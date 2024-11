TrigNo di Amici 24: età, fidanzata e segreti su Instagram svelati!

Chi è TrigNo

Il cantante TrigNo, il cui vero nome è Pietro Bagnadentro, è uno dei protagonisti di Amici 24. Nato nel 2002 ad Asti, in Piemonte, attualmente ha 22 anni. La sua carriera musicale, sebbene agli esordi, mostra già un ampio potenziale. TrigNo ha iniziato a sviluppare la sua passione per la musica in giovane età, ispirato dalla madre, che suonava il pianoforte. Questo amore per la musica lo ha portato a intraprendere lezioni di chitarra nella sua città natale.

La sua formazione musicale è caratterizzata anche da un periodo di pausa: dopo aver frequentato l’Istituto Verdi, ha temporaneamente allontanato la musica per dedicarsi al calcio. Tuttavia, dal 2018 è tornato alla sua vera passione, collaborando con il produttore Carl Laurent. Influenzato da stili musicali come il Jazz, l’R&B e il rap francese e americano, TrigNo si presenta con un’identità artistica unica e promettente. Al momento, sembra che continui a risiedere ad Asti, dove ha iniziato il suo viaggio musicale e ora si appresta a far parlare di sé in uno dei talent show più seguiti d’Italia.

Vita privata

La vita privata di TrigNo, il cui vero nome è Pietro Bagnadentro, si presenta intrigante e piena di dinamismo, specialmente ora che è emerso nel panorama musicale grazie a Amici 24. Recentemente, si sono diffuse voci riguardo a un possibile legame affettivo tra lui e la ballerina Teodora. Durante i casting dello show, vari segnali suggeriscono che tra i due ci sia stata un’intesa immediata, con comportamenti spontanei e di supporto reciproco. Quando TrigNo ha eseguito una canzone che includeva il verso “sei bella”, Teodora è stata tra i più appassionati sostenitori, alimentando così i pettegolezzi su una possibile relazione.

Tuttavia, al di là di queste speculazioni, al momento non ci sono conferme ufficiali sulla sua situazione sentimentale. È noto che TrigNo ha attraversato una fase relazionale complessa, avendo avuto una fidanzata con cui la relazione è giunta al termine, tanto da indurli a smettere di seguirsi sui social network. Inoltre, la sua ex ha espresso disappunto riguardo alla sua nuova amicizia con Chiara, un’altra ballerina del programma, ma i dettagli restano limitati.

In generale, appare chiaro che la vita privata di TrigNo è attualmente oggetto di attenzione pubblica, sia per la sua musica sia per le dinamiche relazionali che si sviluppano nel contesto del talent show. L’evoluzione delle sue relazioni personali potrebbe influenzare anche il suo percorso artistico, rendendo il suo viaggio nel mondo della musica ancora più affascinante da seguire.

Dove seguire TrigNo di Amici 24: Instagram e social

TrigNo, lanciatosi nel panorama musicale con la sua partecipazione a Amici 24, ha destato l’interesse di molti fan, desiderosi di rimanere aggiornati sulle sue novità e progetti. Per chi volesse seguirlo e interagire con lui su diverse piattaforme social, TrigNo è attivo principalmente su Instagram, dove potete trovarlo con l’handle @iamtrigno. Su questo profilo, il giovane artista condivide momenti della sua vita quotidiana, i retroscena delle sue esibizioni e anticipazioni sui suoi progetti musicali.

Oltre a Instagram, TrigNo è presente anche su TikTok, dove il suo profilo @trigNO riunisce i suoi video creativi e performativi, attirando un pubblico sempre più vasto. Badando all’importanza delle sue canzoni, il cantante ha anche un profilo YouTube, @trigNO, dove pubblica i suoi videoclip ufficiali e altre esibizioni live.

Per coloro che apprezzano la sua musica, TrigNo è presente anche su Spotify, dove è possibile ascoltare le sue canzoni in streaming, seguendo il suo percorso musicale. Attualmente, non è attivo su Twitter, ma la sua presenza su queste piattaforme principali permette ai fan di interagire e sostenere la sua carriera musicale in crescita. Con la sua partecipazione a Amici 24, ci si aspetta che il suo seguito sui social aumenti notevolmente, rendendo le sue performance e i suoi progetti ancora più visibili a un pubblico ampio e variegato.

