Home / TURISMO / Turista raggirato in spiaggia paga 1500 sterline per un kebab senza rendersene conto

Turista britannico paga 1.500 sterline per un kebab a Copacabana

Un turista britannico è stato truffato a Rio de Janeiro, sulla spiaggia di Copacabana, pagando quasi 1.500 sterline per un semplice kebab. L’episodio, avvenuto martedì 15 aprile 2026 davanti a due noti hotel della zona, ha portato all’arresto di un truffatore e al fermo di un complice. I due avrebbero manomesso il terminale di pagamento, addebitando 10.000 reais invece dei 10 reais dovuti. Il caso si inserisce in una serie di frodi ai danni di turisti sulle spiagge più famose del Brasile, che le autorità locali stanno cercando di arginare per proteggere l’immagine internazionale di Rio de Janeiro e la sicurezza dei visitatori.

In sintesi:

Turista britannico paga 10.000 reais per un kebab che ne costava 10.

Truffatori usano terminali manomessi sulla spiaggia di Copacabana.

Altre frodi: açaí, caipirinha e pannocchie venduti a cifre esorbitanti.

Polizia turistica di Rio rafforza controlli su Copacabana e Ipanema.

Nel caso del kebab, il turista ha autorizzato l’operazione senza rendersi conto dell’importo, solo in seguito scoperto come equivalente a circa 1.480 sterline. L’uomo aveva accettato il prezzo indicativo di 10 reais (circa 1,50 sterline), ma il terminale truccato ha moltiplicato la cifra di mille volte.

La truffa è avvenuta in una delle aree più turistiche di Copacabana, davanti a strutture alberghiere di fascia alta, dove l’afflusso di stranieri facilita azioni rapide e mirate.

Grazie alla denuncia della vittima e ai controlli sul territorio, la polizia è riuscita a individuare il venditore e a ricondurre a lui altri episodi sospetti, segnando un punto a favore nella lotta alle frodi sulle spiagge di Rio de Janeiro.

Ondata di truffe sulle spiagge di Rio e risposta delle autorità

L’episodio del kebab è solo l’ultimo di una catena di raggiri che sta danneggiando la reputazione turistica di Rio de Janeiro. In mesi recenti, due turisti argentini si sono visti addebitare 7.000 reais, circa 1.000 sterline, per due bicchieri di açaí. Un visitatore colombiano ha pagato 2.500 reais, circa 400 sterline, per una singola caipirinha.

Il caso più clamoroso riguarda una turista argentina che ha speso 20.000 reais, quasi 3.000 sterline, per una pannocchia di mais ricoperta di margarina destinata a costare appena 20 reais. Dopo essersi resa conto dell’addebito, avrebbe spiegato alle autorità: «Non capisco i numeri in portoghese. Non parlo portoghese», evidenziando come la barriera linguistica sia un fattore sfruttato dai truffatori.

La responsabile della polizia turistica, Patricia Alemany, ha dichiarato al quotidiano O Globo che la squadra sta lavorando per identificare e neutralizzare le bande attive tra Copacabana e la vicina spiaggia di Ipanema. Alemany ha indicato nella carenza di controlli governativi uno dei fattori che hanno generato un clima «disordinato» sulle spiagge di Rio, favorendo abusi sui pagamenti elettronici e commerci improvvisati senza licenza.

Impatto sul turismo e come difendersi dalle frodi a Rio

L’emergere di questi casi rischia di incidere sulla percezione di sicurezza di Rio de Janeiro, proprio mentre la città punta a rilanciare il turismo internazionale. Le autorità, sotto pressione di albergatori e operatori, stanno intensificando i pattugliamenti misti e i controlli sui POS mobili usati dai venditori ambulanti.

Per i viaggiatori, gli esperti consigliano di verificare sempre l’importo sul display prima di digitare il PIN, conservare le ricevute e privilegiare esercizi autorizzati e riconoscibili. Particolare attenzione è raccomandata a chi non parla portoghese, più esposto a errori o raggiri sui numeri.

La gestione trasparente di questi episodi, l’azione coordinata della polizia turistica guidata da Patricia Alemany e una maggiore sensibilizzazione dei visitatori saranno determinanti per ristabilire fiducia nelle spiagge simbolo del Brasile, da Copacabana a Ipanema.

FAQ

Quanto ha pagato il turista britannico per il kebab a Copacabana?

Il turista ha pagato 10.000 reais, pari a circa 1.480 sterline, invece dei 10 reais previsti per il kebab.

Come avvengono le truffe con i POS sulle spiagge di Rio?

Le truffe avvengono manomettendo i terminali POS o modificando l’importo digitato, approfittando della distrazione e della barriera linguistica dei turisti.

Quali altre truffe ai danni di turisti sono state registrate a Rio?

Sono stati documentati addebiti di migliaia di reais per due bicchieri di açaí, una caipirinha e una semplice pannocchia di mais.

Cosa possono fare i turisti per evitare truffe sui pagamenti?

È fondamentale controllare sempre l’importo sul POS, chiedere il prezzo scritto prima e preferire chioschi autorizzati e facilmente identificabili.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulle truffe a Rio?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.