Unieuro premia i futuri store manager con diploma di eccellenza professionale

Cerimonia di consegna dei diplomi

Il 18 ottobre, la maestosa sede centrale di Unieuro a Palazzo Hercolani, Forlì, ha ospitato la cerimonia di consegna dei diplomi dell’Academy per Allievi Store Manager. Questo evento ha rappresentato un’occasione straordinaria per i 30 partecipanti, provenienti da vari punti vendita dislocati sul territorio nazionale, che hanno coronato un percorso formativo importante. I diplomi sono stati consegnati direttamente dall’amministratore delegato, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, supportato da Luigi Fusco, chief operations officer, e alla presenza dei Direttori di Rete, Stefano Appolloni e Rosario Gambardella.

Durante l’evento, i neodiplomati hanno ricevuto il riconoscimento degli sforzi e dell’impegno profusi nel corso delle 12 giornate di formazione intense, suddivise in tre settimane. La cerimonia non è stata solo un momento di celebrazione, ma anche un’importante opportunità per riflettere sull’importanza della professione di Store Manager, figura chiave nella struttura aziendale di Unieuro. Ogni partecipante ha avuto, infatti, l’opportunità di apprendere nozioni specifiche su aspetti cruciali come la gestione del personale, le strategie di marketing, e l’ottimizzazione del punto vendita.

Il coinvolgimento attivo dei leader aziendali durante la cerimonia ha ulteriormente sottolineato il valore che Unieuro attribuisce alla formazione e allo sviluppo dei propri talenti. In un settore in continua evoluzione, il sostegno e l’attenzione verso la crescita professionale rappresentano una leva strategica per attrarre e mantenere talenti nel team. Questo evento annuale è diventato un simbolo dell’impegno dell’azienda verso i propri collaboratori.

La cerimonia si è conclusa con una nota di entusiasmo e di motivazione per il futuro; i nuovi Store Manager sono ora pronti a mettersi in gioco e a fare la differenza nei loro rispettivi punti vendita, portando con sé non solo le competenze acquisite, ma anche una forte identità aziendale e una chiara visione della loro missione all’interno di Unieuro.

Obiettivi dell’Academy per Store Manager

L’Academy per Allievi Store Manager di Unieuro, fondata nel 2009, è un’iniziativa strategica orientata alla formazione e all’emergere di futuri leader nel settore della grande distribuzione. Questo programma didattico è concepito per fornire ai partecipanti gli strumenti e le competenze necessari per assumere ruoli di responsabilità nella gestione dei punti vendita. L’impegno di Unieuro nel campo della formazione non è soltanto un investimento nelle persone, ma anche un chiaro segnale della volontà di posizionarsi come un attore di primo piano nel mercato.

Durante il percorso accademico, i partecipanti affrontano diverse discipline fondamentali, che spaziano dalla gestione delle risorse umane fino alla pianificazione strategica aziendale. Ogni aspetto della formazione è studiato per rispondere alle esigenze pratiche che un Store Manager si trova ad affrontare quotidianamente. L’Academy non si limita a impartire nozioni teoriche, ma promuove anche un approccio esperienziale, attraverso simulazioni e momenti di confronto diretto.

Tra i principali obiettivi dell’Academy c’è quello di sviluppare competenze chiave come la leadership, la gestione delle performance e l’ottimizzazione dell’esperienza cliente. I partecipanti vengono incoraggiati a lavorare su progetti concreti che possano preludere a cambiamenti positivi e innovazioni nei loro punti vendita. Attraverso questa metodologia, Unieuro non si limita a formare Store Manager, ma si propone di coltivare leader consapevoli, capaci di affrontare sfide complesse e di guidare il proprio team con visione e determinazione.

Altro obiettivo di rilevante importanza è l’attrazione e la retention dei talenti. Supportando un programma formativo di alta qualità, Unieuro dimostra il proprio coinvolgimento per la crescita professionale dei propri collaboratori, contribuendo a rafforzare l’identità aziendale. Questo approccio proattivo non solo favorisce la crescita personale dei partecipanti, ma ha anche ripercussioni positive sull’intera organizzazione, creando un ambiente favorevole all’apprendimento e all’innovazione.

