Valerio Scanu conquista la semifinale di Ora o Mai Più con un’interpretazione straordinaria

Valerio Scanu vince la semifinale

In un’epica semifinale di *Ora o Mai Più*, il cantante sardo Valerio Scanu ha conquistato la vetta, aggiudicandosi un meritato primo posto. Questo trionfo non è stato semplice, considerando la forte competizione rappresentata da altri talenti, tra cui Antonella Bucci e Anonimo Italiano, che hanno fatto registrare ottime performance. La gara si è svolta senza il consueto voto social da casa, sostituito da un panel di cento esperti presenti in studio. La combinazione di giudizi da parte dei tutor e di un panel di giornalisti ha infuso un elemento di rigore e professionalità in questa importante fase del programma.

La gara di ieri sera

La serata di ieri ha portato con sé una nuova formula per il programma, abbandonando la diretta e il voto social a favore di un panel di cento membri del pubblico in studio. Accanto a loro, una giuria composta da giornalisti tra cui Andrea Laffranchi del *Corriere della Sera*, Claudia Rossi de *Il Fatto* e Andrea Parrella di *Fanpage*, ha contribuito a dare un giudizio critico e professionale alle esibizioni. I concorrenti hanno aperto le danze con duetti insieme ai propri coach, dando vita a performance emozionanti. Il primo duetto ha visto *Pago* e *Patty Pravo* impegnati in “Se perdo te”, suscitando l’entusiasmo dei tutor, in particolare per *Masini* e *Cinquetti*, che hanno elogiato la sicurezza di *Pago* e la sua abilità. Successivamente, *Pierdavide Carone* ha incantato il pubblico con “Non ho l’età” in compagnia di *Gigliola Cinquetti*, ricevendo l’approvazione di *Alex*, che ha evidenziato l’abilità del cantante nonostante qualche distrazione. Le performance sono proseguite con *Matteo Amantia* e *Alex Britti*, *Anonimo Italiano* con *Riccardo Fogli* e *Antonella Bucci* al fianco di *Raf*, ognuno di loro portando il proprio stile unico nella competizione, nonostante alcune critiche per interpretazioni considerate poco incisive dai tutor.

Le sfide dirette

La seconda manche ha introdotto un formato nuovo, in cui i concorrenti si sono affrontati in sfide dirette accompagnati da celebri artisti. Ogni duo si è esibito in due brani distinti, e la giuria composta dai tutor e dai giornalisti ha espresso il proprio giudizio, selezionando il vincitore per ogni confronto. Questo sistema ha permesso di mettere in mostra le abilità vocali e interpretative di ciascun partecipante in un contesto più competitivo.

La prima sfida ha visto *Loredana Errore* e *Matteo Amantia* duettare con *Enrico Ruggeri*. La vittoria è andata ad Amantia, che ha sicuramente impressionato con la sua performance, conquistando 6 voti a 1. Nella seconda sfida, *Anonimo Italiano* si è confrontato con *Valerio Scanu*, accompagnati rispettivamente da *Michele Zarrillo*. In questo caso, Scanu ha ottenuto un chiaro consenso, prevalendo 6 a 1. La terza sfida ha opposto *Pierdavide Carone* e *Antonella Bucci*, dove quest’ultima ha avuto successo con il punteggio di 5 a 2. Infine, l’ultima sfida ha visto *Pago* contro *Carlotta*, con Carlotta che si è aggiudicata la vittoria con un 4 a 3. Le esibizioni dinamiche e il livello di competizione erano palpabili, arricchendo ulteriormente la serata con emozioni forti e performance di altissimo livello.

La classifica finale e la corsa verso la finale

La semifinale di *Ora o Mai Più* ha delineato con chiarezza la corsa verso la finale, rivelando le potenzialità consolidate di ciascun concorrente. Attraverso un’analisi attenta dei punteggi ottenuti, emerge un quadro estremamente competitivo, dove ogni artista ha dimostrato abilità e talento. *Valerio Scanu* si è distinto con 16 punti totali, consolidando così la propria posizione di leader. Questo piazzamento è frutto di un’ottima performance sia nella manche iniziale che nelle sfide dirette. *Anonimo Italiano* e *Antonella Bucci* seguono a ruota, con 11 punti, evidenziando l’equilibrio fra le loro esibizioni e i giudizi ricevuti dai tutor e dalla giuria di giornalisti.

La competizione si è rivelata accesa, come dimostrano i punteggi ottenuti anche da altri concorrenti come *Loredana Errore* e *Pago*, fermi a 9 punti. Questo scenario evidenzia come le ultime fasi del programma siano state ulteriormente amplificate dalla qualità delle performance, rendendo il verdetto finale ancora più atteso. Le dinamiche di voto, coerenti tra tutor, giuria di esperti e il pubblico in studio, hanno permesso di valutare autenticamente il valore di ogni esibizione. Con tale competizione in vista, gli artisti saranno spinti a dare il massimo nella finale, poiché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nell’aggiudicarsi il titolo di vincitore.