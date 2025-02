UBS si oppone a requisiti di capitale più severi per le banche europee

Capacità di capitale di UBS

UBS ha recentemente riaffermato la sua posizione riguardo alle attuali esigenze di capitale, sostenendo che i requisiti esistenti siano adeguati. Il CEO Sergio Ermotti, nel corso di un convegno a Zurigo, ha evidenziato la recente acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS come dimostrazione della solidità patrimoniale della banca. Secondo Ermotti, questa operazione ha messo in luce la capacità di UBS di operare efficacemente anche in situazioni di crisi, indicando che le normative svizzere, se applicate correttamente, sono sufficienti per garantire un sistema finanziario robusto. Tuttavia, ha sottolineato che le eccezioni accordate a Credit Suisse da parte dell’autorità di vigilanza non dovrebbero ripetersi, evidenziando l’importanza di mantenere non solo un buon livello di capitale, ma anche di garantire la qualità dello stesso.

Ermotti ha chiarito che UBS non intende compromettere la propria competitività a causa di requisiti patrimoniali eccessivi, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra solidità patrimoniale e capacità operativa. Le attuali norme, secondo lui, non dovrebbero ostacolare la banca nel mantenere la propria posizione nel mercato internazionale. In un contesto economico globale in evoluzione, la necessità di valutare attentamente le politiche patrimoniali è diventata ancor più cruciale per garantire la stabilità e la crescita futura dell’istituzione.

Posizione di Ermotti

La posizione di Sergio Ermotti, CEO di UBS, si distingue per il suo netto rifiuto all’implementazione di requisiti patrimoniali più rigorosi. Durante un recente convegno organizzato a Zurigo, Ermotti ha affermato che l’attuale struttura patrimoniale della banca è più che adeguata. A suo avviso, la capacità di UBS di gestire e salvare Credit Suisse rappresenta una prova tangibile della solidità delle proprie risorse finanziarie. È fondamentale, ha sostenuto, che le normative svizzere siano applicate in modo coerente e rigoroso per evitare eccezioni che potrebbero compromettere l’integrità del sistema. Un episodio come quello di Credit Suisse, in cui l’autorità di vigilanza ha consentito deroghe, non deve ripetersi.

Ermotti ha messo in evidenza l’importanza di una qualità del capitale che vada oltre la semplice quantità. Una banca solida è quella che non solo ha un alto volume di capitale, ma che lo gestisce in modo efficace, mantenendo un equilibrio fra stabilità e competitività. La proposta, discussa a livello politico, di innalzare i requisiti di capitale fino al 100% per le filiali estere delle banche sistemiche, è stata definita come “assolutamente eccessiva” da Ermotti. Secondo lui, è illogico pensare che i beni esteri della banca possano essere considerati privi di valore.

Ermotti ha anche sottolineato che le altre giurisdizioni, come USA, UK e Europa, stanno seguendo percorsi legislativi diversi. Sebbene non si preveda una deregulation drastica, non si sta neppure mirando a un inasprimento delle normative. In un contesto macroeconomico incerto, il momento non è propizio per ulteriori restrizioni. La visione di Ermotti è chiara: UBS deve mantenere la propria forza ed elasticità nel mercato globale, senza essere ostacolata da requisiti patrimoniali impraticabili.

Discussioni politiche in corso

Le discussioni politiche attorno ai requisiti di capitale per le banche sistemicamente importanti, come UBS, stanno guadagnando intensità. Recentemente, è emerso un dibattito su un possibile aumento della richiesta di capitale fino al 100% per le filiali estere, rispetto all’attuale 60% fissato per UBS. Questa proposta ha sollevato preoccupazioni e incertezze nel settore, con criticità espresse da diversi leader bancari, in particolare dal CEO Sergio Ermotti, che l’ha definita “assolutamente eccessiva.” La sua posizione è che tale misura non solo risulterebbe difficile da implementare, ma andrebbe anche a ledere l’efficacia operativa di UBS sui mercati globali.

Ermotti ha messo in evidenza che le misure di capitale devono riflettere la realtà commerciale e non possono ignorare il valore degli asset internazionali della banca. Proprio per questo, ha esortato a un ripensamento di queste proposte, sottolineando che la solidità patrimoniale non deve entrare in conflitto con la competitività. Il contesto politico attuale porta con sé sfide significative: le necessità di stabilità del sistema bancario svizzero devono essere bilanciate con la capacità operativa di UBS di operare in un ambiente globale sempre più competitivo.