Carriera

La carriera musicale di TrigNo, il cui vero nome è Pietro Bagnadentro, ha preso forma a partire dal suo incontro con il produttore Carl Laurent, con il quale ha avviato una fruttuosa collaborazione. Il suo primo brano, Prima o poi, è stato un primo passo significativo, ma la vera svolta è arrivata con il singolo Sogno, che ha ampliato notevolmente la sua base di ascoltatori. Questo brano ha infatti catturato l’attenzione del pubblico, mettendo in luce il suo potenziale artistico.

La canzone Calmo ha ulteriormente elevato la sua visibilità, portandolo all’attenzione di Francesco Facchinetti, noto per la sua scuderia di talenti, Hokuto Empire. Questo incontro ha rappresentato un’importante opportunità per TrigNo, che ha così potuto avvalersi di una piattaforma più ampia per esprimere il suo talento. Tra il 2019 e il 2020, ha pubblicato il singolo Lento, sotto la distribuzione di Sony Music, segnando un ulteriore passo avanti nella sua carriera.

Nel 2021, TrigNo ha rilasciato il suo primo album intitolato Diciannove, un’opera che ha ricevuto apprezzamenti e che ha contribuito ad affermarlo nel panorama musicale italiano. Durante un’intervista, ha dichiarato: “Il mio obiettivo è che arrivino le cose che scrivo, che qualcuno si possa immedesimare. I pezzi parlano delle cose che vivo”, evidenziando la sua intenzione di creare un forte legame con il pubblico attraverso le sue composizioni. Con la sua partecipazione ai talent show, TrigNo si prepara a consolidare la sua carriera e a lasciare un’impronta nel panorama musicale nazionale.

Album e canzoni

TrigNo, noto per il suo talento emergente, ha già dato vita a un album significativo intitolato Diciannove, che rappresenta un importante traguardo nel suo percorso musicale. Al suo interno, gli ascoltatori possono trovare una varietà di brani che riflettono le sue influenze musicali e il suo stile personale. Tra i brani più ascoltati su Spotify spiccano Attorno e Non ci vede nessuno, che hanno contribuito a delineare il suo profilo artistico e a consolidarne la presenza nel panorama musicale italiano.

Oltre ai brani di Diciannove, TrigNo ha realizzato diversi singoli che hanno riscosso un buon successo. Esempi di questi pezzi includono Filo di nylon, Bimbo, Sorrisi e Sparano parole. Alcuni dei suoi singoli hanno trovato una loro collocazione anche al di fuori degli album, come Lento, Mille voci, Ma tu, Occhi e Casino. Queste canzoni mettono in evidenza la versatilità di TrigNo e la sua capacità di spaziare tra diversi generi musicali, dal rap all’R&B, fino al pop, il che gli consente di attrarre un pubblico diversificato.

Con il suo primo album e un insieme di singoli che hanno colpito l’attenzione, TrigNo dimostra di avere tutte le carte in regola per affermarsi nel competitivo mondo della musica italiana. Il suo percorso promette ulteriori sviluppi, specialmente con la partecipazione a Amici 24, che potrebbe catapultarlo verso nuove opportunità e successi.

TrigNo ad Amici 24

La partecipazione di TrigNo, rispetto al suo vero nome Pietro Bagnadentro, a Amici 24, segna un momento cruciale nella sua carriera musicale. Le registrazioni della prima puntata si sono svolte il 26 settembre 2024, e il giovane artista è stato selezionato tra numerosi concorrenti per diventare allievo di uno dei talent show più seguiti in Italia. Questo rappresenta un’importante opportunità non solo per mostrare il suo talento, ma anche per far crescere la sua notorietà nel panorama musicale attuale.

All’interno del programma, TrigNo ha trovato un mentore in Anna Pettinelli, che ha fortemente voluto includerlo nella sua squadra. Questo legame ha portato a momenti significativi, come quando ha omaggiato la sua insegnante donandole un anello, simbolo di gratitudine e impegno. Le sue esibizioni hanno attirato l’attenzione, e con il passare del tempo, gli spettatori hanno iniziato a familiarizzarsi con il suo stile e la sua personalità artistica.

Uno degli aspetti più curiosi del suo percorso ad Amici 24 è la crescente intesa con Chiara, un’altra allieva del programma. Tra loro è scattato un bacio, un evento che ha alimentato i gossip e l’interesse del pubblico. Ciò che resta da vedere è come queste dinamiche relazionali impatteranno sulla sua crescita artistica e se diventerà uno dei concorrenti che accederanno al Serale di Amici. L’attenzione su TrigNo, infatti, è destinata a crescere tanto per il suo talento naturale quanto per le interazioni che sta vivendo all’interno del talent show.

