Tufting: il nuovo hobby creativo che conquista la Svizzera

Un nuovo hobby: il tufting in Svizzera

Negli ultimi tempi, la Svizzera ha visto l’emergere di una nuova passione artigianale che sta catturando l’attenzione di appassionati di tutte le età: il tufting. Questo metodo, originariamente diffuso negli Stati Uniti, si sta consolidando nel panorama hobbistico svizzero, guadagnando terreno grazie anche alla crescente visibilità sui social media, in particolare su Instagram.

Jennifer von Känel, proprietaria dell’atelier TuftingLove a Suhr, è tra le pioniere di questa tendenza. Con un approccio proattivo nel condividere le sue creazioni e le proposte didattiche, ha attirato numerosi aspiranti tuftisti. “La maggior parte di chi viene qui ci ha trovato su Instagram,” racconta, sottolineando l’importanza della piattaforma nel promuovere i corsi e mostrare il potenziale espressivo del tufting.

Questo nuovo hobby non solo si rivela un’attività creativa, ma anche un’opportunità per socializzare e condividere esperienze con altre persone. Gli atelier di tufting non sono solo luoghi di apprendimento, ma spazi di creatività collettiva, dove gli appassionati possono scoprire le tecniche di questa arte e cimentarsi nella realizzazione di tappeti personalizzati.

Origini e storia del tufting

Il tufting ha le sue radici nel XIX secolo, quando veniva utilizzato per realizzare tappeti e rivestimenti per mobili. Originaria della Persia, questa tecnica si è evoluta nel tempo, trovando una sua dimensione nei Paesi dell’Occidente, in particolare negli Stati Uniti, dove ha preso piede nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Negli anni ’60 e ’70, il tufting si è diffuso come forma di arte popolare, consentendo a creativi di ogni tipo di esprimere la propria fantasia attraverso la produzione di tappeti unici e personalizzati.

Con l’evoluzione della tecnologia e dei materiali, il tufting ha visto un’espansione significativa. L’adozione di telai meccanici ha incrementato la produzione di tappeti pregiati, rendendo questa pratica più accessibile a molte persone. Oggi, grazie ai social media e alla riscoperta delle attività manuali, il tufting sta vivendo una nuova vita, attirando l’interesse di giovani artisti e hobbisti alla ricerca di un modo per esprimere la propria creatività in forma tangibile.

L’atelier TuftingLove di Jennifer von Känel, situato in Svizzera, rappresenta un esempio di come questa tradizione venga reinterpretata in contesti contemporanei. Le origini storiche del tufting, legate a culture artigianali di diverse epoche, si fondono con le nuove tendenze moderne, creando un ambiente dove passato e presente si incontrano, dando vita a opere d’arte contemporanee che riflettono l’individualità di chi le crea.

Come funziona il processo di tufting

Il tufting è un processo creativo che combina abilità artigianale e innovazione tecnologica per realizzare tappeti e opere tessili di grande fascino. Si inizia con un disegno o un modello che funge da guida. Questo schema viene trasferito su un telaio, dove viene fissato un supporto in stoffa; il tipo di tessuto può variare a seconda dell’effetto finale desiderato. La scelta dei materiali è fondamentale, poiché impatta sia sull’estetica sia sulla durata del tappeto.

Utilizzando una pistola per tufting, si inserisce il filo di lana o altri materiali nel supporto. Questo strumento consente di creare annodature precise e veloci, permettendo di passare rapidamente da un colore all’altro e di lavorare su dettagli complessi. La tecnica del tufting consente di ottenere altezze variabili del pelo, creando effetti tridimensionali che arricchiscono l’aspetto finale dell’opera.

Una volta completata la fase di tufting, il tappeto viene trattato per stabilizzarne le fibre e per garantirne una maggiore durata. Ciò può includere l’applicazione di una base in lattice o di altri materiali che sigillano i nodi e proteggono il lavoro. Infine, il tappeto viene rifinito e tagliato nei bordi per ottenere un aspetto professionale e curato. Questo processo, che combina passione e tecnica, permette anche a chi è inesperto di ottenere risultati gratificanti, rendendo il tufting un hobby accessibile e apprezzato.