È importante vedere come questo dibattito si sviluppi nei prossimi mesi, poiché le decisioni politiche in merito ai requisiti patrimoniali potrebbero avere ripercussioni significative non solo per UBS, ma per l’intero sistema finanziario svizzero. Le posizioni delle diverse parti politiche rimangono variegate, ma l’opinione di Ermotti aggiunge un’importante dimensione a questa discussione, avvalorando la necessità di un approccio bilanciato e pragmatico.

Riflessi sulle operazioni internazionali

Le operazioni internazionali di UBS potrebbero subire significativi riflessi in seguito alle recenti discussioni sui requisiti patrimoniali. Sergio Ermotti, CEO della banca, ha messo in guardia giustificando il suo dissenso contro ulteriori vincoli: una maggiore barriera patrimoniale potrebbe compromettere la capacità di UBS di competere efficacemente in un mercato globale estremamente dinamico. La proposta di innalzare i requisiti di capitale fino al 100% per le filiali estere viene vista da Ermotti come un passo eccessivo e ingiustificato, in quanto non tiene conto del valore che queste filiali offrono all’intero gruppo.

Secondo Ermotti, la presenza internazionale di UBS è fondamentale per la sua strategia complessiva. Le filiali estere non solo generano profitti, ma contribuiscono anche a elaborare strategie per affrontare le sfide di un contesto economico mutevole. La sua visione implica che un’eccessiva regolamentazione potrebbe scoraggiare gli investimenti e retrarre le operazioni internazionali, potenzialmente riducendo la redditività. Ermotti ha evidenziato come le attuali necessità patrimoniali siano già soddisfacenti, a condizione che vengano applicate correttamente, utilizzando l’acquisizione di Credit Suisse come esempio di resilienza e capacità operativa.

Inoltre, l’attuale dibattito politico relativo agli oneri patrimoniali potrebbe spingere UBS a rivedere le proprie strategie globali. Se l’adozione di requisiti più severi diventasse realtà, la banca potrebbe valutare la necessità di ristrutturare la sua presenza all’estero per mantenere la competitività. Sotto la pressione di normative più rigide, è essenziale trovare un equilibrio che garantisca sia la solidità patrimoniale che l’operatività efficiente, evitando che la banca diventi meno agile nel suo approccio globale. Da qui, emerge un’importante riflessione: come navigare le acque normative senza compromettere i legami strategici che hanno permesso a UBS di prosperare nel panorama finanziario internazionale.

Impegno verso la Svizzera

La reafirmata determinazione di UBS a mantenere la propria sede centrale in Svizzera è fondamentale per la sua strategia a lungo termine. Sergio Ermotti, CEO di UBS, ha sottolineato l’importanza di preservare l’identità e i valori svizzeri come parte integrante della missione della banca. Durante un evento recente, Ermotti ha affermato che il successo di UBS è strettamente legato alla sua “svizzera”, e che la banca intende continuare a operare nel contesto nazionale, nonostante le pressioni per adattarsi a un ambiente normativo in evoluzione.

In questo quadro, la questione dei requisiti patrimoniali eccessivi si presenta come una critica opportuna. La prospettiva di requisiti patrimoniali più rigorosi, come quello di aumentare fino al 100% per le filiali estere, è vista da Ermotti come un pericolo per la competitività di UBS. Egli ritiene che tali misure possano danneggiare non solo la capacità operativa della banca, ma anche il suo potere d’attrazione come leader nel settore finanziario globale. A suo avviso, i regolatori devono prendere in considerazione non solo la stabilità, ma anche come mantenere una buona posizione nel panorama internazionale.

Inoltre, Ermotti ha indicato che per UBS la “svizzera” rappresenta non solo un luogo fisico, ma anche una filosofia aziendale. La banca è stata in grado di affrontare le recenti crisi, come quella di Credit Suisse, trasformando difficoltà in opportunità di crescita. La capacità di navigare in acque turbolente è, a sua volta, un segnale di resilienza e di un approccio innovativo che deve essere tutelato. In questo senso, mantenere la sede centrale in Svizzera non è solo una questione geografica, ma una scelta strategica che consente a UBS di capitalizzare sulla solidità del sistema finanziario elvetico e sul rispetto che esso gode a livello internazionale.

La posizione di Ermotti non è in alcun modo isolata; riflette un consenso più ampio all’interno della comunità bancaria svizzera, che teme che l’eccessivo inasprimento delle normative possa ostacolare l’innovazione e il dinamismo del settore. La collaborazione con le autorità locali e il mantenimento di un dialogo costruttivo si configurano come elementi essenziali per trovare un equilibrio tra stabilità e progresso, garantendo che UBS e il settore finanziario svizzero continuino a prosperare in un contesto globale competitivo.