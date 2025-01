TV LG al CES: scopri 165Hz e il rivoluzionario AI Concierge per un’esperienza unica

Novità sui televisori LG al CES 2025

LG ha nuovamente scelto il CES di Las Vegas come palcoscenico per il lancio della sua nuova line-up di televisori OLED, consolidando la sua posizione di leader nel settore. Tra le proposte più significative figurano i modelli G5 e M5, che non solo continuano a offrire qualità visiva eccezionale, ma introducono anche funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze degli utenti moderni. La serie G5 rappresenta il top della gamma di televisori tradizionali, mentre il M5 si distingue come un TV wireless, il che consente una maggiore flessibilità nell’arredamento domestico grazie alla possibilità di posizionare il modulo elettronico in un luogo a scelta.

Un altro prodotto di rilievo è il modello Signature OLED T, che finalmente è disponibile sul mercato dopo la sua presentazione nell’anno precedente. Questi nuovi televisori integrano sistemi innovativi basati sull’Intelligenza Artificiale, incrementando in modo significativo la luminosità visiva e supportando segnali 4K fino a 165 Hz. Ciò pone LG all’avanguardia nelle performance visive, perfezionando l’esperienza di visione sia per i cinefili sia per i videogiocatori, rendendo il marchio una scelta impareggiabile in un mercato sempre più competitivo.

Le novità non si limitano quindi a un aggiornamento visivo, ma coinvolgono anche ammodernamenti significativi per garantire performance elevate, rendendo così la gamma LG una delle più interessanti del CES 2025.

Innovazioni hardware della serie G5 e M5

La nuova serie G5 di LG, insieme al modello M5, segna un notevole passo avanti nella tecnologia dei televisori, offrendo un incremento della luminosità che triplica i risultati della precedente serie B5. Questo miglioramento è evidente sia nei test su aree ridotte – dove si raggiunge un picco luminoso di 3 volte superiore – sia nelle condizioni di visione a schermo intero, con un significativo +40% di luminosità. Tali progressi sono frutto di un’accurata combinazione di tecnologie avanzate nella gestione dei pixel, oltre all’introduzione di pannelli innovativi, progettati per una dispersione termica ottimizzata e all’implementazione di algoritmi all’avanguardia per l’ottimizzazione dei colori. Il processore integrato, il α11 Gen 2, è equipaggiato con un sistema di potenziamento luminoso, denominato Brightness Booster Ultimate, che ridefinisce gli standard di eccellenza nell’illuminazione dei display.

Un’altra caratteristica distintiva della serie G5 è la sua capacità di offrire opzioni di personalizzazione senza precedenti agli utenti. A questo proposito, LG ha progettato i suoi pannelli privi di meta lenti, mantenendo comunque la capacità di raggiungere valori di luminanza superiori. Questo approccio non solo migliora la qualità delle immagini visualizzate, ma consente anche una maggiore versatilità in termini di utilizzo, rendendo i televisori G5 e M5 adatti per diverse tipologie di contenuti e nelle più variegate condizioni di illuminazione ambientale.

Con un’evoluzione hardware così marcata, LG sta posizionando la sua nuova linea come il punto di riferimento per la qualità visiva nel panorama dei televisori OLED, puntando a conquistare una clientela sempre più esigente e attenta ai dettagli.

Supporto per il gaming fino a 165Hz

Tra le innovazioni più rilevanti presentate da LG al CES 2025 si evidenzia il supporto per segnali 4K fino a 165 Hz, un significativo passo in avanti rispetto ai precedenti modelli che si fermavano a 144 Hz. Questa evoluzione è particolarmente interessante per i videogiocatori, poiché un numero di hertz aumentato si traduce in una maggiore fluidità e reattività durante le sessioni di gioco, eliminando il rischio di sfarfallio e dettagli sfocati anche nelle situazioni più intense. La serie G5 e M5 non solo mantiene i vari standard HDMI 2.1, ma offre anche la possibilità di sfruttare al meglio i PC e le console di ultima generazione, permettendo un’esperienza di gioco senza precedenti.

Ulteriori migliorie includono il supporto per tecnologie come Variable Refresh Rate (VRR), AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-Sync, che garantiscono una sincronizzazione impeccabile tra il pannello e la sorgente video. Ciò significa che i giocatori potranno godere di un gameplay fluido senza strappi o latenza, requisiti essenziali per competere ai massimi livelli. La serie G5 in particolare, con il suo supporto per il 4K a 165 Hz, si propone come una scelta irresistibile per chi cerca non solo prestazioni superiori, ma anche un’immagine di alta qualità.

In un’epoca in cui il gaming sta diventando un’importante forma di intrattenimento e competizione, LG si impegna a soddisfare le esigenze degli utenti più appassionati. La combinazione di elevate performance, tecnologie avanzate e la possibilità di personalizzazione delle impostazioni consentirà ai videogiocatori di ottimizzare la loro esperienza visiva, rendendo la serie G5 una scelta di spicco nel panorama dei televisori di alta gamma per giocare.

