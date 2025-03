Truffa su WhatsApp: attentzione alla nuova minaccia delle videochiamate fraudolente

Truffa su WhatsApp: videochiamate e nuovi inganni

Negli ultimi tempi, una nuova forma di truffa si sta diffondendo su WhatsApp, colpendo un numero sempre maggiore di utenti, inclusi molti italiani. I truffatori, noti per utilizzare questa piattaforma per le loro malefatte, hanno ora affinato le loro tecniche, incorporando le videochiamate come parte integrante della loro strategia. Questa evoluzione rende il raggiro più sofisticato e credibile, aumentando il rischio per coloro che possono cadere nella trappola. È fondamentale essere a conoscenza di queste tecniche di inganno e dei segnali di allerta per proteggere le proprie informazioni personali e finanziarie, specialmente in un contesto in cui la sicurezza online è diventata una priorità per tutti.

I truffatori spesso si presentano come rappresentanti di istituzioni bancarie, creando una falsa urgenza che porta le vittime a sentirsi obbligate a rispondere immediatamente. Utilizzando il pretesto di una comunicazione importante e urgente, richiedono di avviare una videochiamata. In questo modo, cercano di convincere gli utenti a condividere il loro schermo, un passo critico che consente loro di accedere all’Internet banking della vittima. Questo approccio, più personale e diretto, potrebbe sembrare innocuo, ma la realtà è che nasconde intenti fraudolenti. La chiave per evitare di cadere in questa trappola risiede nella consapevolezza e nella prudenza.

Banca fittizia

I truffatori sfruttano l’identità di una **banca** con l’intento di guadagnare la fiducia delle proprie vittime. Spesso, avviano il contatto con un messaggio che si presenta come se provenisse dall’ente bancario dei malcapitati. Annunciando un’importante comunicazione, instillano un senso di urgenza, facendo credere che ci sia una questione fondamentale da affrontare. Questa strategia ha lo scopo di mettere a proprio agio la vittima, inducendola a un comportamento impulsivo.

Durante la videochiamata, il truffatore adotterà tecniche persuasive per spingere la vittima a partecipare a una sessione di condivisione dello schermo. Questo passaggio è cruciale, poiché consente ai malintenzionati di visualizzare direttamente il portale di Internet banking delle vittime, facilitando l’accesso ai loro dati sensibili. Si tratta di un vero e proprio inganno, che può lasciare gli individui privi dei propri risparmi in pochi istanti. Se ricevete comunizioni di questo tipo, è essenziale interrompere il contatto immediatamente e, in caso di dubbio, contattare direttamente la vostra banca utilizzando i numeri ufficiali forniti dalla stessa.

Modalità di attacco

I truffatori impiegano diverse strategie per coinvolgere le loro vittime in queste sofisticate truffe su WhatsApp. Il primo passo consiste nell’invio di un messaggio che simula la comunicazione da parte della propria **banca**. Questo messaggio, che si presenta spesso con toni allarmanti e urgenti, mira a catturare immediatamente l’attenzione della vittima, spingendola a rispondere in modo rapido e impulsivo. Gli utenti vengono avvisati di un presunto problema di sicurezza o di un’operazione dubbia sui loro conti, rendendo difficile resistere alla pressione.

Una volta stabilita la comunicazione, il truffatore propone di passare a una videochiamata, creando un ambiente che sembra personale e diretto. Durante la videochiamata, viene presentato un falso senso di sicurezza: il truffatore, spesso con un linguaggio rassicurante, induce la vittima a condividere il proprio schermo. Questo passaggio è cruciale poiché, consentendo la visione del portale di Internet banking, il truffatore è in grado di raccogliere dati sensibili e credenziali di accesso. Questa manipolazione psicologica è estremamente efficace e dimostra come la tecnologia possa essere sfruttata a danno degli utenti inconsapevoli.

Come difendersi

Per proteggersi da queste insidiose truffe, è fondamentale adottare un approccio proattivo e informato. La prima regola è quella di non fidarsi mai di comunicazioni improvvise che richiedono informazioni sensibili, specialmente se provenienti da numeri sconosciuti o se presentano un linguaggio allarmante. Non avviate mai videochiamate con persone che non conoscete e non condividete mai lo schermo durante tali conversazioni. Le istituzioni bancarie non richiedono mai credenziali sensibili tramite messaggi o videochiamate. Se ricevete richieste di questo tipo, interrompete immediatamente il contatto.

In secondo luogo, è prudentissimo verificare sempre la veridicità delle comunicazioni ricevute. Contattate direttamente la vostra **banca** utilizzando i numeri ufficiali riportati sui documenti o sul sito web, evitando i contatti forniti nelle comunicazioni sospette. Inoltre, mantenete sempre aggiornati i vostri software di sicurezza sui dispositivi utilizzati per accedere a servizi bancari online, poiché possono fornire ulteriore protezione contro possibili minacce. Infine, condividete la vostra esperienza con amici e familiari per aumentare la consapevolezza e contribuire a prevenire che altri cadano nella trappola dei truffatori.