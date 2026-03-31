michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Treni alta velocità Roma Firenze sospesi nel weekend, ecco i motivi dei disagi e le nuove regole

Treni alta velocità Roma Firenze sospesi nel weekend, ecco i motivi dei disagi e le nuove regole

Stop ai treni AV Roma-Firenze: cosa succede e quando

La circolazione ferroviaria sulla direttrice ad Alta Velocità tra Roma e Firenze sarà sospesa per lavori tecnologici dalle 00.00 di sabato 11 aprile alle 15.00 di domenica 12 aprile.
Lo stop deciso da Rete Ferroviaria Italiana riguarda la tratta Rovezzano-Settebagni sulla linea AV e, in parte, la linea convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina.
I lavori mirano all’attivazione del sistema europeo di controllo marcia treno ERTMS, intervento strategico per sicurezza e capacità della rete.

Migliaia di viaggiatori subiranno riduzioni di collegamenti, instradamenti alternativi via linea Tirrenica e ritardi anche nella giornata di lunedì 13 aprile, con pieno ritorno alla normalità previsto per martedì 14 aprile.

In sintesi:

  • Sospesa la linea AV Roma-Firenze da sabato 11 a domenica 12 aprile per lavori tecnologici.
  • Interrotte le tratte Rovezzano-Settebagni AV e Orte-Roma Tiburtina convenzionale in fasce orarie definite.
  • Riduzione dei treni, forti disagi e possibili ritardi anche lunedì 13 aprile.
  • Lavori legati all’attivazione del sistema ERTMS e al piano di modernizzazione nazionale.

Calendario degli stop, tratte interessate e impatto sui viaggiatori

La sospensione programmata coinvolge uno dei corridoi ferroviari più trafficati d’Italia.
Dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15.00 di domenica 12 aprile sarà interrotta la tratta Rovezzano-Settebagni sulla linea AV Roma-Firenze.
In parallelo, dalle 14.00 di sabato 11 aprile alle 5.00 di domenica 12 aprile verrà fermata anche la tratta convenzionale Orte-Roma Tiburtina, nodo essenziale per i flussi a media-lunga percorrenza.

Durante queste finestre orarie nessun treno potrà circolare sulla direttrice principale tra Roma e Firenze.
Le imprese ferroviarie predisporranno una forte riduzione dei collegamenti e l’utilizzo di percorsi alternativi, soprattutto lungo la linea Tirrenica, con inevitabili allungamenti dei tempi di viaggio.
La circolazione riprenderà gradualmente dal pomeriggio di domenica 12 aprile, ma con un’offerta limitata: meno treni, percorrenze deviate sulla linea convenzionale e orari modificati, consultabili esclusivamente sui canali di vendita e informativi ufficiali aggiornati.

I disagi si protrarranno anche lunedì 13 aprile, giornata in cui sono previsti ritardi e soppressioni parziali.
Il ritorno a un servizio regolare per treni Alta Velocità, Intercity e Regionali è programmato per martedì 14 aprile.

Perché lo stop è strategico e cosa fare se si viaggia

Alla base dell’interruzione c’è l’attivazione dell’ERTMS (European Rail Traffic Management System), il più avanzato standard europeo per il controllo della circolazione ferroviaria.
Questa tecnologia consente una gestione più sicura e puntuale dei treni, aumenta la capacità della linea e riduce i costi di manutenzione.
L’intervento completa l’adeguamento tecnologico dell’intera AV Roma-Firenze, con particolare focus sul tratto Orvieto-Settebagni.

L’operazione rientra nel più ampio piano di modernizzazione della rete italiana, che prevede investimenti per circa 147 milioni di euro e l’estensione dell’ERTMS su migliaia di chilometri entro il 2026, anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Chi deve viaggiare in quei giorni è tenuto a consultare con anticipo i canali ufficiali di Trenitalia e degli altri operatori, verificare in tempo reale disponibilità e orari, considerare margini più ampi per coincidenze e appuntamenti e valutare percorsi alternativi, inclusi instradamenti via linea Tirrenica o soluzioni miste treno+gomma.

FAQ

Quando è sospesa la linea AV Roma-Firenze esattamente?

La sospensione scatta alle 00.00 di sabato 11 aprile e termina alle 15.00 di domenica 12 aprile, con ulteriori limitazioni successive.

Quali tratte convenzionali sono coinvolte dai lavori programmati?

Sono interessati i collegamenti tra Orte e Roma Tiburtina, interrotti dalle 14.00 di sabato 11 alle 5.00 di domenica 12 aprile.

Quando tornerà regolare la circolazione dei treni AV e Intercity?

Il ripristino completo del servizio è previsto per martedì 14 aprile, dopo una giornata di domenica ridotta e disagi residui lunedì.

Cosa devo fare se ho già un biglietto in quei giorni?

È necessario verificare sul sito o app dell’operatore eventuali cancellazioni, riprotezioni, cambi gratuiti e nuovi orari, partendo con ampio anticipo rispetto all’orario programmato.

Da quali fonti provengono le informazioni su stop e lavori ferroviari?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache