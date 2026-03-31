Home / TURISMO / Treni alta velocità Roma Firenze sospesi nel weekend, ecco i motivi dei disagi e le nuove regole

Stop ai treni AV Roma-Firenze: cosa succede e quando

La circolazione ferroviaria sulla direttrice ad Alta Velocità tra Roma e Firenze sarà sospesa per lavori tecnologici dalle 00.00 di sabato 11 aprile alle 15.00 di domenica 12 aprile.

Lo stop deciso da Rete Ferroviaria Italiana riguarda la tratta Rovezzano-Settebagni sulla linea AV e, in parte, la linea convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina.

I lavori mirano all’attivazione del sistema europeo di controllo marcia treno ERTMS, intervento strategico per sicurezza e capacità della rete.

Migliaia di viaggiatori subiranno riduzioni di collegamenti, instradamenti alternativi via linea Tirrenica e ritardi anche nella giornata di lunedì 13 aprile, con pieno ritorno alla normalità previsto per martedì 14 aprile.

In sintesi:

Sospesa la linea AV Roma-Firenze da sabato 11 a domenica 12 aprile per lavori tecnologici.

da sabato 11 a domenica 12 aprile per lavori tecnologici. Interrotte le tratte Rovezzano-Settebagni AV e Orte-Roma Tiburtina convenzionale in fasce orarie definite.

AV e convenzionale in fasce orarie definite. Riduzione dei treni, forti disagi e possibili ritardi anche lunedì 13 aprile.

Lavori legati all’attivazione del sistema ERTMS e al piano di modernizzazione nazionale.

Calendario degli stop, tratte interessate e impatto sui viaggiatori

La sospensione programmata coinvolge uno dei corridoi ferroviari più trafficati d’Italia.

Dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15.00 di domenica 12 aprile sarà interrotta la tratta Rovezzano-Settebagni sulla linea AV Roma-Firenze.

In parallelo, dalle 14.00 di sabato 11 aprile alle 5.00 di domenica 12 aprile verrà fermata anche la tratta convenzionale Orte-Roma Tiburtina, nodo essenziale per i flussi a media-lunga percorrenza.

Durante queste finestre orarie nessun treno potrà circolare sulla direttrice principale tra Roma e Firenze.

Le imprese ferroviarie predisporranno una forte riduzione dei collegamenti e l’utilizzo di percorsi alternativi, soprattutto lungo la linea Tirrenica, con inevitabili allungamenti dei tempi di viaggio.

La circolazione riprenderà gradualmente dal pomeriggio di domenica 12 aprile, ma con un’offerta limitata: meno treni, percorrenze deviate sulla linea convenzionale e orari modificati, consultabili esclusivamente sui canali di vendita e informativi ufficiali aggiornati.

I disagi si protrarranno anche lunedì 13 aprile, giornata in cui sono previsti ritardi e soppressioni parziali.

Il ritorno a un servizio regolare per treni Alta Velocità, Intercity e Regionali è programmato per martedì 14 aprile.

Perché lo stop è strategico e cosa fare se si viaggia

Alla base dell’interruzione c’è l’attivazione dell’ERTMS (European Rail Traffic Management System), il più avanzato standard europeo per il controllo della circolazione ferroviaria.

Questa tecnologia consente una gestione più sicura e puntuale dei treni, aumenta la capacità della linea e riduce i costi di manutenzione.

L’intervento completa l’adeguamento tecnologico dell’intera AV Roma-Firenze, con particolare focus sul tratto Orvieto-Settebagni.

L’operazione rientra nel più ampio piano di modernizzazione della rete italiana, che prevede investimenti per circa 147 milioni di euro e l’estensione dell’ERTMS su migliaia di chilometri entro il 2026, anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Chi deve viaggiare in quei giorni è tenuto a consultare con anticipo i canali ufficiali di Trenitalia e degli altri operatori, verificare in tempo reale disponibilità e orari, considerare margini più ampi per coincidenze e appuntamenti e valutare percorsi alternativi, inclusi instradamenti via linea Tirrenica o soluzioni miste treno+gomma.

FAQ

Quando è sospesa la linea AV Roma-Firenze esattamente?

La sospensione scatta alle 00.00 di sabato 11 aprile e termina alle 15.00 di domenica 12 aprile, con ulteriori limitazioni successive.

Quali tratte convenzionali sono coinvolte dai lavori programmati?

Sono interessati i collegamenti tra Orte e Roma Tiburtina, interrotti dalle 14.00 di sabato 11 alle 5.00 di domenica 12 aprile.

Quando tornerà regolare la circolazione dei treni AV e Intercity?

Il ripristino completo del servizio è previsto per martedì 14 aprile, dopo una giornata di domenica ridotta e disagi residui lunedì.

Cosa devo fare se ho già un biglietto in quei giorni?

È necessario verificare sul sito o app dell’operatore eventuali cancellazioni, riprotezioni, cambi gratuiti e nuovi orari, partendo con ampio anticipo rispetto all’orario programmato.

Da quali fonti provengono le informazioni su stop e lavori ferroviari?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.