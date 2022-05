WCA -WORLD CUP APES- RENDE ACCESSIBILE A TUTTI IL MONDO DEL CALCIO

Un sistema tecnologico altamente evoluto che sfrutta appieno alcune tecnologie di impatto, dalla blockchain al Metaverso

WCA

Da una piattaforma di intrattenimento online con 600.000 utenti registrati che supporta lo sport alla promozione di giovani atleti il passo è breve. L’idea è quella di WCA (World Cup Apes), società che rende accessibile a tutti il mondo del calcio grazie a un sistema tecnologico altamente evoluto, sfruttando appieno alcune tecnologie di impatto che cambieranno il mondo e le tendenze del mercato di oggi come criptovalute, blockchain, contratti intelligenti, fan token, NFT, GameFi, Metaverso

Connettere il mondo NFT con Monete digitali e Fondi di investimento

Tutto nasce da un progetto a 3 step già in corso che connette il mondo NFT con Monete digitali e Fondi di investimento legati al calcio. La prima fase è stata la creazione di una collezione unica ed esclusiva di 5000 figure tridimensionali che richiamano i protagonisti del calcio mondiale sotto le sembianze di scimmie umanoidi. Le figure riportano la divisa delle principali nazionali di calcio mondiali e hanno ognuna caratteri singolari che le rendono tra loro più o meno rare. Le figure vengono riprodotte attraverso uno Smart Contract ERC721.

“I pezzi non sono fine a se stessi: li abbiamo, infatti, legati alla moneta digitale e abbiamo attivato la criptovaluta WCA” dice Daniele Mangano, Founder del progetto. “Scendendo nella tecnicità del progetto, il nostro Utility Token WCA è generato da uno smart contract ERC20 e sarà utilizzato sia per il processo di staking degli NFT che per partecipare attivamente alla società che gestirà i diritti d’immagine dei giovani calciatori sia nel mondo reale che in quello digitale. Il total supply sarà di 100.000.000 di token e verrà venduto per un 10% con una ICO (Initial Coin Offering) ei il restante a mercato attraverso i principali exchange mondiali”.

La carriera di giocatori di calcio emergenti

Il terzo step, dopo l’emissione degli NFT e del token WCA, è la creazione di una società che si occuperà di finanziare la carriera di giocatori di calcio emergenti in cambio dell’acquisizione dei loro diritti di immagine sia nella fase pre-professionista che in quella successiva.

Come segnalato da numerosi procuratori sportivi accade infatti che nelle squadre giovanili siano presenti numerosi talenti che non hanno i mezzi di sussistenza e che quindi sono costretti a lavorare già in età giovanile per vivere; questo mal concilia con gli studi e la possibilità per loro di allenarsi con serenità e costanza pregiudicandone alla fine la possibilità di diventare dei calciatori professionisti.

“Puntiamo quindi su possibili talenti di squadre di tutti i Paesi del mondo ove i procuratori ci segnaleranno la presenza di future stelle del calcio bisognose di supporto finanziario. La nostra è pertanto anche una mission a scopo sociale e, non a caso, uno dei fondatori del progetto è Pino Litterio, Presidente degli agenti FIFA in Italia” conclude Mangano.

La società avrà tre compagini ben distinte:

A) 31% – managment rappresentato da personalità del mondo del calcio che già svolgono attività simili.

B) 20% – fondatori del progetto

C) 49% – società tokenizzata detenuta proporzionalmente dagli holder del token WCA e dove il potere decisionale spetterà alla volontà degli stessi ed esercitabile su una piattaforma DAO creata ad hoc.

Le decisioni saranno prese da un CdA formato dal management tecnico e dai fondatori.

WCA alla Blockchain Week di fine maggio

Il progetto verrà presentato a Roma alla Blockchain Week di fine maggio dove saranno presenti i più grandi attori del settore delle criptovalute. Non solo business quindi!

Quale sarà il prossimo obiettivo? Coinvolgere quanta più gente possibile del mondo del calcio per sensibilizzarli a offrire più risorse a chi ha il talento ma necessita di risorse finanziarie per poterlo esprimere.

Gli utenti come riescono a guadagnare? Come in un qualsiasi investimento finanziario. Si compra ad un prezzo di lancio e si rivende a progetto avviato raccogliendo il profitto derivante dal buon lavoro fatto dalla azienda che tale investimento ha proposto.

I primi NFT sono stati venduti a 0.10 ETH cadauno dal 1 al 18 aprile 2022 ed successivamente il loro prezzo di mercato è salito a 0.15 ETH.

Investire è semplicissimo

Investire è semplicissimo: basta possedere un portafoglio Ethereum e collegarsi al nostro sito www.worldcupapes.com È molto intuitivo ma, in ogni caso, c’è una community molto attiva e gestita dal WCA team di circa 30.000 utenti su Discord e Ttelegram ove si scambiano tutte le informazioni necessarie anche per i nuovi utenti a capire qualcosa in più del progetto.

Il calcio è già sbarcato anche nel Metaverso?

Ancora no ma è questione di mesi e già molti progetti si stanno affacciando a questo mondo che coinvolgerà tutti. Basta vedere cosa sta succedendo nel mondo dei social rispetto al Metaverso.