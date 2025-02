Ucraina: analisi delle 302 fake news diffuse in rete durante il conflitto

### Fake news in Ucraina: un’analisi approfondita

Nel contesto del conflitto in Ucraina, è emersa una preoccupante proliferazione di notizie false, con un totale di 302 disinformazioni individuate da oltre 500 fonti online. Questi dati, forniti da NewsGuard, evidenziano come la disinformazione abbia assunto forme varie e si sia diffusa in modo capillare, creando un panorama complesso e fuorviante sull’andamento della guerra. Le false narrazioni non solo distorcono la realtà degli eventi, ma influenzano anche la percezione globale della situazione ucraina, alimentando confusione e malintesi. In particolare, si osserva una continua ripetizione di temi prediletti dalla propaganda, come l’asserita presenza di ideologie naziste in Ucraina, per poi passare a accuse di corruzione e discredito verso il governo di Zelensky, che hanno preso piede nel corso del tempo.

NewsGuard ha documentato che nei primi mesi del conflitto, le affermazioni più comuni riguardavano la presunta natura nazista della leadership ucraina. Con il passare del tempo, l’attenzione si è spostata su affermazioni riguardanti la corruzione e le difficoltà nel sostenere Zelensky. Questo cambiamento di focus denota una strategia di disinformazione ben orchestrata, che si adatta alle circostanze e cerca di minare il sostegno internazionale per l’Ucraina. Le conseguenze di tali manipolazioni mediatiche sono significative, poiché contribuiscono a un clima di sfiducia sia all’interno che all’esterno del paese, influenzando le opinioni pubbliche e le decisioni politiche a livello globale.

### Evoluzione della disinformazione durante la guerra

Nel corso del conflitto in Ucraina, la disinformazione è evoluta in maniera significativa, riflettendo i cambiamenti nei contesti sociopolitici e strategici. All’inizio della guerra, la propaganda russa si concentrava prevalentemente sulla narrazione di un’Ucraina dominata da elementi nazisti, mirata a giustificare l’invasione attraverso la demonizzazione del governo ucraino. Tuttavia, con il passare del tempo, le false affermazioni si sono ampliate per includere temi di corruzione e inefficienza politica, mirando a erodere il sostegno a Volodymyr Zelensky e alle istituzioni ucraine.

Questa transizione non solo evidenzia un adattamento delle strategie di disinformazione, ma suggerisce anche una pianificazione mirata. Le campagne di disinformazione si sono ampliate per mirare a diverse audience, utilizzando canali variabili e tecniche di diffusione per massimizzare l’impatto. Dall’inizio della guerra fino a oggi, i rapporti di NewsGuard indicano un aumento significativo della varietà delle narrazioni false e una crescente sofisticazione nel loro impiego. Le false affermazioni sono progettate non solo per distorcere la realtà immediata degli eventi sul campo, ma anche per influenzare l’opinione pubblica globale, creando una rete di confusione che compromette la comprensione della vera situazione in Ucraina.

Negli ultimi anni, si è constatato un uso strategico di piattaforme e social media per diffondere disinformazione, ampliando così il raggio d’azione delle notizie false a una scala senza precedenti. Quest’evoluzione porta con sé sfide significative per la verifica dei fatti, la consapevolezza critica e la capacità di discernere verità e finzione in un panorama informativo sempre più intricato. La necessità di strumenti di monitoraggio e analisi della disinformazione è così diventata cruciale per contrastare questa ondata di contenuti falsi e per ripristinare attingendo a fonti attendibili e verificate, per comprendere la complessità della lotta in Ucraina.

### Ruolo dell’intelligenza artificiale nelle fake news

Negli ultimi anni, l’impiego dell’intelligenza artificiale ha rivoluzionato le modalità con cui c’è stata diffusione della disinformazione legata alla guerra in Ucraina. NewsGuard ha riscontrato un crescente utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale nella creazione e propagazione di contenuti falsi, che ha reso più complesso il panorama informativo. Dal primo anno di conflitto, il numero di affermazioni false verificate è aumentato, con 112 false notizie nel primo anno, 71 nel secondo e 119 nel terzo, di cui un numero notevole sfruttava strumenti di IA.

Una delle prime manifestazioni dell’uso dell’IA è avvenuta a marzo 2022 con la diffusione di un deepfake che ritraeva il presidente **Zelensky** in un contesto distorto, esortando alla resa. Questi strumenti non solo consentono di creare contenuti fuorvianti, ma facilitate azioni di impersonificazione, dove fonti informalmente associate al **Kremlino** hanno simulato testate giornalistiche riconosciute come **BBC**, **CNN** e **Bloomberg News**. Questa pratica ha amplificato la credibilità delle false dichiarazioni, rendendo difficile per gli utenti districarsi tra notizie vere e infondate.

In questo clima, NewsGuard ha sfatato 44 false narrazioni provenienti da entità che si presentavano come fonti mediatiche affidabili, delle quali ben 24 sono state smascherate nell’ultimo anno. L’adozione dell’IA rappresenta un’espansione preoccupante degli strumenti di disinformazione, che richiede una vigilanza costante e l’implementazione di strumenti di verifica per combattere queste minacce e garantire l’integrità delle informazioni circolanti in un contesto tanto delicato quanto complesso.