Benefici del tufting come attività creativa

Il tufting si presenta non solo come un’arte decorativa, ma anche come una pratica altamente benefica per il benessere personale e la creatività. Questo hobby stimola la mente e il corpo, offrendo un’esperienza che combina concentrazione e libertà espressiva. I partecipanti possono immergersi in colori, texture e forme, lasciando spazio alla propria immaginazione. Inoltre, il processo di creazione di tappeti personalizzati consente di realizzare oggetti unici, riflettendo il proprio stile e la propria personalità.

Un altro aspetto positivo del tufting è il suo potere terapeutico. Molte persone trovano nel lavoro manuale un modo per alleviare lo stress e la tensione quotidiana. Durante il processo creativo, è possibile staccare la mente dai pensieri stressanti e dedicarsi completamente all’attività, promuovendo un senso di calma e soddisfazione. Il tempo dedicato al tufting diventa così un’opportunità per la meditazione e il rilassamento, migliorando l’umore e il benessere psicologico.

Il tufting favorisce anche la socializzazione tra gli appassionati. Partecipare a corsi o workshop permette di entrare in contatto con altri hobbisti, condividere tecniche e consigli, e costruire nuove amicizie. L’ambiente creativo stimola la collaborazione e l’apprendimento reciproco, rendendo il tufting non solo un’attività produttiva, ma anche un’importante occasione di scambio e crescita personale e sociale.

I corsi di tufting disponibili in Svizzera

Il tufting ha trovato terreno fertile in Svizzera, dove numerosi atelier offrono corsi per chi desidera apprendere questa pratica artistica. In particolare, l’atelier TuftingLove di Suhr è diventato un punto di riferimento per gli aspiranti tuftisti. “I miei corsi sono strutturati per accogliere sia principianti che persone con qualche esperienza,” afferma Jennifer von Känel, sottolineando l’importanza di un approccio inclusivo. Durante questi eventi, i partecipanti possono apprendere le tecniche fondamentali del tufting, dall’uso della pistola per tufting alle modalità di scelta dei materiali, fino alle fasi di rifinitura dei tappeti.

Al di là di Suhr, diverse città svizzere ospitano workshop dedicati al tufting, alcune organizzazioni locali includono corsi brevi e laboratori durante i fine settimana, per permettere a tutti di partecipare. Queste iniziative contribuiscono a diffondere la conoscenza del tufting, mentre i gruppi online e sui social media favoriscono la creazione di comunità di appassionati che si supportano a vicenda.

Le lezioni sono generalmente pratiche e interattive, incoraggiando i partecipanti a esplorare la propria creatività e a sperimentare con forme e colori diversi. Spesso i corsi culminano nella realizzazione di un tappeto personalizzato, un traguardo che offre una soddisfazione immediata e un senso di realizzazione. L’atmosfera dei corsi non è solo di apprendimento, ma anche di condivisione e connessione, rendendo il tufting un’attività che favorisce la socializzazione e l’amicizia tra hobbisti.

Per chi è interessato a cimentarsi nel tufting, è consigliabile controllare i calendari delle attività su piattaforme come Instagram e Facebook, dove le scuole e gli atelier pubblicano gli aggiornamenti su prossimi corsi e disponibilità. Questa disponibilità rende il tufting non solo un hobby, ma una vera e propria comunità di appassionati in continua espansione nella regione.

Testimonianze di chi pratica tufting

Le esperienze di chi si avvicina al tufting arricchiscono questa attività e ne mettono in luce i vantaggi sia creativi che sociali. Molti di coloro che hanno intrapreso questo viaggio artistico parlano di come il tufting abbia trasformato il loro modo di vedere e approcciare l’arte. Anna, una giovane appassionata di design d’interni, racconta: “Ho scoperto il tufting durante la pandemia e mi ha subito affascinato. Creare qualcosa con le proprie mani offre una dose ineguagliabile di soddisfazione e libertà espressiva. Ogni tappeto è unico, proprio come ogni idea.”

Giorgio, un altro partecipante a un corso di TuftingLove, evidenzia anche l’aspetto sociale dell’attività: “Ho incontrato nuove persone che condividono la mia passione. Non è solo un lavoro manuale; è un’esperienza comunitaria. I corsi sono un luogo dove le idee si scambiano e dove le amicizie si sviluppano.” Questa dimensione collaborativa è enfatizzata anche da Jennifer von Känel, che incoraggia i corsisti a interagire e a confrontarsi sulle proprie creazioni.