Introduzione dell’AI Concierge

LG ha rivoluzionato l’interazione con i propri televisori introducendo l’AI Concierge, un assistente virtuale che sfrutta un ampio modello linguistico per un’ampia gamma di funzionalità. Questo nuovo sistema prende il posto dell’assistente vocale tradizionale presente nei telecomandi dei modelli precedenti, impreziosendo l’esperienza dell’utente con interazioni più intelligenti e contestualmente rilevanti. Attualmente disponibile solo per gli utenti negli Stati Uniti e in Corea del Sud, l’AI Concierge permette di eseguire ricerche di contenuti, regolare in modo intuitivo le impostazioni audio e video, nonché accedere a funzionalità avanzate attraverso l’integrazione con il Copilot di Microsoft.

Un aspetto notevole dell’AI Concierge è la sua capacità di assistere gli utenti nel risolvere problemi di visualizzazione. Attraverso un’interazione semplice e diretta, l’utente può chiedere all’assistente di migliorare la qualità dell’immagine, richiedendo ad esempio colori più vivaci o un aumento della chiarezza dei dialoghi. Questa funzionalità è progettata per rendere l’esperienza visiva più soddisfacente e personalizzata, eliminando le difficoltà che spesso accompagnano la configurazione manuale dei dispositivi.

Il telecomando ridisegnato, purtroppo non disponibile in Italia a causa di normative locali, elimina il tradizionale tastierino numerico per garantire un’interazione più fluida tramite comandi vocali. Ciò riflette l’impegno di LG nel rendere la tecnologia più accessibile e avanzata, proiettando l’interazione utente-dispositivo verso nuovi paradigmi. L’AI Concierge rappresenta quindi una mossa strategica decisiva per LG, elevando l’intuitività e la funzionalità delle sue smart TV a livelli fino ad oggi inediti, in un mercato sempre più orientato verso l’innovazione e la personalizzazione delle esperienze di visione.

Processore α11 di seconda generazione e miglioramenti audio

La nuova gamma di televisori LG è dotata del processore α11 di seconda generazione, concepito per elevare ulteriormente l’esperienza visiva degli utenti. Questo componente avanzato non solo potenzia la gestione delle immagini, ma introduce anche la possibilità di personalizzare i profili audio in base alle preferenze individuali. Gli utenti possono così ottimizzare, in modo semplice e diretto, le loro impostazioni per garantire un’esperienza visiva e sonora impeccabile, rispondendo così a una domanda sempre più alta di personalizzazione nella fruizione dei contenuti.

Tra le funzionalità di punta di questo processore emerge la modalità multiutente di webOS. Questa caratteristica consente di salvare impostazioni personalizzate per ogni singolo account, garantendo un accesso immediato alle preferenze di ogni utente grazie al riconoscimento vocale. Tale innovazione non solo semplifica la gestione delle configurazioni, ma offre a ciascun membro della famiglia una fruizione ottimizzata e su misura.

Un altro aspetto da sottolineare è il miglioramento della tecnologia di virtualizzazione audio spaziale, che ora supporta configurazioni fino a 11.1.2 canali. Questa avanzata capacità, unita alla funzione di voice remastering, assicura una qualità del suono straordinaria, rendendo i dialoghi più chiari e coinvolgenti. Gli utenti possono così immergersi appieno nelle trame dei film e nei dettagli delle colonne sonore, migliorando significativamente l’intera esperienza di visione.

Inoltre, LG ha reso l’interfaccia di webOS più intuitiva e veloce, con una nuova schermata iniziale che agevola la navigazione. Questa interfaccia aggiornata non solo facilita l’interazione con il sistema, ma integra anche diverse piattaforme, come ThinQ, Matter e Google Home, per un controllo acclusivo dei dispositivi smart presenti nella casa. Tali miglioramenti posizionano LG in modo competitivo nel mercato delle smart TV, dimensionando l’interazione tra hardware e software a nuove potenzialità di fruizione e divertimento domestico.

Aggiornamenti e integrazione con webOS

La nuova generazione di televisori LG non solo si distingue per le performance colossali, ma anche per un upgrade significativo del sistema operativo webOS. Con l’evoluzione recente, LG ha ottimizzato l’interfaccia per essere più intuitiva e reattiva, migliorando l’esperienza utente complessiva. La schermata iniziale è stata rifinita per permettere agli utenti di accedere più rapidamente ai propri contenuti preferiti e alle applicazioni utilizzate con maggiore frequenza, facilitando così la navigazione tra le numerose funzionalità disponibili.

Un aspetto fondamentale dell’aggiornamento riguarda la compatibilità multipiattaforma. Grazie all’integrazione con sistemi come ThinQ, Matter e Google Home, gli utenti possono gestire e controllare un ecosistema di dispositivi IoT, trasformando il televisore in un hub centrale dell’intelligenza domestica. Questa funzionalità consente di orchestrare una varietà di dispositivi attraverso comandi vocali o tramite la schermata di interfaccia, consentendo una gestione fluida di luci, termostati e altri gadget smart.

In aggiunta al potenziamento della facilità d’uso, LG ha lanciato il programma webOS Re:New, che prevede aggiornamenti software per un periodo di cinque anni. Ciò significa che i possessori di smart TV LG possono godere di miglioramenti continui e nuove funzionalità, garantendo una longevità del prodotto senza pari nel settore. Il programma è concepito per assicurare che gli utenti possano sfruttare al massimo la loro esperienza visiva, restando al passo con le ultime innovazioni e aggiornamenti tecnici nel mondo dello streaming e dell’intrattenimento. Questo tipo di impegno verso l’evoluzione della piattaforma software sottolinea la lungimiranza di LG, pronta a rispondere alle necessità in continua crescita della sua clientela.