Con la continua evoluzione delle conoscenze richieste dal mercato del lavoro, l’Academy si rinnova e si adatta alle nuove sfide, assicurando ai suoi allievi una preparazione sempre aggiornata e pertinente. In tal modo, l’iniziativa rappresenta non solo un traguardo formativo, ma anche un’importante leva per il futuro di Unieuro nel panorama competitivo del retail.

Evoluzione dei contenuti formativi

L’Academy per Allievi Store Manager di Unieuro si è contraddistinta nel corso degli anni per la sua capacità di adattare i contenuti formativi alle dinamiche in continua evoluzione del mercato retail. Sin dalla sua fondazione nel 2009, l’Academy ha perseguito l’obiettivo di preparare le future figure di Store Manager attraverso un percorso didattico che non solo istruisce, ma stimola anche la riflessione critica e la strategia personale dei partecipanti.

Nel programma formativo attuale, i contenuti vengono costantemente aggiornati per rispondere efficacemente alle nuove esigenze del settore. Quest’anno, ad esempio, è stata introdotta una nuova area di studio dedicata a “Project & Transformation”, permettendo agli allievi di esplorare le tecniche di gestione del cambiamento e di implementazione di progetti innovativi all’interno dei punti vendita. Questa sezione del corso ha l’obiettivo di dotare i futuri Store Manager degli strumenti necessari per affrontare le sfide legate alla crescente digitalizzazione e alla trasformazione dei processi di vendita.

Inoltre, è stato integrato un modulo incentrato sulle ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione), riconoscendo l’importanza di tali strumenti nella moderna gestione del retail. Attraverso l’uso di simulazioni e casi studio pratici, i partecipanti esplorano come la tecnologia possa migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza del cliente. L’approccio pratico, che combina momenti di aula e attività sul campo, assicura che gli allievi possano applicare immediatamente quanto appreso negli ambienti di lavoro reali, facilitando una comprensione profonda e duratura delle competenze acquisite.

La strutturazione del percorso formativo è stata concepita per ottimizzare l’interazione tra teoria e pratica. Le sessioni in aula sono alternate ad attività pratiche nei punti vendita, un approccio che ha dimostrato di aumentare significativamente l’efficacia dell’apprendimento. Questa metodologia non solo prepara i partecipanti dal punto di vista teorico ma li rende anche pronti a fronteggiare situazioni di vita reale, trasformando le nozioni apprese in abilità operative concrete.

La continua innovazione dei contenuti della formazione testimonia l’impegno di Unieuro nel fornire ai propri collaboratori non solo una preparazione adeguata, ma anche un’opportunità di crescita continua. Questa dedizione nel rimanere agili e adattabili nel contesto educativo è essenziale in un settore fittamente competitivo e in costante evoluzione, dove la capacità di apprendere e adattarsi è fondamentale per il successo professionale futuro.

Testimonianze e dichiarazioni aziendali

Paolo Botticelli, Direttore delle Risorse Umane di Unieuro, ha condiviso la propria visione sull’importanza della formazione continua all’interno dell’azienda, sottolineando come investire nello sviluppo delle persone rappresenti una scelta strategica cruciale. “Siamo convinti che la crescita delle nostre persone sia essenziale per solidificare la nostra leadership nel mercato”, ha affermato Botticelli, evidenziando l’impegno di Unieuro nella valorizzazione del talento interno e la costruzione di un’identità aziendale forte e condivisa.

La visione aziendale viene ulteriormente supportata dalle parole di Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro, che ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti con la 15ª edizione dell’Academy. “L’Academy per Allievi Store Manager rappresenta per noi un’opportunità preziosa per coltivare talenti che, grazie a queste conoscenze, saranno in grado di affrontare le sfide del retail moderno”, ha dichiarato Nicosanti Monterastelli. “Ogni diploma consegnato oggi non è solo un riconoscimento, ma un investimento nel futuro della nostra azienda”, ha aggiunto, sottolineando la centralità di questo programma formativo nella strategia di crescita di Unieuro.

