non partecipare a una trasmissione condotta da De Filippi seguì un momento di grande successo personale: il suo secondo posto con il brano “Finalmente Piove” al Festival di Sanremo e il riconoscimento con il Disco di Platino. In tale contesto, la chiamata della conduttrice non fu ben accolta dall’artista, il quale scelse di esibirsi da Milly Carlucci invece che accettare l’invito.

Questo “no” sul quale ha riflettuto ha aperto un’insoddisfazione non risolta. Scanu ha chiarito che il rifiuto non era solo una questione di opportunità, ma una risposta a una sensazione di esclusione risalente all’anno precedente, quando gli era stato comunicato, sempre da Maria, che non sarebbe potuto tornare al Serale di “Amici” per un’impostazione già chiusa. La delusione provata cambiò l’approccio di Scanu nei confronti della De Filippi, alimentando un risentimento che si manifestò in un atteggiamento di distacco.