Le testimonianze raccolte durante gli eventi mostrano un chiaro filo conduttore: il tufting non è solo una tecnica per realizzare tappeti, ma un mezzo per esprimere la propria creatività e coltivare legami significativi. La diversità delle esperienze artistiche di ogni partecipante si traduce in un caleidoscopio di forme e colori, rendendo ogni progetto non solo un oggetto decorativo ma un pezzo di storia personale.

Insomma, chi decide di avventurarsi nel mondo del tufting trova una pratica che va oltre l’aspetto estetico, diventando parte di un viaggio esplorativo che promuove creatività, benessere e socializzazione.

Strumenti e materiali necessari per iniziare

Per intraprendere un percorso nel tufting, è fondamentale dotarsi degli strumenti adatti e dei materiali appropriati. Questo hobby richiede un certo equipaggiamento, ma la buona notizia è che una volta acquisiti, gli strumenti possono durare a lungo, supportando numerosi progetti creativi. Il primo strumento essenziale è la pistola per tufting, che è ciò che permette di iniettare i fili nel tessuto di base, creando così il motivo desiderato. Esistono vari modelli di pistole, da quelli manuali a quelli elettrici, ognuna con caratteristiche specifiche che possono rivelarsi più o meno adatte a seconda del livello di esperienza del tuftista. Le pistole elettriche, per esempio, offrono maggiore velocità e precisione, mentre quelle manuali possono risultare più indicati per chi è alle prime armi.

Un altro componente cruciale è il telaio. Questo supporto tiene il tessuto in posizione mentre si lavora, rendendo più facile la creazione di annodature uniformi e precise. I telai possono essere regolabili o fissi, e la scelta dipende spesso dallo spazio disponibile e dalla dimensione del progetto. È importante anche scegliere un buon tessuto per il supporto, generalmente in cotone o poliestere, che possa sostenere il peso delle fibre e il lavoro della pistola. La scelta del filato, che può variare da lana a materiali sintetici, è altrettanto importante; ogni tipo di filato contribuisce a creare effetti diversi nel tappeto finale.

In aggiunta, non si possono trascurare gli accessori utili come forbici, che servono per rifinire i bordi, e colla per fissare ulteriormente le fibre e garantire la durata del tappeto. Infine, l’uso di un tappeto di base in lattice o feltro è consigliato per stabilizzare il lavoro e offrirgli una finitura professionale. La disponibilità di questi strumenti e materiali è amplissima, con la possibilità di acquistarli sia in negozi specializzati che online, dove gli appassionati possono trovare kit per principianti che rendono facile muovere i primi passi nella creazione di tappeti personalizzati.

Il futuro del tufting: tendenze e innovazioni

Il tufting si sta evolvendo costantemente, integrando nuove tendenze e innovazioni che promettono di ampliare ulteriormente le sue possibilità creative. Negli ultimi anni, i designer e gli artigiani stanno esplorando materiali alternativi e tecniche avanzate, rendendo il tufting non solo un hobby, ma anche un campo di sperimentazione artistica. Ad esempio, l’uso di filati biodegradabili e riciclati sta guadagnando attenzione, rispondendo alla crescente domanda di pratiche sostenibili nel design d’interni.

Inoltre, la digitalizzazione del processo creativo sta aprendo nuove strade per il tufting. Software di design e macchine tufting automatizzate stanno permettendo di creare modelli complessi e dettagliati con maggiore precisione. Queste tecnologie sono accessibili anche ai hobbisti, consentendo loro di produrre tappeti non solo per uso personale, ma anche per vendite online, contribuendo a una nuova economia creativa. Le piattaforme social come Instagram continuano a giocare un ruolo cruciale, fungendo da vetrina per le creazioni e permettendo ai tuftisti di connettersi e scambiarsi idee a livello globale.

L’emergere di comunità e fiere dedicate al tufting è un altro segnale positivo. Eventi e contest di progettazione offrono spazi di visibilità per i creativi e stimolano una maggiore interazione tra professionisti e appassionati. Inoltre, c’è una crescente sinergia tra tufting e altre discipline artistiche, come il design di interni e il textile design, favorendo collaborazioni che arricchiscono l’estetica dei progetti e incoraggiano nuove interpretazioni del tufting tradizionale.