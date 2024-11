Trump e le criptovalute: opportunità in arrivo, ma attenzione ai dettagli!

Impatti attesi di una nuova amministrazione Trump sul settore crypto

Una seconda amministrazione Trump è destinata a rafforzare il settore delle criptovalute, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. Osservatori di mercato indicano che questa situazione potrebbe favorire l’introduzione di una legislazione dedicata alla strutturazione del mercato degli asset digitali, insieme a una probabile “stablecoin payment act”. Con i repubblicani a farla da padroni sia al Senato che alla Camera, è prevedibile che Trump nomini un presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) incline ad affrontare favorevolmente il tema delle criptovalute, potenzialmente già dal primo giorno della nuova amministrazione. Attualmente, Gary Gensler occupa il ruolo di chair della SEC, rappresentando una figura temuta nell’industria crypto.

Boris Bohrer-Bilowitzki, CEO di Concordium, afferma che questo periodo rappresenterà un momento cruciale per il settore crypto, non solo negli Stati Uniti ma anche a livello globale, con un approccio regolatorio più leggero che promuoverà l’innovazione senza ostacolarne il progresso. Chiente Hsu, cofondatore di ALEXGO, prevede che l’industria beneficerà di un incremento dei fondi ETF focalizzati sulle criptovalute e di una riduzione delle cause legali contro il settore, creando un ambiente più fertile per la crescita economica.

Opportunità e sfide nella regolamentazione delle criptovalute

Le prospettive per la regolamentazione delle criptovalute durante una possibile nuova amministrazione Trump sono caratterizzate da ambivalenza. Se da un lato, ci si aspetta un approccio meno rigido che favorisca l’innovazione nel settore, dall’altro permangono interrogativi significativi riguardo alle specifiche politiche che saranno implementate. Timothy Massad, ex presidente della Commodity Futures Trading Commission, sottolinea la necessità di stabilire regole che non solo alimentino un boom dei prezzi, ma che portino anche a un reale progresso tecnologico. La preoccupazione è che l’assenza di un quadro normativo solido possa rivelarsi deleteria per gli investitori al dettaglio.

In particolare, la questione della leadership della SEC è centrale. Se Donald Trump decidesse di promuovere un commissario favorevole alle criptovalute alla presidenza dell’agenzia, come Hester Pierce o Mark Uyeda, sarebbe un passo significativo in questa direzione. Tuttavia, la struttura indipendente della SEC rende complessa qualsiasi manovra immediata per rimuovere l’attuale presidente. Esistono infatti delle limitazioni legali che rendono difficile il cambio di leadership all’inizio dell’amministrazione, il che potrebbe rinviare decisioni cruciali sul futuro delle politiche crypto.

Inoltre, la legislazione sulle stablecoin, rispetto ad altre forme di criptovalute, si presenta come una delle aree di legislazione più gestibili e meno controverse. Vi è un consenso crescente sul fatto che le stablecoin possano agire come supporto per il dollaro statunitense, rendendo più facile il raggiungimento di un consenso legislativo. Tuttavia, è incerto se il nuovo Congresso riuscirà a coordinarsi su dettagli culturali e normativi che potrebbero influenzare profondamente la stabilità e la sicurezza degli investimenti cripto negli anni a venire.

Il ruolo dell’Ohio e del nuovo Congresso nella legislazione crypto

Le recenti elezioni non hanno solo segnato l’entrata di una nuova amministrazione, ma anche un cambiamento significativo nel panorama politico del Congresso, con l’Ohio al centro di queste dinamiche. L’uscita di scena del senatore democratico Sherrod Brown, un critico delle criptovalute e presidente della Commissione bancaria del Senato, rappresenta un’opportunità cruciale per il settore. Il suo rimpiazzo da parte dell’uomo d’affari Bernie Moreno ha suscitato ottimismo riguardo a una legislazione più favorevole alle criptovalute.

Aaron Klein, esperto economico del Brookings Institution, sottolinea come la perdita di Brown possa essere interpretata come un “grande progresso” verso una riforma utile per il mercato delle criptovalute. Questo cambiamento potrebbe facilitare l’approvazione di legislazioni che offrano maggiore chiarezza regolatoria, contribuendo a una diminuzione della volatilità nei mercati crypto. La chiarezza normativa è fondamentale per attirare investitori istituzionali, come fondi pensione e gestori patrimoniali, pronti a considerare allocazioni negli asset digitali.

Oltre a questo, il nuovo Congresso potrebbe affrontare questioni normative che finora sono state trascurate. La nascita di una legislazione stabilita sul mercato delle criptovalute non è solo auspicabile, ma urgente, considerando l’attuale incertezza normativo-legale che ha pervaso il settore. Tuttavia, l’avanzamento verso un consenso bipartisan rimane una sfida, con la delicatezza delle negoziazioni tra diverse fazioni politiche che potrebbe influenzare la direzione futura della legislazione crypto.

Considerazioni globali sull’importanza degli Stati Uniti nel mercato delle criptovalute

Il ruolo degli Stati Uniti nel panorama delle criptovalute è di fondamentale importanza e non può essere sottovalutato. Secondo Carol Alexander, professoressa di finanza all’Università del Sussex, gli USA rimangono il principale attore nel trading di criptovalute, come evidenziato dai modelli di trading simili a quelli dei mercati tradizionali. Le ore di punta per i volumi commerciali nelle piattaforme crypto corrispondono perlopiù ai primi orari di scambio di New York, segnalando così un’influenza persistente degli investitori americani anche su scambi internazionali come Binance.

Con l’avvento di una potenziale amministrazione Trump, alcuni analisti prevedono un’ulteriore crescita dei prezzi di Bitcoin ed Ether, avvantaggiando sia gli investitori retail che quelli istituzionali. Tuttavia, la mancanza di attenzione verso la protezione degli investitori minori potrebbe generare seri rischi. Le preoccupazioni aumentano riguardo a una possibile diminuzione delle azioni civili da parte della SEC contro gli scambi non regolamentati, con conseguenze potenzialmente dannose per la sicurezza del mercato.

Già molti esperti del settore vedono nel risultato elettorale un’opportunità per la crescita del mercato crypto. Bobby Ong, cofondatore di CoinGecko, sottolinea che le posizioni favorevoli di Trump nei confronti delle criptovalute potrebbero incentivare una maggiore fiducia da parte delle aziende statunitensi e una vera e propria accoglienza del settore crypto. Questa prospettiva, unita alla volontà di competere con avversari globali come la Cina, potrebbe spingere gli Stati Uniti a cementare la propria leadership nel settore delle criptovalute, influenzando le dinamiche economiche globali.