In effetti, il percorso di formazione ha ricevuto feedback molto positivi dai partecipanti, che hanno apprezzato il mix di teoria e pratica. “L’Academy mi ha fornito non solo le competenze tecniche necessarie, ma anche una visione chiara su come diventare un leader efficace all’interno di un team”, ha dichiarato una delle allieve, evidenziando l’impatto positivo avuto sull’approccio alla gestione del punto vendita. Le testimonianze dei partecipanti indicano come il programma abbia superato le aspettative, trasformando la preparazione teorica in esperienze pratiche direttamente applicabili nel lavoro quotidiano.

Il valore della formazione è stato ulteriormente evidenziato dalla presenza dei Direttori di Rete, Stefano Appolloni e Rosario Gambardella, che hanno condiviso l’importanza di avere Store Manager preparati e motivati per guidare i propri team verso l’eccellenza nel servizio al cliente. “Una figura di Store Manager ben formata non solo contribuisce al successo del punto vendita, ma eleva anche l’intera organizzazione, creando un impatto positivo sul marchio Unieuro”, hanno affermato.

Le dichiarazioni di apertura e il coinvolgimento attivo dei leader aziendali durante la cerimonia hanno conferito un’atmosfera di entusiasmo e appartenenza ai neodiplomati, i quali si sentono ora parte integrante di una realtà aziendale che premia l’impegno e la professionalità. La solida rete di supporto che Unieuro offre ai propri collaboratori si traduce in un ambiente di crescita continua, creando le basi per il successo a lungo termine dell’azienda.

Prospettive future e impegno nella formazione

Guardando al futuro, Unieuro si impegna a continuare il suo percorso di innovazione e sviluppo in ambito formativo, plasmando la prossima generazione di Store Manager. La visione di Unieuro è chiara: la formazione non è solo un tassello importante nella crescita dei singoli collaboratori, ma rappresenta un pilastro fondamentale nella strategia di business complessiva dell’azienda. Con il rapido mutare del panorama retail e l’emergere di nuove tecnologie, l’impegno nella formazione diventa tanto più cruciale per mantenere la competitività sul mercato.

Per questo motivo, l’iniziativa dell’Academy non si fermerà alla semplice erogazione di corsi, ma evolverà in una serie di programmi continuo e adattabili. Unieuro intende fronteggiare le sfide future introducendo ulteriori moduli e sessioni pratiche che si concentrano su tematiche all’avanguardia, come la sostenibilità, l’analisi dei dati e l’approccio omnicanale. Questi temi non sono solo attuali, ma rappresentano le basi su cui si costruirà il retail di domani. La predisposizione al cambiamento e l’aggiornamento costante dei contenuti formativi sono essenziali per preparare i leader a rispondere proattivamente alle richieste del mercato.

Allo stesso tempo, la leadership aziendale riconosce l’importanza dell’engagement dei propri collaboratori nel processo formativo. Unieuro prevede di implementare programmi di mentorship all’interno dei punti vendita, in cui neodiplomati e figure con maggiore esperienza possano collaborare per uno scambio di conoscenze e competenze. Questo approccio non solo aiuterà nella formazione continua, ma contribuirà anche a rafforzare la cultura aziendale, creando un senso di comunità e appartenenza tra i team.

Unieuro, con l’obiettivo di mantenere un elevato standard qualitativo, prevede di raccogliere feedback regolari dai partecipanti all’Academy, attraverso sondaggi e sessioni di confronto. Questi input saranno fondamentali per adeguare e migliorare ulteriormente i programmi formativi, assicurando che il percorso educativo risponda davvero alle necessità di chi è sul campo. Il monitoraggio attento dei risultati e delle esperienze dei partecipanti costituirà una guida preziosa per le future edizioni dell’Academy.

Unieuro si pone come obiettivo quello di sviluppare alleanze strategiche con istituzioni formative e università, creando un ponte tra il mondo accademico e quello professionale. Tali collaborazioni potrebbero fornire l’accesso a risorse e competenze specialistiche, arricchendo ulteriormente l’esperienza formativa degli Store Manager e preparando i partecipanti a entrare nel mondo del lavoro con una preparazione ancora più robusta e diversificata.