Treni di lusso: scopri un viaggio da 100 mila euro in 12 Paesi

Un viaggio di lusso intorno al mondo

Un’opportunità imperdibile per gli amanti delle esperienze esclusive, si presenta sotto forma di un viaggio straordinario che promette di arricchire i partecipanti con scoperte culturali e meraviglie panoramiche. In un periodo di 59 giorni, questo itinerario porterà i viaggiatori attraverso 12 Paesi distribuiti su quattro continenti, tutto a bordo di alcuni dei treni di lusso più prestigiosi al mondo. Un’avventura progettata da Railbookers, l’iniziativa è perfetta per chi ricerca il connubio tra comfort e scoperta, permettendo una visione unica e affascinante del globo.

La partenza è fissata per il 3 settembre 2025 da Vancouver, con l’itinerario che toccherà mettendo a segno un sofisticato mix di città iconiche e paesaggi mozzafiato. Non solo vagoni d’epoca dalla manutenzione incerta, ma piuttosto carrozze di prima classe, dotate di cabine private e ristoranti eccellenti, dove ogni pasto è un’esperienza gourmet. Ciò è possibile grazie a una selezione di treni di alta gamma, tra cui il Rocky Mountaineer, il Royal Scotsman, il La Dolce Vita Orient Express, e il celebre Venice Simplon-Orient-Express.

Passando per il subcontinente indiano a bordo del Maharajas’ Express e continuando la scoperta attraverso il Rovos Rail in Sud Africa, il viaggio si concluderà nel sud-est asiatico con l’Eastern & Oriental Express, attraccando in splendide località come Singapore. Questo tragitto si trasforma in un autentico tour del mondo, spaziando tra metropoli vibranti e luoghi di inestimabile bellezza naturale, così come siti patrimonio dell’UNESCO.

Un aspetto fondamentale di questa esperienza è la possibilità di personalizzare il percorso. Gli appassionati possono decidere di prenotare solo segmenti specifici del viaggio, consentendo l’adattamento dell’itinerario in base alle preferenze individuali. Non è solo un viaggio, piuttosto una celebrazione del viaggio stesso, dove ogni tappa offre un’opportunità per scoprire nuovi orizzonti e immergersi in culture diverse, senza rinunciare al comfort e alla raffinatezza che contraddistinguono questi treni di lusso.

Itinerario e treni coinvolti

Questo straordinario viaggio intorno al mondo, concepito per i viaggiatori più esigenti, si sviluppa attraverso un itinerario meticolosamente pianificato. A bordo di sette treni di lusso, il percorso attraversa panorami mozzafiato e città iconiche, garantendo un’esperienza di viaggio senza pari. Il viaggio inizia il 3 settembre 2025, partendo da Vancouver. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire paesaggi straordinari, dalle Montagne Rocciose canadesi alle strade storiche di città europee, fino ai colori vibranti dell’Asia.

Il primo tratto è realizzato sul Rocky Mountaineer, attrezzato per offrire una vista privilegiata delle maestose montagne e delle vaste valli del Canada. Dopo questo inizio mozzafiato, il viaggio prosegue con il Royal Scotsman, che attraversa le affascinanti Highlands scozzesi, corredato da un’esperienza gastronomica che valorizza la cultura culinaria locale.

Le città romantiche d’Italia vengono esplorate a bordo del La Dolce Vita Orient Express, un treno che unisce la storia e il glamour, trasportando i viaggiatori attraverso scenari pittoreschi e a tappe in località come Roma e Venezia. Successivamente, si sale a bordo del Venice Simplon-Orient-Express, un autentico simbolo di lusso e stile, che continua a rendere omaggio all’epoca d’oro dei viaggi in treno.

Un salto in India avviene con il Maharajas’ Express, che regala un’esperienza lussuosa per esplorare alcuni tra i più affascinanti monumenti culturali del subcontinente, inclusi il Taj Mahal a Agra e i meravigliosi palazzi di Jaipur. Proseguendo verso il Sud Africa, il Rovos Rail offre un viaggio che combina la bellezza panoramica con il comfort, portando i viaggiatori tra Johannesburg e le spettacolari Cascate Vittoria.

Infine, l’itinerario si conclude con l’ Eastern & Oriental Express, che attraversa la Malesia e Singapore. Questo treno rappresenta la fusione perfetta tra l’eleganza dell’architettura coloniale e le tradizioni orientali, mentre offre un accesso privilegiato ai luoghi più affascinanti del sud-est asiatico.

Un aspetto da sottolineare è la possibilità di personalizzare il viaggio, dato che ogni segmento del percorso può essere prenotato singolarmente. Questo consente a ogni viaggiatore di costruire il proprio itinerario sui desideri e le esigenze personali, finendo così per creare un viaggio su misura che rispecchia la soggettività delle esperienze di lusso.

Esperienze e escursioni dedicate

Il viaggio intorno al mondo a bordo di treni di lusso non si limita a un’esperienza di trasporto sopraffino, ma si arricchisce di un’eccezionale serie di attività ed escursioni pensate per esaltare ogni tappa del percorso. Ad ogni fermata, i viaggiatori avranno l’opportunità di scoprire la cultura e le tradizioni locali attraverso esperienze che vanno ben oltre il semplice turismo.

La pianificazione di ogni dettaglio è stata curata con attenzione per garantire che non ci sia nulla di lasciato al caso. Tra le esperienze offerte, figurano attività iconiche come un emozionante giro in gondola a Banff, accompagnato da una suggestiva crociera sul lago Minnewanka, che regala panorami da cartolina delle Montagne Rocciose. La tappa in Francia prevede una cena-spettacolo al Moulin Rouge di Parigi, un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nella storia della danza e dello spettacolo parigino.

In India, il viaggio si trasforma in un’esperienza mistica con un tour privato delle straordinarie Cascate Vittoria, una delle meraviglie naturali più visitate del continente africano. Qui, i viaggiatori avranno l’opportunità di intraprendere una crociera al tramonto sul fiume Zambesi, osservando l’animale selvaggio in un contesto senza pari, mentre il sole tramonta dietro l’orizzonte africano.

In Sud Africa, non può mancare una degustazione esclusiva di vini presso la rinomata tenuta Lanzerac, a Stellenbosch. Questo momento permetterà di apprezzare i sapori unici delle migliori etichette sudafricane, in un ambiente che celebra la tradizione vinicola del Paese.

In aggiunta a questi eventi, gli itinerari includono anche visite a monumenti storici, laboratori di cucina e tour guidati, pensati per approfondire la conoscenza delle culture locali. I viaggiatori saranno seguiti da esperti del settore, in grado di offrire informazioni dettagliate e di rispondere a qualsiasi curiosità. Questo approccio rende ogni tappa un’opportunità per apprendere e interagire con le diverse realtà che si presentano, creando ricordi indelebili.

Le escursioni, quindi, non solo completano il viaggio, ma lo arricchiscono, trasformando ogni sosta in un’esperienza che celebra sia la bellezza dei luoghi visitati che il piacere di viaggiare con stile. Con una programmazione così dettagliata, i partecipanti possono davvero considerarsi privilegiati, mentre si approcciano a un mondo ricco di incontri, emozioni e scoperte.

Costo e prenotazioni

Il viaggio intorno al mondo a bordo di treni di lusso, concepito da Railbookers, è una proposta affascinante, ma non priva di un costo significativo. Con un prezzo che supera i 100.000 euro per l’intero itinerario di 59 giorni, questa esperienza si rivolge a una clientela selezionata, disposta a investire in un’avventura che promette di coniugare lusso e scoperta culturale. La tariffa comprende diverse componenti, rendendo l’offerta attraente per chi cerca un’esperienza senza compromessi.

Il pacchetto completo include sistemazioni in hotel di alta categoria, come l’Imperial a Delhi e il Queen Victoria Hotel a Città del Capo, insieme a trasferimenti in auto, alcuni voli interni, pasti gourmet e tour privati. Inoltre, i partecipanti avranno accesso a un soggiorno in un safari lodge e l’opportunità di salire sulla Torre Eiffel, il tutto mentre si viaggia in treni che hanno segnato la storia del trasporto ferroviario di lusso. Ogni elemento è pensato per garantire un’illimitata comodità e un soggiorno memorabile.

Per coloro che desiderano personalizzare la propria avventura, esiste la possibilità di prenotare solo segmenti specifici del viaggio. Ciò consente ai viaggiatori di modellare l’itinerario in base alle proprie preferenze e disponibilità. Ogni segmento offre a sua volta l’opportunità di immergersi in nuove culture e paesaggi, contribuendo a rendere ogni viaggio unico e personalizzato.

Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente attraverso il sito ufficiale di Railbookers, dove i clienti troveranno ulteriori dettagli, offerte e disponibilità. È consigliabile prenotare con largo anticipo, considerando che la richiesta per questi viaggi di lusso è in continua crescita e i posti disponibili possono esaurirsi rapidamente.

Per i viaggiatori più esigenti che cercano un’esperienza indimenticabile, questa iniziativa rappresenta una perfetta combinazione di comodità, eleganza e avventura. Ogni dettaglio del viaggio è studiato per offrire un’accoglienza esclusiva, trasformando un semplice itinerario in una vera e propria celebrazione del viaggio e delle esperienze che esso offre.

Se siete pronti a fare l’investimento della vita, il viaggio in treno di lusso intorno al mondo potrebbe rivelarsi un’esperienza che rimarrà impressa nel cuore e nella memoria, mentre si attraversano alcuni dei luoghi più affascinanti del pianeta, circondati dal comfort e dal servizio impeccabile che caratterizzano questo tipo di avventura.